Насколько ответственен Китай за изменение климата. Фактчекинг DW

Китай выбрасывает в атмосферу так много CO2, как ни одна другая страна мира. Напрашивается вывод, что Пекин несет наибольшую ответственность за изменение климата. Но все не так однозначно.