Пекин осуждает США за визовые ограничения для чиновников из КНР

Вашингтон ввел визовые ограничения для чиновников из Китая, причастных к притеснениям этнических меньшинств. Посольство КНР обвинило США во вмешательстве во внутренние дела и подрыве интересов Пекина.
Китай осуждает решение США ввести визовые ограничения для ряда чиновников, которые, по мнению американского Госдепартамента, несут ответственность за притеснения меньшинств. Посольство КНР в Вашингтоне расценило подобный шаг как вмешательство во внутренние дела страны. Решение американской стороны является "серьезным нарушением фундаментальных принципов международных отношений" и "подрывает интересы" Пекина, заявили в диппредставительстве во вторник, 8 октября.
Санкции США в отношении Китая из-за притеснения меньшинств
Несколькими часами ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео объявил о визовых ограничениях для высокопоставленных представителей правительства и Коммунистической партии Китая, а также членов их семей. Решение Вашингтона затрагивает лица, причастные к задержаниям и нарушениям прав уйгуров, этнических казахов и других мусульманских меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).
Накануне США ввели санкции в отношении 28 правительственных и коммерческих организаций КНР, вызванные притеснением уйгуров. По словам министра торговли Уилбура Росса, Соединенные Штаты "не могут и не будут терпеть жестокое притеснение этнических меньшинств внутри Китая".
Правозащитники утверждали о сотнях тысяч удерживаемых в лагерях
В сентябре 2018 года правозащитная организация Human Rights Watch обнародовала доклад о положении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. По данным правозащитников, в Китае до миллиона уйгуров и других мусульман тюркского происхождения принудительно удерживаются в лагерях. Там их против воли подвергают "политической и культурной индоктринации", а также заставляют учить китайский язык и петь "хвалебные песни" коммунистической партии, утверждали авторы доклада.
В свою очередь, правительство КНР утверждает, что в регионе существуют лишь "образовательные центры для ресоциализации мелких преступников". Пекин заявил, что СУАР находится под влиянием сепаратистов, религиозных экстремистов и террористов.
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