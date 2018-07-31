 Пентагон намерен развивать технологии искусственного интеллекта в военных целях | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.07.2018

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Мир

Пентагон намерен развивать технологии искусственного интеллекта в военных целях

На создание широкомасштабных систем искусственного интеллекта Минобороны США выделило 885 миллионов долларов, сообщает The Wall Street Journal.

Лицо человека и цифры

По информации газеты The Wall Street Journal, министерство обороны США планирует подписать контракт с консалтинговой компанией Booz Allen Hamilton о развитии широкомасштабныхтехнологий искусственного интеллектав военных целях. Пентагон рассчитывает, что системы искусственного интеллекта позволят ему отфильтровывать данные, связанные с национальной безопасностью, здравоохранением и другими сферами, пишет издание в понедельник, 30 июля, ссылаясь на вице-президента Booz Allen Hamilton Джоша Салливана.

885 миллионов долларов

Контекст

Сумма рассчитанного на пять лет контракта составляет 885 миллионов долларов, он находится на стадии подписания, указывает далее газета. По словам Салливана, технологии искусственного интеллекта должны предоставить Вашингтону конкурентное преимущество перед РФ, Китаем и другими странами, а также упростить работу военных, освободив их время для решения более сложных задач.

В качестве примера он привел анализ видеоматериалов, полученных, в частности, с помощью беспилотников. В настоящее время в просмотре этих видео и идентификации в них различных объектов заняты сотни военнослужащих, в будущем эту работу смогут взять на себя системы искусственного интеллекта, указал вице-президент Booz Allen Hamilton. "Это огромная экономия времени военных и освобождает их время для более интересной мыслительной деятельности", - добавил он.

Детали контракта прорабатываются, подробности засекречены.

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    Автор: Ксения Сафронова


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