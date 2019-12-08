Пентагон приостановил обучение саудовских военных в США

Министерство обороны США после кровопролитного инцидента на базе ВМС во Флориде приостановило обучение саудовских военнослужащих в Соединенных Штатах. В течение предстоящих 10 дней все курсанты из Саудовской Аравии и других стран, обучающиеся в США, должны пройти перепроверку на предмет безопасности, сообщил Пентагон во вторник, 10 декабря. Саудовские военные, обучающиеся на пилотов, временно отстранены от полетов.

6 декабря лейтенант вооруженных сил Саудовской Аравии Мохаммед аш-Шамрани открыл беспорядочную стрельбу в учебном корпусе на базе ВМС в городе Пенсакола. Три американских солдата погибли, еще восемь были ранены. Сам Аш-Шамрани был убит в перестрелке с полицией.

Незадолго до нападения 21-летний саудовский офицер обнародовал в своем микроблоге Twitter манифест, в котором назвал США "страной зла". Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал случившееся явным терактом, но сначала расследование проведет ФБР.

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