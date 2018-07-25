 Пентагон выделил 307,5 млн долларов на производство комплексов Javelin | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.07.2018

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Мир

Пентагон выделил 307,5 млн долларов на производство комплексов Javelin

США обирается экспортировать Javelin в Украину, Эстонию, Литву, Турцию, Тайвань и Австралию. Киев получил такие ракетные комплексы в апреле 2018 года.

Противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin

Противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin

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Порошенко объявил о поставке в Украину ПТРК Javelin. Эксперты сомневаются, что ограниченная партия противотанковых ракет из США способна существенно повысить обороноспособность Украины. (02.03.2018)

Украина получила на саммите НАТО поддержку своего внешнего курса и противодействия агрессии РФ, но не добилась стратегических перемен в отношениях с альянсом, считают эксперты. (13.07.2018)

Пентагон заключил контракт на производство переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на сумму более 307,5 млн долларов. Производить их будет консорциум Raytheon-Lockheed Martin, говорится в сообщении Пентагона, опубликованном во вторник, 24 июля.

Комплексы предназначены для экспорта в Украину, Эстонию, Литву, Турцию, Тайвань и Австралию. По условиям контракта, эта партия Javelin должна быть готова к 31 августа 2021 года.

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия Украине в декабре 2017 года. О первых американских поставках ПТРК Javelin в Украину стало известно в апреле 2018 года.

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