Первая кошка компьютерной анимации родилась в СССР

Анимация со всего света на фестивале в Штутгарте

Для юных зрителей

Фестиваль также показывает мультфильмы для детей дошкольного возраста. Программа "Zwergenschau Tricks for Kids" представляет анимацию также из разных стран. В частности, мультфильм "Simon’s Cat - Off to the Vet" из Великобритании – в нем кот делает все, что в его силах, чтобы избежать предстоящего визита к ветеринару.