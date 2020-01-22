Первая женщина-президент Греции: юрист, экстраверт, любитель искусства

63-летняя председатель Высшего административного суда страны Екатерина Сакелларопулу избрана президентом Греции. Впервые в истории страны этот пост заняла женщина.
Впервые в истории Греции президентом стала женщина: в среду, 22 января, греческий парламент избрал на этот пост председателя Верховного административного суда страны Екатерину Сакелларопулу. 63-летняя беспартийная Сакелларопулу сменит на этом посту представителя консерваторов Прокописа Павлопулоса, чей пятилетний срок полномочий истекает в марте.
Кандидатуру нового президента выдвинул премьер-министр Кириакос Мицотакис. В ее поддержку выступили правящая партия "Новая демократия", а также оппозиционные Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) и "Движение перемен" (КИНАЛ).
"Пример для молодых женщин"
Екатерина Сакелларопулу окончила юридический факультет Афинского университета в 1978 году. Три года спустя она стала докладчиком Государственного совета - Конституционного и одновременно Высшего административного суда страны. Во время учебного отпуска в 1989-1909 годах она была слушателем аспирантуры по конституционному и административному праву в университете Сорбонны, после чего преподавала экологическое право в Греческой судебной академии в Салониках. В 2015 году Сакелларопулу избрали заместителем председателя Верховного административного суда, а в октябре 2018 года - его главой.
Решение о назначении женщины на высший государственный пост имеет большое символическое значение и в немалой степени служит примером для молодых женщин в Греции, говорит афинский политолог Стелла Лади в интервью DW. Впрочем, добавляет она, полемику о назначении нового президента не стоит ограничивать лишь гендерным вопросом. Сакелларопулу - успешный адвокат, и именно она приняла многие важные решения Верховного административного суда. "Она всегда заботилась о сохранении баланса, а не о конфронтации. И это умение особенно важно для офиса президента Республики", - считает Лади.
Как написала афинская газета Kathimerini, унового президента сильный характер экстраверта, она также проявляет большой интерес к искусству и культуре. Но почему прошло столько лет, прежде чем во главе страны встала женщина? "Возможно, это было лишь вопросом времени, - говорит политолог Лади. - В любом случае, я бы не утверждала, что женщины в Греции систематически отстранялись от руководящих должностей". В подтверждение своих слов она напоминает, что социалистическое объединение "Движение перемен" возглавляет женщина - Фофи Геннимата.
Президент без политического опыта
В отличие от некоторых других стран - например, от Франции - президент в Греции выполняет в основном представительские функции и не вмешивается в повседневные политические дела. Однако он считается одним из важнейших интеграционных факторов в греческой политике, к которому обращаются за советами - в особенности, в период кризиса. Так, уходящий президент Прокопис Павлопулос в разгар долгового кризиса Греции настаивал на том, чтобы страна по-прежнему оставалась в еврозоне, и с этой целью поддерживал регулярные контакты со своим тогдашним французским коллегой Франсуа Олландом. А предшественник Павлопулоса, Каролос Папулиас, сыграл важную роль в урегулировании политического кризиса 2012 года, когда в Греции проходили одни выборы за другими, и речь не в последнюю очередь шла о том, чтобы занять верную позицию по отношению к ультраправой партии "Золотая заря".
В любом случае, бывших греческих президентов объединяет кое-что общее: все они были опытными политиками и частью политического истеблишмента. О Екатерине Сакелларопулу этого сказать нельзя. Поэтому ее назначение было смелым решением, считает Стелла Лади. "У нее нет конкретного партийного профиля. Поэтому трудно предсказать, как она будет действовать - в том числе, и для выдвинувшей ее консервативной партии", - говорит Лади.
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