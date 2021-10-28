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На строительство объекта в Таджикистане неподалеку от афганской границы Пекин выделяет 8,5 млн долларов. Душанбе готовится передать в собственность Китаю еще одну базу близ афганской границы.
Тайвань в ответ на призыв Си Цзиньпина мирно присоединиться к КНР указал на независимость островной республики и напомнил об итогах Синьхайской революции. Ранее Китай посылал боевую авиацию к Тайваню.
Пекин посылает боевую авиацию в опознавательную зону ПВО Тайваня уже вторые сутки. Премьер Тайваня Су Чжэньчан обвинил КНР в агрессивном поведении и попытках запугивания.
Китай выбрасывает в атмосферу так много CO2, как ни одна другая страна мира. Напрашивается вывод, что Пекин несет наибольшую ответственность за изменение климата. Но все не так однозначно.
Пекин будет считать любые операции с криптовалютами "незаконной финансовой деятельностью". Участвующим в подобных сделках будет грозить уголовное преследование, сообщили в Народном банке Китая.
Вывод войск США из Афганистана показал, что президент Байден оказался не меньшим циником, чем Трамп. Но Москву и Пекин устраивает его нынешняя политика, считает Константин Эггерт.
Несмотря на строгий контроль и собственные вакцины, Китай сталкивается с крупнейшей за последние месяцы вспышкой COVID-19. Власти подтвердили более 400 случаев заболевания с середины июля. Вспышки в основном объясняются высокозаразным Дельта-вариантом.
НАТО идет на конфронтацию, преувеличивая исходящую от Пекина угрозу, заявило представительство КНР в ЕС. Альянс считает рост влияния Китая и его международную политику вызовом, требующим ответа.
На саммите НАТО в Брюсселе констатировали, что Москва продолжает нарушать ценности и принципы, лежащие в основе отношений с альянсом.
Премьер Канады призвал использовать Олимпиаду в Пекине как инструмент давления на КНР в вопросе соблюдения прав человека. Китай раскритиковал дипмиссии ЕС и США за акцию в Гонконге в годовщину событий на Тяньаньмэнь.
Последняя перепись населения в Китае выявила сильный спад рождаемости, сообщает агентство "Синьхуа". По его данным, Пекин намерен принять меры по борьбе со старением населения.
МИД КНР назвал взаимовыгодным Всеобъемлющее соглашение об инвестициях, ратификацию которого накануне приостановил Европарламент. В ЕС призывают Пекин отменить санкции против европейцев.
Центральная ступень ракеты-носителя "Чанчжэн-5В" вскоре упадет на Землю, но где именно, точно неизвестно. Министр обороны США косвенно обвинил Пекин в халатности.
Главы МИД G7 выразили обеспокоенность "безответственными и дестабилизирующими действиями РФ", а также призвали Пекин соблюдать права человека.
Изменения в избирательной системе сильно ослабят возможности оппозиции в Гонконге. В Пекине заявили, что впредь Гонконгом будут управлять лишь "патриоты".
В китайский санкционный список вошли девять физических и четыре юридических лица из Великобритании. Решение Пекина является ответом на скоординированные действия США, Евросоюза, Великобритании и Канады.
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