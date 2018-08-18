 Пекин возмутился докладом Минобороны США об армии Китая | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.08.2018

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Мир

Пекин возмутился докладом Минобороны США об армии Китая

Модернизация войск - законное право государства, заявил представитель МИД КНР. Минобороны США утверждает, что Китай наращивает возможности по проведению военных операций за пределами страны.

Китайские солдаты на военном параде (фото из архива)

Министерство иностранных дел Китая резко отреагировало на недавний доклад министерства обороны США, в котором шла речь о том, что китайская армия наращивает свои возможности по проведению операций за пределами страны. В заявлении официального представителя МИД Китая Лу Кана, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства в субботу, 18 августа, доклад министерства обороны США об армии Китая был назван "безапелляционным и непродуманным". Китайское внешнедипломатическое ведомство призвало американскую сторону "отказаться от устаревшего мировоззрения холодной войны". 

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Продвижение Китая в области национальной обороны "направлено на защиту национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности", и позиция Китая является "полностью оправданным законным правом" государства, подчеркнул представитель китайского МИДа.

В опубликованном 16 августа докладе Минобороны США утверждалось, что Народно-освободительная армия Китая может продемонстрировать "способность поразить вооруженные силы США и союзников, а также военные базы в западной части Тихого океана".

Программа модернизации китайской армии рассчитана на несколько десятилетий. Ее целью является создание войск на уровне мировых стандартов к 2050 году.

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Заявление МИД КНР

Доклад министерства обороны США

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