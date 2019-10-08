 Пекин осуждает США за визовые ограничения для чиновников из КНР | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Пекин осуждает США за визовые ограничения для чиновников из КНР

Вашингтон ввел визовые ограничения для чиновников из Китая, причастных к притеснениям этнических меньшинств. Посольство КНР обвинило США во вмешательстве во внутренние дела и подрыве интересов Пекина.

Флаги США и Китая

Флаги США и Китая

Китай осуждает решение США ввести визовые ограничения для ряда чиновников, которые, по мнению американского Госдепартамента, несут ответственность за притеснения меньшинств. Посольство КНР в Вашингтоне расценило подобный шаг как вмешательство во внутренние дела страны. Решение американской стороны является "серьезным нарушением фундаментальных принципов международных отношений" и "подрывает интересы" Пекина, заявили в диппредставительстве во вторник, 8 октября.

Санкции США в отношении Китая из-за притеснения меньшинств

Несколькими часами ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео объявил о визовых ограничениях для высокопоставленных представителей правительства и Коммунистической партии Китая, а также членов их семей. Решение Вашингтона затрагивает лица, причастные к задержаниям и нарушениям прав уйгуров, этнических казахов и других мусульманских меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Контекст

Вашингтон обвинил Китай в "валютных манипуляциях" из-за падения курса юаня ниже знаковой отметки. DW - о возможных последствиях этой девальвации для глобальной экономики и России. (06.08.2019)

Европа вслед за США решила противостоять экономической "игре в одни ворота" КНР и экспансии китайской модели госкапитализма. Поворотной точкой должен стать саммит ЕС-КНР 9 апреля. (09.04.2019)

В Урумчи спустя год после массовых беспорядков ситуация, на первый взгляд, налаживается. Однако жители Синьцзяна утверждают, что взаимное доверие между уйгурами и китайцами по-прежнему отсутствует. (05.07.2010)

Накануне США ввели санкции в отношении 28 правительственных и коммерческих организаций КНР, вызванные притеснением уйгуров. По словам министра торговли Уилбура Росса, Соединенные Штаты "не могут и не будут терпеть жестокое притеснение этнических меньшинств внутри Китая".

Правозащитники утверждали о сотнях тысяч удерживаемых в лагерях

В сентябре 2018 года правозащитная организация Human Rights Watch обнародовала доклад о положении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. По данным правозащитников, в Китае до миллиона уйгуров и других мусульман тюркского происхождения принудительно удерживаются в лагерях. Там их против воли подвергают "политической и культурной индоктринации", а также заставляют учить китайский язык и петь "хвалебные песни" коммунистической партии, утверждали авторы доклада.

В свою очередь, правительство КНР утверждает, что в регионе существуют лишь "образовательные центры для ресоциализации мелких преступников". Пекин заявил, что СУАР находится под влиянием сепаратистов, религиозных экстремистов и террористов.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Плакат с изображением Мао Цзэдуна

    Китч "культурной революции"

    Плакаты повсюду

    В ходе "культурной революции" весь Китай был покрыт плакатами и стенгазетами, пропагандирующими новое время и "нового человека". Многие из них сохранились до сегодняшнего дня.

  • Листовки и значки с изображением Мао Цзэдуна

    Китч "культурной революции"

    Значки и листовки

    Тот, кто хотел показаться настоящим революционером, обязательно носил костюм в стиле Мао Цзэдуна и значок с его изображением. Во времена "культурной революции" его даже называли "самым красным из наикраснейших солнц".

  • Цитатник Мао Цзэдуна

    Китч "культурной революции"

    "Цитатник" Мао на всех языках

    Пропагандистская машина "культурной революции" выпускала "Цитатник" Мао Цзэдуна, или, как его еще называли, "Красную книжечку", миллионными тиражами, причем не только для внутреннего рынка. Он должен был стать путеводным "красным фонарем" мировой революции.

  • Бюсты Мао Цзэдуна

    Китч "культурной революции"

    Мао на каждый полке

    Как будто плакатов, значков и книг было недостаточно - выпускались сотни тысяч бюстов Мао Цзэдуна.

  • Фарфоровые фигуры Мао Цзэдуна

    Китч "культурной революции"

    Мао любого размера

    А кому было мало простого бюста, мог приобрести скульптуру Мао Цзэдуна из фарфора - и даже в натуральную величину.

  • Значки с изображением Мао Цзэдуна

    Китч "культурной революции"

    Радость коллекционеров

    "Культурная революция" развернулась 50 лет назад. Для большинства, кто жил в то время, это стало травмой на всю жизнь. Лишь для коллекционеров это время общественной трансформации остается неиссякаемым источником радости.

  • Торговцы на блошином рынке в Пекине

    Китч "культурной революции"

    Прибыльный бизнес

    Об этом знают и торговцы в Пекине, которые продают старые плакаты и журналы времен "культурной революции" коллекционерам и западным туристам.

    Автор: Родион Эббигхаузен, Максим Филимонов


Смотреть видео 03:04

В Китае узаконили "перевоспитательные" лагеря для мусульман

Контекст

Китч "культурной революции"

"Культурная революция" обернулась борьбой против всего старого. На место традиционной китайской культуры должны были прийти идеи Мао Цзэдуна. В результате возникло одно: китч, пользующийся популярностью среди туристов. (10.05.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

В Китае узаконили "перевоспитательные" лагеря для мусульман  

Как у Оруэлла: в Китае заработала система тотального наблюдения  

Россия или США: кто из них важнее Китаю – DW Новости  

Также по теме

China - Dabancheng - Umerziehungslager

США ввели санкции в отношении Китая из-за притеснения уйгуров 08.10.2019

Министерство торговли США включило в санкционный список 28 правительственных и коммерческих организаций КНР. Вашингтон заявил, что не намерен терпеть притеснение этнических меньшинств в Китае.

Реклама

Самые читаемые

Что думает о России и санкциях будущий глава дипломатии ЕС  

Что Шойгу приготовил Путину в подарок на день рождения  

Польша откажется от газа из России. Уже через 3 года?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно