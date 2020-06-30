 Пентагон заявляет о выводе войск из Германии как о решенном деле | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.07.2020

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Мир

Пентагон заявляет о выводе войск из Германии как о решенном деле

Дональд Трамп одобрил предложение министра обороны о выводе части контингента из Германии, сообщает Пентагон. В ближайшее время ведомство проинформирует об этом Конгресс и партнеров по НАТО.

Американские солдаты в Германии

Президент США Дональд Трамп одобрил предложение министра обороны Марка Эспера о выводе 9500 американских военнослужащих из Германии, где сейчас дислоцирован контингент в 34500 человек. Об этом во вторник, 30 июня, заявил представитель Пентагона, отметив, что вывод войск будет способствовать не ослаблению, а усилению НАТО и противодействию российской угрозе.

Минобороны США собирается в ближайшие недели проинформировать Конгресс о выводе войск, после чего соответствующая информация будет доведена до партнеров по НАТО. Как отмечает агентство dpa, у Конгресса остается шанс предотвратить или усложнить вывод войск, действуя через закон о финансировании национальной оборонной политики (NDAA).

В понедельник сенаторы-республиканцы Митт Ромни, Линдси Грэм и Марко Рубио, а также их коллеги-демократы Кристофер Кунс, Тимоти Кейн и Джинн Шейхин представили поправку в закон о финансировании. Она ограничивает использование бюджетных средств для осуществления мероприятий по выводу военнослужащих. В частности, авторы нововведения предлагают обязать министра обороны США предоставлять Конгрессу отчет и объяснять, как подобное сокращение контингента соотносится с национальными интересами США и не ставит ли оно под угрозу безопасность европейских членов НАТО.

"Подарок России" и "подрыв НАТО"

Возможный вывод части американских солдат и офицеров из Германии "станет подарком России", "подрывает Североатлантический альянс", а также представляет "серьезные вызовы в плане логистики", подчеркнул Ромни. Недопустимо "отказываться от обязательств" перед союзниками по НАТО, добавил он.

Его коллега Рубио охарактеризовал нынешнюю геополитическую ситуацию как времена, когда США и их европейские союзники "должны стоять плечом к плечу в противодействии злонамеренному влиянию". При этом сенатор не уточнил, что именно имел в виду. Присутствие американских военнослужащих в ФРГ - в интересах национальной безопасности США, резюмировал он.

Трамп 15 июня подтвердил намерение сократить численность американских военнослужащих в Германии до 25 000 человек. Решение обусловлено тем, что Берлин "не выполнил обязательств" по финансированию НАТО, объяснил тогда президент. 

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