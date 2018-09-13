Пенсионная реформа: армия 50-летних на рынке труда РФ под ударом

Повышение пенсионного возраста в России чревато ростом безработицы. Таково одно из главных предостережений критиков пенсионной реформы. По последним данным Росстата, официальный уровень безработицы в стране этим летом составил 4,7 процента - из 76 миллионов трудоспособных граждан не имели работы более 3,5 миллиона человек. Эксперты подсчитали, что в результате реформы на рынке труда появится около 10 миллионов потенциальных работников. Готов ли к этому наплыву российский рынок труда, выясняла DW.

Положение возрастных россиян на рынке труда и шансы на трудоустройство

Данные Росстата показывают, что численность работающих россиян сокращается по мере старения и идет на убыль после 40 лет. Так, если сегодня в возрастной категории от 35 до 39 лет имеют работу более 10 млн человек, то от 55 до 59 лет - 7,2 млн, а от 60 до 69 лет - всего 4 миллиона. При этом в последней категории число работающих мужчин и женщин примерно одинаково - по 2 млн человек. Почти одна пятая всех безработных в России - это люди в возрасте от 50 до 65 лет.

После августовского выступления президента Владимира Путина на тему пенсионной реформы, в котором он предложил снизить предполагаемый возраст выхода женщин на пенсию, по сравнению с планами правительства, до 60 лет (для мужчин был оставлен возраст 65 лет), рекрутинговая компания Antal провела опрос компаний, уточнив у них, какой процент сотрудников старше 50 лет они имеют в штате. Большинство работодателей сообщили о том, что у них не более 5 процентов таких работников.

В исследовании Antal отмечается: "Пока соискатели старше 50 лет пользуются на рынке труда наименьшим спросом. Именно в этой группе был зафиксирован наименьший процент тех, кто получал за прошедший год новые предложения от работодателей". Как говорит менеджер Antal Ангелина Воскресенская, уже после 40 лет у кандидатов могут возникнуть определенные трудности с поиском работы, а после 45-50 лет ситуация становится еще более сложной: "За год мы трудоустраиваем около тысячи менеджеров, среди них кандидаты старше 50 лет составляют примерно один процент".

Спрос на новый персонал в возрасте от 50 лет, уступки и "уловки" кандидатов

Эксперты констатируют, что в международных компаниях, работающих в России, возрастные сотрудники имеют меньше шансов найти работу, чем в национальных. Отчасти это связано с тем, что сами нанимающие менеджеры оказываются, как правило, моложе и отдают предпочтение кандидатам своего возраста и младше. Не особенно охотятся за людьми предпенсионного возраста и хедхантеры. Люди старше 51 года получали в 2018 году меньше всех других возрастных категорий предложения новой работы.

Несколько хуже и условия труда людей старшего возраста. 58% из них отмечают, что чувствуют конкуренцию со стороны молодых коллег. Это выливается в то, что среди них находится больше всего тех, кто не ожидает повышения зарплаты, а при переговорах с новыми работодателями они наиболее часто соглашаются на уступки. Чтобы попасть на собеседование, некоторые даже занижают свой возраст, надеясь на то, что уровень их компетенции перевесит, и формальный фильтр будет отброшен.

На бирже труда в Санкт-Петербурге

Ангелина Воскресенская полагает, что найти работу людям старше 50 лет труднее в крупных городах, нежели на периферии, поскольку молодежь активно приезжает в города-миллионники, и конкуренция среди соискателей там выше. Однако статистика показывает, что поиск работы в регионах в принципе более трудоемок. Если в среднем по России более года на поиски работы тратят около 28% безработных, то в некоторых регионах, например Архангельской области и Карачаево-Черкессии, дольше года не трудоустроено около половины всех зарегистрированных на бирже труда.

Поможет ли административное принуждение

Власти уже пообещали, что к работодателям, увольняющим сотрудников предпенсионного возраста или отказавшимся принять их на работу, будут применяться жесткие санкции. Эксперты не считают эту угрозу эффективной. Заместитель заведующего Лаборатории исследований рынка труда (ЛИРТ) Высшей школы экономики Сергей Солнцев отмечает, что угроза санкций, скорее, ухудшит ситуацию. Он приводит в пример похожую практику "защиты" женщин фертильного возраста: "Для них предусмотрена аналогичная защита, и это приводит к тому, что их менее охотно берут на работу, а если берут, то могут платить меньшую зарплату, менее активно продвигать по карьерной лестнице".

К тому же, как заявил DW эксперт, "в рамках российской судебной практики довольно сложно определить, что такое необоснованный отказ в найме". "Если следовать строго букве закона, то доказать, что отказ был связан именно с возрастом, а не профессиональными качествами, будет сложно", - полагает Солнцев. Возникают дополнительные риски и для работодателей - не исключены угрозы со стороны кандидатов, кроме того, открываются новые возможности для коррупции.

