Пенсионная реформа в России: громкие обещания и голые факты

Законопроект о повышении пенсионного возраста в России может быть рассмотрен Госдумой в первом чтении уже в июле. Предполагается, что в силу закон вступит 1 января 2019 года. Объясняя необходимость претворения в жизнь непопулярной меры, власти ссылаются на увеличивающуюся продолжительность жизни в России и опыт других стран. Какой конкретно методикой руководствовались авторы документа в своих расчетах, остается неясным. Эксперты считают, что многие важные социально-экономические критерии были проигнорированы.

Основные параметры реформы и пояснения властей

В соответствии с законопроектом, пенсионный возраст для мужчин будет увеличен с нынешних 60 лет до 65 лет к 2028 году, для женщин - с 55 лет до 63 лет к 2034 году. Повышение планируется проводить поэтапно. При этом реформа затронет мужчин 1959 года рождения и младше и женщин 1964 года рождения и младше. В пояснительной записке отмечается, что действующий пенсионный возраст был закреплен в 1928 году, когда продолжительность жизни в РСФСР составляла 43 года. "К настоящему времени продолжительность жизни россиян в целом значительно увеличилась", - пишут авторы записки.

Данный аргумент является главным для Минтруда - ведомства, назначенного ответственным за реализацию реформы. Как сообщили DW в пресс-службе министерства, "если в 1970 году было 3,7 человек трудоспособного возраста на одного пенсионера, к 2019 году этот показатель составит примерно 2 человека. Нагрузка на работающих будет увеличиваться и дальше - количество работающего населения ежегодно сокращается на 0,4 млн человек, количество выходящих на пенсию составляет ежегодно 1,5-1,6 млн человек".

Продолжительность жизни и пенсионный возраст: игра на опережение?

Статистические данные по актуальной и ожидаемой продолжительности жизни ложатся в основу реформы. Росстат приводит три варианта прогноза - низкий, средний и высокий - до 2035 года. Согласно низкому прогнозу на текущий год, средняя продолжительность жизни мужчин составит 67,5 года (68,6 - при высоком прогнозе), женщин - 77,4 года (78,3 - при высоком). Особое возмущение в обществе (акции протеста против реформы прошли 1 июля по всей России) вызывает тот факт, что средний срок жизни мужчины всего на 2,5 года превышает новый пенсионный возраст.

Авторы реформы ориентируюися на те показатели, которые им удобны

Однако же, как отмечают авторы реформы, следует ориентироваться не на текущие показатели, а на перспективу на ближайшие 17 лет. Здесь пессимистичный и оптимистичный прогнозы Росстата серьезно расходятся. Согласно первому, средняя продолжительности жизни мужчины составит 70,3 года, женщины - 79,3 года. Согласно "высокому" прогнозу, мужчины будут в среднем доживать до 78,6 лет, женщины - до 85,7.

Вероятно, ориентируясь на этот прогноз, министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил в интервью "Известиям", что "нужно плавно повышать пенсионный возраст, потому что к 2030 году рост продолжительности жизни и продолжительность жизни после достижения пенсионного возраста будут увеличиваться".

Высокая продолжительность жизни не гарантирует трудоспособности

Опрошенные DW эксперты полагают, что привязка пенсионного возраста к уровню средней продолжительности жизни некорректна. Так, доктор экономических наук Сергей Смирнов обращает внимание на то, что даже в майском указе Владимира Путина от 2018 года говорится о том, что продолжительность активной деятельности, здорового существования должна составлять в России 67 лет.

Завлабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков также считает, что в основу реформы следовало бы закладывать не среднюю ожидаемую продолжительность жизни, а степень утраты трудоспособности. "Я нигде не видел исследований, которые были бы посвящены оценке именно этого параметра", - заявил он DW.

Между тем, по словам эксперта, это основной индикатор для определения приемлемого пенсионного возраста, поскольку, если степень утраты трудоспособности будет высокой, если люди будут болеть, то это чревато высоким уровнем безработицы и необходимостью выплат средств по больничным. "К тому же в итоге люди будут быстрее умирать, потому что одно дело болеть на пенсии, другое - при этом работать", - отмечает он.

Готовность рынка труда под вопросом

Говоря о готовности рынка труда к тому, чтобы принять новое количество работающих в высоких возрастных категориях, власти утверждают, что смогут проконтролировать ситуацию.

Государство обещает помогать пенсионерам, но где гарантии?

Как заявили DW в пресс-службе Минтруда, "при увеличении пенсионного возраста усилия государства будут направлены на устранение всех проявлений ограничений при приеме на работу возрастных работников, чего люди давно уже требуют. Государственному надзорному органу - Роструду - будет поручено особенно следить за этим". "Усилить контроль - это не вариант, - говорит доктор экономических наук Сергей Смирнов. - Работодатели против того, чтобы давать гарантии занятости лицам высоких возрастных групп. И рабочих механизмов контроля здесь нет".

Сейчас развиваются гибкие формы занятости, возможно, людям предпенсионного возраста будут предлагать воспользоваться именно ими, но не факт, что они к этому готовы, считает эксперт РАН Вячеслав Бобков. Это, в частности, дистанционная занятость, предполагающая работу на компьютере.

"Многие из тех, кто будет вынужден работать дольше (а это, по оценкам экспертов около 14 млн человек - Ред.), к этому не приспособлены", - говорит он. В традиционном же сегменте неизбежно будет возникать конкуренция с другими возрастными группами. "Ко всему этому следовало проводить тщательную подготовку. Но была ли она?" - задается эксперт вопросом. По его мнению, необходимо было бы пообещать преференции работодателям, например, налогового свойства.

Реформу нельзя проводить без ощутимого повышения уровня доходов

Как заявил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин, "главная цель предложений правительства - увеличение размера пенсии как нынешних пенсионеров, так и будущих". Однако это, по мнению экспертов, лукавство. "По сути, принятые решения - это пенсионный дефолт, потому что очевидно: пенсионный возраст повышается из-за того, что Пенсионный фонд и федеральный бюджет не могут справиться с выполнением своих обязательств", - утверждает Сергей Смирнов. По его словам, довольно "смехотворной" выглядит обещанная пенсионерам прибавка в 1 тысячу рублей в год.

К тому же люди, предполагавшие раньше начать получать пенсию, лишатся этого источника дохода (сегодня средняя пенсия составляет около 14 тысяч рублей). "Если бы зарплата поднялась на эти 14 тысяч, тогда можно было бы всерьез говорить о повышении пенсионного возраста", - считает экономист. Начало реформы невозможно без повышения зарплат, соглашается Вячеслав Бобков. "Сегодня активно педалируется, что будет расти пенсия. А как же те, кто останется работать?".

Ответ на этот вопрос дали DW в пресс-службе Минтруда: "Доход от работы всегда выше пенсии". "Это какая-то мантра, аргумент, не выдерживающий критики, - парирует Бобков. - Одно дело я буду получать два источника дохода, другое - один". "Пока я вижу, что реформа не подготовлена", - резюмирует он. Впрочем, эксперт допускает, что под воздействием протестов, которые, по его прогнозу, активизируются после завершения ЧМ-2018, реформа претерпит изменения.

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