Первомай в Петербурге: карикатуры на Путина и задержания активистов

Главной особенностью нынешнего Первомая в Санкт-Петербурге стали массовые задержания участников демократической колонны. Как правило, активистов демократической оппозиции предельно жестко отправляли в автозаки лишь во время несогласованных с администрацией города шествий и митингов. Но первого мая Смольный обычно разрешал демонстрировать свои флаги и лозунги политическим активистам разной направленности. Однако на этот раз в Петербурге были задержаны 77 участников демократической колонны.

Первомайская демонстрация в Санкт-Петербурге традиционно делится на несколько частей. Первая колонна состоит из "партии власти", то есть "Единой России". Как правило, ее возглавляют губернатор города, и председатель городского Законодательного собрания. Замыкают эту колонну активисты федерации профсоюзов. Далее следуют представители так называемой "системной оппозиции" - КПРФ, ЛДПР и различные общественные организации, как правило, левого и национал-патриотического толка. И, наконец, замыкают шествие представители демократической оппозиции - "яблочники", участники "Открытой России", сторонники Алексея Навального, градозащитники, экологические активисты. В этом году в рядах демократической колонны оказались и представители "Справедливой России".

Участники первомайской акции в Санкт-Петербурге

Главным лозунгом демократической колонны на этот раз стало: "Свободному Петербургу - свободные выборы!". Дело в том, что 8 сентября горожанам предстоит выбирать главу исполнительной власти Санкт-Петербурга и муниципальных депутатов. Официально избирательная кампания еще не началась, но негласно "кандидатом № 1" считается временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов. Минувшей зимой, когда в городе выпало рекордное количество снега, стало очевидно, что с хозяйственными функциями врио справляется слабо. Поэтому некоторые плакаты, которые несли участники демократической колонны, содержали карикатуры на Беглова, размахивающего лопатами для уборки снега.

На плакате врио губернатора СПб Александр Беглов с лопатами

"Антигерои" демократической колонны: Путин, ЕР и Беглов

Двигаться по намеченному маршруту от Лиговского проспекта через площадь Восстания и далее по Невскому проспекту, объединенные демократы начали с опозданием. Полиция несколько раз требовала убрать лозунги, не соответствующие теме первомайского шествия. В частности, неудовольствие блюстителей порядка вызывали лозунги: "ЕдРо - на свалку истории", "Петербург без Беглова и единороссов", "Не верь, не бойся, протестуй". Среди главных "антигероев" этого шествия, наряду с врио губернатора и "партией власти", были и президент РФ Владимир Путин. Ему в частности, была посвящена карикатура с надписью "Сказочный президент", плакат "Путин не вечен", и несколько лозунгов-кричалок, появившихся еще во времена "Маршей несогласных": "Раз, два, три, Путин - уходи!", "Путин - вор!" и "Путин, лыжи, Магадан". На внутриполитическую ситуацию в России намекал и плакат с надписью "Украина смогла - сможем и мы".

Дальнейшие происшествия с некоторыми участниками демократической колонны стали напоминать ситуацию в другой стране. После того, как колонна дошла до перекрестка Невского и улицы Марата, полицейские начали задерживать тех, кто скандировал лозунги в мегафон. Тогда демонстранты остановились и заявили, что не двинутся, пока не освободят их товарищей.

Задержания участников первомайской акции в Санкт-Петербурге

Организаторы шествия попытались вступить в переговоры с полицией и представителями Смольного, но очень скоро среди задержанных оказались депутат Законодательного собрания Максим Резник, директор общественной организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров и еще ряд гражданских активистов. Затем омоновцы выстроили цепочки по обе стороны колонны, и по команде начали хватать всех, кто им попадался под руку.

"Власти хотят, чтобы было, как в Венесуэле"

Заместитель председателя партии "Яблоко" Николай Рыбаков прокомментировал это корреспонденту DW словами: "Это сказочная глупость нашей власти! Они даже не понимают, что такими действиями делают хуже сами себе. Ну, прошли бы демонстранты по Невскому, ну, сказали бы все, что считают нужным. И ничего бы не случилось. А теперь вся страна узнает, что в Петербурге даже по небольшому отрезку Невского нельзя пройти свободно!" И добавил: "Наша власть любит вопрошать: вы что, хотите, как во Франции? Но ужас в том, что они сами делают все, чтобы у нас было, как сейчас в Венесуэле".

