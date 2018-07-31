Пентагон намерен развивать технологии искусственного интеллекта в военных целях

По информации газеты The Wall Street Journal, министерство обороны США планирует подписать контракт с консалтинговой компанией Booz Allen Hamilton о развитии широкомасштабныхтехнологий искусственного интеллектав военных целях. Пентагон рассчитывает, что системы искусственного интеллекта позволят ему отфильтровывать данные, связанные с национальной безопасностью, здравоохранением и другими сферами, пишет издание в понедельник, 30 июля, ссылаясь на вице-президента Booz Allen Hamilton Джоша Салливана.

885 миллионов долларов

Сумма рассчитанного на пять лет контракта составляет 885 миллионов долларов, он находится на стадии подписания, указывает далее газета. По словам Салливана, технологии искусственного интеллекта должны предоставить Вашингтону конкурентное преимущество перед РФ, Китаем и другими странами, а также упростить работу военных, освободив их время для решения более сложных задач.

В качестве примера он привел анализ видеоматериалов, полученных, в частности, с помощью беспилотников. В настоящее время в просмотре этих видео и идентификации в них различных объектов заняты сотни военнослужащих, в будущем эту работу смогут взять на себя системы искусственного интеллекта, указал вице-президент Booz Allen Hamilton. "Это огромная экономия времени военных и освобождает их время для более интересной мыслительной деятельности", - добавил он.

Детали контракта прорабатываются, подробности засекречены.

Смотрите также:

Каких профессионалов заменят роботы? Секретари Сегодня в качестве офисных работников трудятся более двух с половиной миллионов немцев. Вероятно, что в ближайшие двадцать лет как минимум 70 процентов секретарей и делопроизводителей заменят машины.

Каких профессионалов заменят роботы? Кулинары Повара-роботы вряд ли получат мишленовскую звезду, но на кухне уж точно справятся с любой монотонной работой.

Каких профессионалов заменят роботы? Продавцы Во многих немецких супермаркетах стойки самообслуживания постепенно заменяют кассиров. Посетители сами могут отсканировать штрих-коды на товарах, взвесить фрукты и овощи, а затем оплатить покупки наличными или банковской картой.

Каких профессионалов заменят роботы? Официанты В некоторых ресторанах Китая в качестве обслуживающего персонала используют таких роботов. Они способны принимать заказы, подносить еду и выписывать счет. Машины работают около семи часов подряд без дополнительной подзарядки.

Каких профессионалов заменят роботы? Экономисты Выполнение сложных экономических вычислений тоже планируют доверить роботам.

Каких профессионалов заменят роботы? Почтовые курьеры В 2013 году концерн Deutsche Post впервые заявил о возможности доставки писем и бандеролей в труднодоступные районы при помощи мини-вертолетов под названием Paketkopter. Возможно, в ближайшем будущем они полностью заменят привычных почтовых курьеров. Сегодня в Германии в этой сфере задействовано около 700 тысяч человек.

Каких профессионалов заменят роботы? Банковские служащие Сегодня около полумиллиона немцев трудятся в банках. Согласно прогнозам, большинству из них придется искать новую работу: любые валютные операции роботам под силу.

Каких профессионалов заменят роботы? Кладовщик Решение логистических задач на складе тоже доверят машинам.

Каких профессионалов заменят роботы? Сварщики Робототехника постепенно внедряется и в металлообрабатывающую промышленность. Умные системы избавят людей от опасной и тяжелой работы.

Каких профессионалов заменят роботы? Бухгалтеры Последнее место в рейтинге профессий, которые подвергнутся автоматизации, занимают бухгалтеры.

Каких профессионалов заменят роботы? Незаменимые специалисты Помимо списка профессий, находящихся под угрозой роботизации, компания A.T. Kearney составила и рейтинг специалистов, которых машины нверняка не заменят. Воспитатели детского сада, медицинские работники и научные сотрудники могут не беспокоиться: искусственный разум не способен фантазировать и чувствовать. Автор: Ксения Сафронова

