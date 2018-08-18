Пекин возмутился докладом Минобороны США об армии Китая

Министерство иностранных дел Китая резко отреагировало на недавний доклад министерства обороны США, в котором шла речь о том, что китайская армия наращивает свои возможности по проведению операций за пределами страны. В заявлении официального представителя МИД Китая Лу Кана, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства в субботу, 18 августа, доклад министерства обороны США об армии Китая был назван "безапелляционным и непродуманным". Китайское внешнедипломатическое ведомство призвало американскую сторону "отказаться от устаревшего мировоззрения холодной войны".

Продвижение Китая в области национальной обороны "направлено на защиту национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности", и позиция Китая является "полностью оправданным законным правом" государства, подчеркнул представитель китайского МИДа.

В опубликованном 16 августа докладе Минобороны США утверждалось, что Народно-освободительная армия Китая может продемонстрировать "способность поразить вооруженные силы США и союзников, а также военные базы в западной части Тихого океана".

Программа модернизации китайской армии рассчитана на несколько десятилетий. Ее целью является создание войск на уровне мировых стандартов к 2050 году.

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