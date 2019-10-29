 Пентагон потратит 34 миллиарда долларов на истребители F-35 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.10.2019

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Мир

Пентагон потратит 34 миллиарда долларов на истребители F-35

Самолеты будут поставлены "по самой низкой цене за всю историю программы". Стоимость одного истребителя не превысит 80 млн долларов. В среднем, цены снижены более чем на 12 процентов.

Многоцелевой истребитель-бомбардировщик F-35

Многоцелевой истребитель-бомбардировщик F-35

Министерство обороны США заключило контракт с американской фирмой Lockheed Martin на производство и поставку 478 современных малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35. Как говорится в сообщении концерна, опубликованном во вторник, 29 октября, общая сумма контракта составит 34 млрд долларов (более 30 млрд евро).

Контекст

Избранный президент США подверг критике крупнейший военный оборонный концерн Lockheed Martin. Он пообещал изменить политику в отношении бюджетных расходов. (12.12.2016)

Решение Анкары закупить российские зенитные ракетные комплексы С-400 делает невозможным участие Турции в программе производства американских истребителей, заявили в Белом доме. (18.07.2019)

При этом, отметили в Lockheed Martin, самолеты будут поставлены "по самой низкой цене за всю историю программы". Стоимость одного истребителя не превысит 80 млн долларов. В среднем, цены снижены более чем на 12 процентов.

В рамках заключенного соглашения 291 самолет будет поставлен американским военным, 127 - получат международные партнеры программы F-35, еще 60 самолетов истребителей предназначены иностранным военным заказчикам. Международными партнерами программы производства F-35 являются, в частности, такие государства как Великобритания, Италия, Австралия и Норвегия.

Турцию исключили из программы F-35

Как напоминает агентство dpa, Турция была летом исключена из программы, после того, как правительство Эрдогана заключило договор о приобретении российских зенитно-ракетных систем С-400. В США опасались, что Анкара может передать России технологические секреты новейшего истребителя. Также было объявлено, что Вашингтон отказался от подготовки на территории Соединенных Штатов турецких пилотов для полетов на истребителях F-35.

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    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Крупные учения в Польше

    В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

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    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков

    Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 02:24

Берлинский авиасалон ILA: взлетная полоса к европейскому рынку (

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Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

В 2016 году НАТО и РФ активно наращивают военный потенциал в Восточной Европе: Россия на своих западных границах, НАТО - в странах Балтии, в Польше и Румынии. Об этом - галерея DW. (25.11.2016)  

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Заявление о сделка концерна Lockheed-Martin

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Минобороны США опубликовало видео перехвата российских Су-30 в небе над Балтикой  

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