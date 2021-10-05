В Германии принят новый закон о борьбе с сексуальным насилием над детьми

Насилие над несовершеннолетними в ФРГ будет всегда считаться преступлением и наказываться лишением свободы на срок не менее 1 года. Значительно ужесточаются и наказания за детскую порнографию.