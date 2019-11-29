Первый автодорожный мост из России в Китай достроен на Дальнем Востоке

Строители российской части автомобильного моста из России в Китай в пятницу 29 ноября сдали объект. Это двухполосный мост протяженностью чуть больше километра, подъездные пути составили еще 20 километров с обоих сторон.

Проекту автомобильной магистрали в Китай уже больше 20 лет, первое межгосударственное соглашение было подписано в 1995 году. Это первая возможность сухопутной связи в регионе. Строительство началось в декабре 2016 года, общая стоимость оценивается почти в 19 миллиардов рублей. Пока завершено лишь строительство самого моста, подрядчикам осталось благоустроить территорию.

Открытие грузового движения планируется на апрель 2020 года, до тех пор он будет в тестовой эксплуатации. Пассажирское движение обещают запустить примерно через полтора года, когда будут построены пункты пропуска. Пока что решено строить временный пункт пропуска, для грузовиков, для чего летом российское правительство выделило из резервного фонда 466 миллионов рублей.

Проезд по мосту Благовещенск-Хэйхэ будет платным

Стоимость проезда по мосту пока не определена, управлять объектом должна российско-китайская компания в рамках концессии. Мост рассчитан на проезд ежедневно 630 грузовиков, 164 автобусов и 68 легковых автомобилей.

Сейчас товарооборот между Приамурьем и Китаем составляет 500 тысяч тонн, такие данные привел на церемонии открытия моста министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Ожидается, что после запуска движения по мосту грузооборот вырастет в восемь раз и больше не будет зависеть от смены сезонов.

В понедельник 2 декабря на Дальнем Востоке планируется так же запуск газопровода "Сила Сибири" по поставкам российского газа в Китай.

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