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Пекин

Tajik service members take part in a military parade near the border with Afghanistan in the town of Khorog (Khorugh), Tajikistan September 30, 2021. Press Service of President of Tajikistan/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

Китай построит базу для спецназа МВД Таджикистана 28.10.2021

На строительство объекта в Таджикистане неподалеку от афганской границы Пекин выделяет 8,5 млн долларов. Душанбе готовится передать в собственность Китаю еще одну базу близ афганской границы.
Chinese President Xi Jinping applauds at a meeting commemorating the 110th anniversary of Xinhai Revolution at the Great Hall of the People in Beijing, China October 9, 2021. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к "воссоединению" с Тайванем 09.10.2021

Тайвань в ответ на призыв Си Цзиньпина мирно присоединиться к КНР указал на независимость островной республики и напомнил об итогах Синьхайской революции. Ранее Китай посылал боевую авиацию к Тайваню.
FILE PHOTO: Chinese and Taiwanese national flags are displayed alongside a military airplane in this illustration taken April 9, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Десятки боевых самолетов КНР вновь вошли в воздушное пространство Тайваня 03.10.2021

Пекин посылает боевую авиацию в опознавательную зону ПВО Тайваня уже вторые сутки. Премьер Тайваня Су Чжэньчан обвинил КНР в агрессивном поведении и попытках запугивания.
Titel: Faktencheck Serie Klimamythen zusätzliches Stichwort: Klimawandel zusätzliches Copyright: Marc Löricke

Насколько ответственен Китай за изменение климата. Фактчекинг DW 28.09.2021

Китай выбрасывает в атмосферу так много CO2, как ни одна другая страна мира. Напрашивается вывод, что Пекин несет наибольшую ответственность за изменение климата. Но все не так однозначно.
Golden crypto currency coin isolated on white background. 3D illustration.

В Китае все финансовые операции с криптовалютами объявили вне закона 24.09.2021

Пекин будет считать любые операции с криптовалютами "незаконной финансовой деятельностью". Участвующим в подобных сделках будет грозить уголовное преследование, сообщили в Народном банке Китая.
President Joe Biden speaks about the end of the war in Afghanistan from the State Dining Room of the White House, Tuesday, Aug. 31, 2021, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

Комментарий: Почему Путин и Байден смогут договориться 02.09.2021

Вывод войск США из Афганистана показал, что президент Байден оказался не меньшим циником, чем Трамп. Но Москву и Пекин устраивает его нынешняя политика, считает Константин Эггерт.

Новая волна пандемии в Китае 05.08.2021

Несмотря на строгий контроль и собственные вакцины, Китай сталкивается с крупнейшей за последние месяцы вспышкой COVID-19. Власти подтвердили более 400 случаев заболевания с середины июля. Вспышки в основном объясняются высокозаразным Дельта-вариантом.
China vs NATO conflict, international relations crisis, fists on flag background

Китай возмущен критикой со стороны НАТО 15.06.2021

НАТО идет на конфронтацию, преувеличивая исходящую от Пекина угрозу, заявило представительство КНР в ЕС. Альянс считает рост влияния Китая и его международную политику вызовом, требующим ответа.
NATO Secretary General Jens Stoltenberg speaks during a media conference at a NATO summit in Brussels, Monday, June 14, 2021. U.S. President Joe Biden is taking part in his first NATO summit, where the 30-nation alliance hopes to reaffirm its unity and discuss increasingly tense relations with China and Russia, as the organization pulls its troops out after 18 years in Afghanistan. (Olivier Hoslet, Pool via AP)

В НАТО объяснили, когда вернутся к обычному ведению дел с РФ 14.06.2021

На саммите НАТО в Брюсселе констатировали, что Москва продолжает нарушать ценности и принципы, лежащие в основе отношений с альянсом.

