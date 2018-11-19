Пенсии для всего Донбасса: Украина пока не нашла оптимального решения

Украинское правительство не знает, сколько пенсионеров осталось на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Сейчас большинство из этих людей не может выехать на остальную часть территории Украины и не получает свои заработанные пенсии, сообщил DW Георгий Тука, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Число пенсионеров в Донбассе сильно уменьшилось

"Судьба людей, которые там остались, никому не известна, в Украине не ведется этого учета никоим образом. Оккупация продолжается уже пятый год. За это время выросло новое поколение пенсионеров, но они не становятся на учет в Пенсионный фонд Украины, потому что не имеют возможности", - пояснил Тука.

Георгий Тука (фото из архива)

По данным министерства социальной политики Украины, в 2014 году на территории Донбасса, которую сейчас не контролирует Киев, проживали и получали пенсии 1,2 миллиона человек. За четыре года их количество значительно уменьшилось. "Сейчас это 500-600 тысяч. Люди постоянно мигрируют", - отмечает замминистра социальной политики Николай Шамбир.

Это именно те люди, которые, согласно требованиям украинского правительства, должны были выехать на подконтрольную Киеву территорию, получить справку, что они являются внутренне перемещенными лицами, и пройти сложную процедуру верификации личности в Пенсионном фонде, в погранслужбе и в "Ощадбанке Украины", где выдается пенсия. С 2016 года, когда Кабмин утвердил данный порядок, его соблюдение - главное условие получения пенсий лицами с неподконтрольной Украине территории Донбасса.

Невыплата пенсии - это дискриминация

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер считает, что указанный порядок выплаты пенсий является дискриминационным. "Пенсии стали недоступными для тех, кто живет за линией разграничения. Пенсионный фонд продолжает сокращать выплаты из-за процесса верификации, ограничивая права граждан", - указала Фрейзер. И напомнила, что в сентябре Верховный суд Украины постановил, что все граждане страны имеют право на пенсию, независимо от процедуры верификации.

Фиона Фрейзер

"Все, кто пострадал от конфликта в Донбассе, независимо от того, кто с какой стороны линии соприкосновения находится, - все они украинцы. Те, кому правительство должно обеспечить уровень жизни в соответствии с международными стандартами", - подчеркнула Фрейзер во время международной конференции "Выплата пенсий ВПО в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию", состоявшейся в Киеве 15 ноября. На конференции со ссылкой на Европейскую социальную хартию отмечалось, что каждый человек преклонного возраста имеет право на соцзащиту. Более того, пенсия является собственностью человека.

В ООН предупреждают, что, не придерживаясь этих принципов, Украина навсегда рискует потерять связь с покинутыми людьми с неподконтрольных властям территорий. "Пенсия - это обещание: если ты настойчиво работаешь, делаешь взносы, играешь по правилам, то будешь обеспеченным в пожилом возрасте. Если люди были законопослушными, как большинство пенсионеров в Украине, и теряют эту пенсию, то для них это кажется несправедливым, они чувствуют себя людьми второго сорта. А если эту фрустрацию одного человека умножить на миллионы?", - задает риторический вопрос зампредставителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Ноэль Калхун.

Очередь на паспортный контроль на КПП "Майорск" на линии разграничения в Донбассе

В правительстве Украины утверждают, что нет физической возможности платить пенсии лицам, проживающим на неподконтрольной части Донбасса. При этом за последние несколько лет ни чиновники, ни политики не предприняли ничего, чтобы как-то изменить ситуацию.

Неоднозначный подход к верификации пенсионеров из Донбасса

В Кабмине признают неэффективность системы верификации и привязки пенсий к наличию у человека справки о том, что он является ВПЛ. Георгий Тука сетует, что сейчас на неподконтрольных Киеву территориях процветает бизнес, связанный с получением пенсионерами справки ВПЛ и самой пенсии без выезда за линию разграничения.

"Мы потеряли контроль над реальным количеством внутренне перемещенных лиц, это нам не дает спрогнозировать дальнейшие действия правительства. По оценкам руководства Донецкой военно-гражданской администрации, число зарегистрированных ВПЛ по сравнению с реальным количеством отличается примерно на 30-40 процентов", - признает Тука. Он убежден, что необходимо на подконтрольной правительству территории обеспечить доступ людей к своим пенсиям без справок и специальных статусов.

У Пенсионного фонда Украины иное мнение. Там считают, что нужно упростить процедуру проверок и учета ВПЛ, но полностью отказываться от верификации переселенцев, имеющих право получать пенсию, нельзя. "Контроль над выплатами нужен. Пока не было процедуры верификации, мы возобновляли выплату пенсии по личному обращению человека. И даже в этой ситуации обращались люди, которые говорили, что, воспользовавшись их документами, от их имени пенсию получили посторонние люди. И нам предъявляли претензии", - объясняет зампредседателя правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко.

В Верховной раде еще летом 2017 года был зарегистрирован законопроект, предлагающий упростить процедуру выплату пенсий лицам с неподконтрольных территорий, а также предусматривающий разработку основ особого режима получения пенсий для пенсионеров, которые там проживают. Законопроект был рассмотрен в профильном комитете, но до голосования в сессионном зале дело пока так и не дошло.

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