Первая женщина во главе Еврокомиссии: путь из Берлина в Брюссель

Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) родилась в окрестностях Брюсселя. Теперь, спустя почти 60 лет, ей как политику вновь придется вернуться в столицу Бельгии и всего Европейского Союза. Европарламент утвердил во вторник, 16 июля, кандидатуру экс-министра обороны ФРГ на пост главы Еврокомиссии.

Урсула Фон дер Ляйен - из немецкой Христианско-демократической партии (ХДС), которую когда-то привела в большую политику канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и которую даже рассматривали одно время как преемницу Меркель, станет первой женщиной во главе Еврокомиссии.

Первые 13 лет своей жизни Урсула фон дер Ляйен провела в Брюсселе. Ее отец, который позже был премьер-министром Нижней Саксонии, Эрнст Альбрехт (Ernst Albrecht), занимал руководящие посты сначала в Европейском объединении угля и стали, а затем и в Европейском экономическом сообществе, то есть в структурах, на основе которых впоследствии был создан Европейский Союз. Поэтому фон дер Ляйен, в отличие от многих других берлинских политиков, свободно владеет английским и французским языками и уверенно чувствует себя на международной политической сцене.

Министр по делам семьи, здравоохранения, обороны

В правительствах, возглавляемых Меркель, фон дер Ляйен занимала различные министерские посты. Так, с 2005 по 2009 годы мать семерых детей была министром по делам семьи. Своим решительным подходом к делу она посылала четкие сигналы берлинской политической элите и зачастую подвергалась критике. К примеру, фон дер Ляйен запустила процесс выплаты пособий на детей и требовала на федеральном уровне усилить финансирование детских воспитательных учреждений.

Ангела Меркель и Урсула фон дер Ляйен

В 2009 году во втором правительстве Меркель дипломированный врач фон дер Ляйен стала министром здравоохранения. А спустя 4 года, в декабре 2013-го, она возглавила министерство обороны. Кресло главы военного ведомства ей удалось сохранить за собой и в 2017 году после сложных переговоров по итогам выборов в бундестаг о формировании правящей коалиции, в которую вошли представители блока христианских партий ХДС/ХСС и Социал-демократической партии.

Пожалуй, никому из ее 17 предшественников-мужчин не удалось удержаться в кресле министра обороны в течение 6 лет. До того как амбициозная фон дер Ляйен возглавила оборонное ведомство, ее политическая карьера протекала гладко. Она всегда была лояльна к Меркель, а канцлер видела в ней свою опору как в кабинете министров, так и на партийных съездах ХДС.

Победы и поражения фон дер Ляйен на посту министра обороны

На посту главы министерства обороны перед Урсулой фон дер Ляйен стояло множество непростых задач. Бундесвер остро нуждался в современных вооружениях, профессиональном планировании и новых квалифицированных кадрах. Новый министр начала требовать увеличения расходов на оборону. И ей удалось изменить курс правительства на сокращение бюджета бундесвера и добиться увеличения численности армии - впервые с момента воссоединения Германии. Она упразднила квоту в 185 тысяч военнослужащих, добилась того, что оборонная политика стала частью внешней политики Германии. Эти изменения отвечали требованиям времени: бундесвер к тому моменту уже был вовлечен в борьбу, которую международное сообщество вело против террористов "Исламского государства" (ИГ).

Урсула фон дер Ляйен в Норвегии на учениях Trident Juncture

"Мы вышли из той фазы, когда на проблемы бундесвера государство не обращало внимания", - заявила фон дер Ляйен в 2017 году. И назвала два, на ее взгляд, важных изменения, которые произошли за это время в сфере обороны. "Ситуация в сфере безопасности изменилась настолько, что бундесвер столкнулся с множеством задач: от операций в Сирии, Ираке, Мали и миссии в Средиземном море до помощи беженцам и охраны восточных границ. И одновременно с этим нам удалось в корне изменить ситуацию с финансированием, вооружениями и кадрами", - подводила итог своей деятельности Урсула фон дер Ляйен.

Но ее пребывание на посту главы министерства обороны несколько запятнало ее до того безупречную политическую репутацию. Виной тому кадровые решения, которые она принимала, и скандалы вокруг ее ведомства. Реализация многих важных проектов по перевооружению бундесвера замедлилась. В рядах военнослужащих были выявлены правые экстремисты, и факты дедовщины. Министр фон дер Ляйен намного сильнее, чем ее предшественники, дистанцировалась от армии и во многом утратила доверие со стороны своих подчиненных. К этому добавились и другие ее промахи, например незапланированные гигантские расходы на ремонт учебного парусника германских ВМС "Горх Фок" или заключение одним из доверенных лиц министра супердорогих контрактов по оказанию консалтинговых услуг бундесверу.

Преимущества фон дер Ляйен как кандидата на пост главы Еврокомиссии

Несмотря на все это, у Урсулы фон дер Ляйен есть множество преимуществ как главы Еврокомиссии. Кроме знания языков и внутриполитической кухни Евросоюза, она успешно занималась вопросом создания Европейского оборонного союза.