После окончания акции стало известно, что Максима Резника отпустили из автозака после "профилактической беседы". А согласно информации, полученной Борисом Вишневским от начальника 24-го отделения полиции полковника Евгения Иванова, его сотрудники получили указание вести задержанных сразу в суд. А судьям заранее было объявлено, чтобы вечером 1 мая они готовились провести экстренные заседания по административным делам гражданских активистов, взятых во время демонстрации.

Доступ к СМИ есть лишь у одного кандидата в губернаторы

Среди участников демократической колонны были два человека, объявившие о том, что собираются составить конкуренцию Беглову. Депутат городского Законодательного собрания от фракции "Яблоко" Борис Вишневский пообещал сделать все, чтобы предстоящие выборы были по-настоящему конкурентными, а подсчет голосов - честным. "Я намерен организовать настоящее давление на нынешнюю власть - буду инициировать митинги, пикеты, подавать петиции и обращения, распространять информацию через социальные сети и средства массовой информации", - пообещал Вишневский. При этом депутат отметил, что доступ к прессе для него ограничен - на всех телеканалах он объявлен персоной нон грата, поэтому больше внимания он уделяет сетевым изданиям.

Борис Вишневский

Схожие проблемы испытывает и координатор "Зеленой коалиции Санкт-Петербурга" Красимир Врански, также объявивший о своих губернаторских амбициях. В его программе - сделать город удобным для проживания петербуржцев и приятным для посещения туристами со всего мира. Но о своей программе он также может информировать лишь через свои страницы в соцсетях и адресной рассылкой по электронной почте. "Мне, конечно, хотелось бы, чтобы выборы были честными и демократическими. Но всюду фигурирует один Беглов, а его конкурентов, как бы и нет. И, кроме того, есть муниципальный фильтр, преодолеть который могут лишь не опасные для власти кандидаты", - посетовал Врански в разговоре с корреспондентом DW перед началом движения колонны.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Такой разный Первомай Новосибирск, "Монстрация" Первомайские демонстрации проходят по всему миру. И везде звучат призывы, несут транспаранты. Одни из самых оригинальных можно увидеть в Новосибирске. Там участники абсурдистского шествия "Монстрация" по предложению властей влились в общую первомайскую демонстрацию.

Такой разный Первомай Новосибирск, Россия Участники "основной" демонстрации в Новосибирске - сторонники КПРФ.

Такой разный Первомай Минск, Беларусь Участники протестной акции в Минске выступали против действий правительства, в частности, против "налога на тунеядцев". Акция не была согласована, однако до столкновений с милицией дело не дошло. В митинге и последовавшем шествии приняли участие свыше 200 человек.

Такой разный Первомай Берлин, Германия В берлинском Кройцберге по традиции прошли столкновения с полицией. Левые радикалы швыряли в стражей порядка бутылки и петарды, нападали на них с флагштоками и жгли дымовые шашки. По оценкам берлинской полиции, всего в "Революционной демонстрации" участвовали 8 тысяч человек. Одновременно со стычкой в городе прошла мирная демонстрация, в которой приняли участие более 200 тысяч человек.

Такой разный Первомай Париж, Франция В Париже первомайская демонстрация тоже обернулась жесткими столкновениями. Демонстранты в масках, протестующие против возможной победы правой популистки Марин Ле Пен в намеченном на 7 мая втором туре президентских выборов, забросали полицейских "коктейлями Молотова". Стражи порядка применили слезоточивый газ. Шестеро полицейских получили ранения.

Такой разный Первомай Тбилиси, Грузия В Грузии на первомайской демонстрации было заявлено о необходимости защиты прав работников и усовершенствования трудового кодекса страны.

Такой разный Первомай Стамбул, Турция Участники первомайской демонстрации в Стамбуле, Турция. Вопреки полицейскому запрету, гражданские активисты провели акцию на знаменитой площади Таксим. Для разгона участников полиция применила слезоточивый газ. Во время акций в других районах города были задержаны десятки людей. Произошли столкновения демонстрантов с полицией.

Такой разный Первомай Варшава, Польша Участники демонстрации в Варшаве несли плакат "Конституция - наше право".

Такой разный Первомай Коломбо, Шри-Ланка Шествие в Коломбо, столице Шри-Ланки, было организовано Народным фронтом освобождения - местной оппозицией.

Такой разный Первомай Джакарта, Индонезия Первомайская демонстрация прошла даже в Индонезии!

Такой разный Первомай Пхеньян, КНДР Ну и куда же без Северной Кореи! В центре композиции - портреты покойных, но вечно живых лидеров страны - Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Автор: Григорий Аросев