Также возможны и негативные последствия для сотрудников в возрасте младше предпенсионного. "У работодателей будут стимулы расставаться с работниками незадолго до наступления предпенсионного возраста, увольняя работника, переводя его на короткие срочные контракты и так далее", - предупреждает эксперт ЛИРТ. Впрочем, по его словам, есть основания предполагать, что, как и многие другие нормы трудового права, данная мера будет соблюдаться не слишком строго, тем более что и сейчас небольшие компании имеют практику обхода особенно неудобных норм Трудового кодекса.

Государство само подает работодателям обратный пример

В компании Antal считают, что более верным путем было бы не ужесточение государственного надзора за работодателями, а изменение менталитета последних, поскольку сотрудники старшего возраста зачастую обладают большими компетенциями. "Они также более лояльны к работодателю, реже меняют работу, их карьерные и зарплатные ожидания ниже, чем у 25-30-летних, поэтому для работодателя такие сотрудники могут быть стабильной и надежной основой", - считает Ангелина Воскресенская.

По ее мнению, и государству следовало бы задействовать не метод "кнута", а метод "пряника": например, поддерживать компании, берущие на работу сотрудников 50+, предоставляя им льготы или налоговые вычеты. Пока же сами госпредприятия демонстрируют обратный подход в своей кадровой политике. "В последнее время мы не раз слышали от представителей государственных компаний, что у многих идет курс на омоложение трудовых коллективов. А это идет вразрез с новой инициативой правительства", - указывает эксперт.

Смотрите также:

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина Путин о пенсионной реформе: мягко стелет, но жестко спать? Президент РФ предложил смягчить пенсионную реформу, например, повысить женщинам возраст выхода на пенсию не на 8, а на 5 лет. Карикатурист Сергей Елкин о Путине в роли доброй горничной.

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина Правительство дождалось результатов выборов О необходимости повышать пенсионный возраст в России эксперты говорили уже давно. Правительство и чиновники тему не педалировали... до президентских выборов 18 марта 2018 года. А после переизбрания Владимира Путина и переназначения Дмитрия Медведева в должности премьера о пенсионной реформе было объявлено официально.

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина Плюс 5 лет для мужчин, плюс 8 - для женщин Законопроект о постепенном повышении возраста выхода на пенсию правительство РФ одобрило 14 июня 2018 г. Согласно нему, пенсионный возраст для мужчин планируется повысить с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 году.

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина Поышение пенсионного возраста в России под шумок ЧМ-2018 Примечательно, что о планах повысить пенсионный возраст правительство РФ объявило во время ЧМ-2018. По мнению экспертов, власти сделали беспроигрышную ставку на спортивную эйфорию.

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина Профсоюзы - против повышения Общероссийское объединение профсоюзов запустило адресованную президенту Путину петицию с требованием не повышать возраст выхода на пенсию. Лишь за первые две недели ее подписали уже более 2,5 миллионов россиян.

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина Пенсионерам приказано долго жить Один из вопросов, которые волнуют граждан в случае повышения возраста, - это доживут ли они до пенсии. Для российских мужчин здесь ситуация особенно проблемная. Даже при нынешнем возрасте выхода на пенсию в 60 лет вероятность дожить до этого момента у 20-летних мужчин в России составляет 68%.

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина Какие пенсионеры нужны в России В целом же перспективы пенсионеров выглядят так: пенсионный возраст возрастет до 65 лет для мужчин и 63-х для женщин. Вопрос лишь в том, возрастет ли продолжительность жизни? Сегодня средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет 66,5 лет, а женщин - 77.

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина Ответ на пенсионную реформу, или Протест вместо дачи В ответ на планы правительства повысить пенсионный возраст многие россияне вышли на улицы. Первые многочисленные акции, инициированные Алексеем Навальным, прошли 1 июля в трех десятках российских городов. С тех пор акции против повышения пенсионного возраста повторяются с заметной регулярностью.

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина Когда карикатуристу не до смеха 19 июля Госдума одобрила законопроект пенсионной реформы в первом чтении. Правда, не единодушно: "за" выступили 328 депутатов, "против" - 104.

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина Как дотянуть до пенсии в России После того как Наталья Поклонская проголосовала против пенсионной реформы, ее жестко раскритиковали в "Единой России". Пока единороссы спорят, россияне думают о шансах до этого возраста дожить.

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина Пенсионная реформа по-володински: а ну-ка, получи! Слова Вячеслава Володина на встрече с жителями Саратова о будущем пенсий в России вызвали резкую критику в стране. Карикатурист Сергей Елкин так понял спикера Госдумы. Автор: Владимир Дорохов

