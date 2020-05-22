 Пекин: закон о Гонконге должен вступить в силу немедленно | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.05.2020

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Мир

Пекин: закон о Гонконге должен вступить в силу немедленно

Власти Китая разгоняют протесты в Гонконге слезоточивым газом и называют международную критику в свой адрес "вмешательством во внутренние дела".

Разгон протеста в Гонконге против принятия закона о национальной безопасности в автономии

Разгон демонстрации протеста в Гонконге против принятия закона о национальной безопасности в автономии

Закон о национальной безопасности в Гонконге должен вступить в силу "без малейшего промедления", заявил в воскресенье, 24 мая, министр иностранных дел Китая Ван И. По его словам, необходимость закона показали многомесячные акции протеста в Гонконге в 2019 году, которые, как считают в Пекине, "серьезно угрожали национальной безопасности Китая".

В Гонконге ранее в воскресенье возобновились протесты против нового закона. Полиция использовала против демонстрантов слезоточивый газ. Противники закона считают, что Гонконг фактически теряет свою автономию. Власти Китая получают возможность направлять органы госбезопасности в этот специальный административный район КНР и наказывать "сепаратизм и подрывную деятельность".

Министр иностранных дел Китая Ван И назвал международную критику спорного закона  "вмешательством во внутренние дела". Законопроект "О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга" был представлен 21 мая на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей - парламента КНР. США осудили эту инициативу, ЕС выразил обеспокоенность и предложил провести консультации с участием всех сторон.

Особый статус Гонконга

Гонконг (Сянган) является частью Китая с 1997 года, до этого он был британской колонией. Объединенная китайско-британская декларация гарантирует Гонконгу до 2047 широкие специальные права, среди которых - свобода прессы, собраний и выражения мнений.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам, которую обвиняют в чрезмерной близости к властям КНР, объявила о намерении сотрудничать в реализации новой инициативы Пекина.

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    Автор: Свен Тёнигес


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