People hold up their phones with the light on in the Causeway Bay district of Hong Kong on June 4, 2021, after police closed the venue where Hong Kong people traditionally gather annually to mourn the victims of China's Tiananmen Square crackdown in 1989 which the authorities have banned citing the coronavirus pandemic and vowed to stamp out any protests on the anniversary. (Photo by ISAAC LAWRENCE / AFP)

Запад и Пекин спорят о соблюдении прав человека в Китае 05.06.2021

Премьер Канады призвал использовать Олимпиаду в Пекине как инструмент давления на КНР в вопросе соблюдения прав человека. Китай раскритиковал дипмиссии ЕС и США за акцию в Гонконге в годовщину событий на Тяньаньмэнь.
A Chinese woman lifts her child in front of a family planning propaganda advertisement in Xinshao county, central Chinas Hunan province, February 2005. Foto: Lv jianshe/Imaginechina +++(c) dpa - Report+++ |

Власти Китая разрешат семьям иметь трех детей 31.05.2021

Последняя перепись населения в Китае выявила сильный спад рождаемости, сообщает агентство "Синьхуа". По его данным, Пекин намерен принять меры по борьбе со старением населения.
FILE PHOTO: An attendant walks past EU and China flags ahead of the EU-China High-level Economic Dialogue at Diaoyutai State Guesthouse in Beijing, China June 25, 2018. REUTERS/Jason Lee/File Photo

Китай раскритиковал заморозку Евросоюзом инвестиционного пакта 21.05.2021

МИД КНР назвал взаимовыгодным Всеобъемлющее соглашение об инвестициях, ратификацию которого накануне приостановил Европарламент. В ЕС призывают Пекин отменить санкции против европейцев.
April 29, 2021*** A Long March 5B rocket, carrying China's Tianhe space station core module, lifts off from the Wenchang Space Launch Center in southern China's Hainan province on April 29, 2021. - China OUT (Photo by STR / AFP) / China OUT (Photo by STR/AFP via Getty Images)

США пока не планируют сбивать неконтролируемую китайскую ракету 07.05.2021

Центральная ступень ракеты-носителя "Чанчжэн-5В" вскоре упадет на Землю, но где именно, точно неизвестно. Министр обороны США косвенно обвинил Пекин в халатности.
May 4, 2021*** (from L) Canadian Minister of Foreign Affairs Marc Garneau, Britain's Foreign Secretary Dominic Raab, Japanese Minister of Foreign Affairs Toshimitsu Motegi, European High Representative of the Union for Foreign Affairs, Josep Borrell, Italian Minister of Foreign Affairs Luigi Di Maio, U.S. Secretary of State Antony Blinken, German Minister for Foreign Affairs Heiko Maas and French Minister of Europe and Foreign Affairs Jean-Yves Le Drian, sit during talks at the G7 foreign ministers meeting in London, Britain May 4, 2021. Stefan Rousseau/Pool via REUTERS

"Большая семерка" осудила действия России и Китая 06.05.2021

Главы МИД G7 выразили обеспокоенность "безответственными и дестабилизирующими действиями РФ", а также призвали Пекин соблюдать права человека.
A man sits on a bollard in the Kowloon side of Victoria Harbour, with a view of the Hong Kong Island skyline in the background on January 27, 2021. (Photo by Anthony WALLACE / AFP) (Photo by ANTHONY WALLACE/AFP via Getty Images)

Пекин установил контроль над избирательной системой Гонконга 30.03.2021

Изменения в избирательной системе сильно ослабят возможности оппозиции в Гонконге. В Пекине заявили, что впредь Гонконгом будут управлять лишь "патриоты".
16.06.2020, China: ©Kyodo/MAXPPP - 16/06/2020 ; Chinese Foreign Ministry spokesman Zhao Lijian attends a press conference in Beijing on June 15, 2020. (Kyodo) ==Kyodo Foto: MAXPPP |

КНР объявила о санкциях в отношении Великобритании 26.03.2021

В китайский санкционный список вошли девять физических и четыре юридических лица из Великобритании. Решение Пекина является ответом на скоординированные действия США, Евросоюза, Великобритании и Канады.

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