"Европейская армия, как долгосрочная цель, и НАТО - это две стороны одной медали. Важно, чтобы европейцы стали крепкой опорой НАТО не только для того, чтобы сохранить доверие к альянсу, но и для того, чтобы голос Европы звучал уверенно", - говорила фон дер Ляйен.

В 2016 году фон дер Ляйен активно выступала за миссию НАТО в Эгейском море у турецкого и греческого побережья, которая поддерживала бы европейское пограничное агентство Frontex и помогала в борьбе с контрабандистами, доставляющими нелегальных мигрантов в Европу морем.

Урсула фон дер Ляйен, которую уже рассматривали как преемницу канцлера Меркель, не боится занять высокий политический пост. В 2010 году, после внезапной отставки федерального президента Кристиана Вульффа (Christian Wulff), когда нужно было быстро назвать имя человека, способного занять этот пост, она была в числе кандидатов. Теперь начинается ее карьера в Брюсселе.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея) Долго и дорого, или Eurofighter Истребитель Eurofighter является современным боевым самолетом бундесвера, и одним из самых скандальных. По престижу проекта - в разработке участвовали несколько европейских стран - ударили серьезные проблемы с эксплуатацией. Eurofighter оказался дорог: одноместный 16-метровый истребитель стоит свыше 100 миллионов евро.

На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея) "Торнадо", который летает только днем Поставки новых истребителей задерживаются. Так что до сих пор летают Tornado, которые давно пора вывести из эксплуатации - первый такой истребитель в бундесвере полетел еще 40 лет назад. Сегодня их осталось 86, но готовы к полетам не более 30. Некоторые из-за проблем с освещением кабины могут летать только днем.

На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея) Сколько еще летать этому старому самолету? Одна из острейших проблем не только в бундесвере, но и в большинстве европейских армий - надежные транспортные самолеты. Бундесвер очень долго ждал замены разработанного еще в 1960-х годах грузового C-160 Transall. Осталось их не более 57 экземпляров, из которых в воздух поднимаются не более 25. Ему на смену приходит Airbus A400M, но с ним все не так просто.

На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея) Главная головная боль Аэробус A400M считается самым современным транспортным самолетом, но он же - и один из самых проблемных. Пока бундесвер получил 8 самолетов A400M, но готов к взлету сегодня только один, остальные в ремонте. После каждых 20 летных часов 45-метровый лайнер отправляется на осмотр. На днях одна из новых машин сломалась в Литве, и вывозить оттуда министра обороны пришлось старому Transall.

На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея) Вертолеты, которые не взлетают Не меньшие проблемы у бундесвера с вертолетами. Из-за проблем с двигателями в феврале 2015 года пришлось на время отказаться от использования транспортных вертолетов NH90. После начальных проблем удалось повысить боеготовность современных боевых вертолетов Tiger, из 37 летают 20. А вот из 22 экземпляров многоцелевого Sea Lynx поднимаются в воздух только пять.

На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея) Проблемы с бронью Бундесвер модернизирует парк бронированных машин. Но в 2014 году выяснилось, что из 189 многоцелевых колесных Boxer больше половины к эксплуатации не готовы. Правда, с тех пор жалоб на них не поступало. Тем временем на замену устаревшим БМП Marder (на фото), служившим с 1971 года, приходят БМП Puma, сейчас их на вооружении 78. У "пум" первой серии протекала крыша, но дефект уже устранен.

На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея) Бундесвер ждет предложений от Meads Бундесвер давно решил обновить системы противоракетной обороны и заменить устаревшие ЗРК Patriot. Предпочтение в этот раз было отдано ЗРК Meads, тем более что в его разработку были инвестированы деньги европейских налогоплательщиков. На инфографике изображен принцип действия Meads.

На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея) Или все-таки Patriot? Пока контракт с производителем Meads не заключен. Одна из причин - удорожание проекта с четырех до семи миллиардов евро, согласно данным СМИ со ссылкой на высокопоставленных офицеров бундесвера. Эту новость не пропустили и в компании-производителе ЗРК Patriot - Raytheon. Там выразили надежду, что у их системы еще остаются шансы и заверили, что смогут сделать ЗРК, которые будут дешевле Meads.

На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея) Корабли, которые редко выходят в море Еще в декабре 2001 года Германия заказала пять корветов K130. Изначально предполагалось, что они поступят на вооружение в 2007 году. Но из-за проблем с двигателями, системой кондиционирования воздуха и компьютерными программами поставка К130 флоту сильно затянулась. Сегодня готовы к выполнению операций только два корвета из пяти.

На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея) Хотя бы четыре из десяти Бундесвер собирается с 2018 года заказать еще пять корветов К130 - с тем, чтобы хотя бы четыре выходили в море по первому приказу. Бундесвер объясняет необходимость покупки 90-метровых кораблей требованиями со стороны НАТО. Предварительная цена проекта - 1,5 миллиарда евро. Автор: Михаил Бушуев

