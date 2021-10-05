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Педофил

Symbolbild für Missbrauch in der Kirche. Vor weissem Hintergrund McPBBO McPBBO Symbol image for Abuse in the Church before white Background

Расследование обнаружило 216 тысяч жертв педофилии в католической церкви Франции 05.10.2021

До 3200 служителей католической церкви оказались причастны к сексуальному насилию за последние 70 лет, сообщила специальная комиссия по итогам расследования.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** Demonstrators hold placards during a protest against Hungarian Prime Minister Viktor Orban and the latest anti-LGBTQ law in Budapest, Hungary, June 14, 2021. REUTERS/Marton Monus

ЛГБТ в Венгрии - новый враг премьер-министра Орбана? 08.07.2021

В Венгрии принят новый закон, вызвавший бурные дискуссии. Изначально он должен был защитить детей от педофилов, но в итоге оказался направленным против представителей ЛГБТ. Почему так произошло?
03.11.2020, Nordrhein-Westfalen, Münster: Der Angeklagte sitzt in einem Gerichtssaal im Landgericht und verdeckt sein Gesicht. Mit einem Prozess gegen einen 53-Jährigen aus Schleswig-Holstein beginnt hier eine erste gerichtliche Aufarbeitung des Missbrauchsfalls Münster. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa | Verwendung weltweit

Приговор педофилам из Мюнстера. Что узнали судьи 06.07.2021

В суде Мюнстера вынесен приговор по делу сети педофилов. Кто оказался на скамье подсудимых и что узнал суд? DW о громком судебном процессе.

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Католические священники в Польше столкнулись с новыми обвинениями в педофилии 29.06.2021

С 2018 по 2020 годы в Польше зарегистрированы 368 случаев, когда речь могла идти о в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних со стороны священнослужителей.

ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Mann benutzt am 26.07.2016 in Stuttgart (Baden-Württemberg) die beleuchtete Tastatur eines Notebooks (Szene gestellt). (Zu dpa Neue Betrugsmasche: Gefälschte Job-Angebote im Internet vom 13.03.2017) Foto: Silas Stein/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Заблокирован один из крупнейших в мире сайтов педофилов в даркнете 03.05.2021

В Германии и Парагвае задержаны четверо участников даркнет-платформы Boystown, их обвиняют в распространении детской порнографии. Проведены обыски в Северном Рейне - Вестфалии, Баварии и Гамбурге.
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В Германии принят новый закон о борьбе с сексуальным насилием над детьми 25.03.2021

Насилие над несовершеннолетними в ФРГ будет всегда считаться преступлением и наказываться лишением свободы на срок не менее 1 года. Значительно ужесточаются и наказания за детскую порнографию.
Die Plastik „Der Eichelbischof“ des Künstlers Jacques Tilly steht vor dem Dom in Köln. Verschiedene Initiativen, die sich mit der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs von Kindern durch Priester in der katholischen Kirche befassen, haben sich anlässlich der digitalen Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz zu einer Protestveranstaltung vor dem Dom zusammengefunden. +++ dpa-Bildfunk +++

Сексуальное насилие в католической церкви ФРГ: что установило расследование 22.03.2021

Отчет адвокатов о сокрытии случаев сексуального насилия со стороны священников в архиепископии Кельна вновь привлек внимание к этой проблеме. Как отреагируют в остальных католических епархиях Германии?
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Во время пандемии выросла активность педофилов в интернете 28.12.2020

С начала пандемии злоумышленники стали чаще искать в интернете материалы, связанные с сексуальным надругательством над детьми. Они также активнее пытаются вступить в контакт с жертвой, сообщили в Европоле.
Protestaktion in Berlin vor der russischen Botschaft gegen die Verurteilung des Historikers Yuri Dmitriew von Memorial --- Berlin am 24.11.2020

В Берлине прошел пикет перед посольством РФ в защиту историка Юрия Дмитриева 24.11.2020

Пикет солидарности с Юрием Дмитриевым, осужденным в Петрозаводске по статье о педофилии, был организован в Берлине единомышленниками председателя карельского отделения "Мемориала".
Das hessische Landgericht, aufgenommen am Dienstag (22.03.2011) in Wiesbaden. Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen hat in Wiesbaden der Prozess gegen den Schwerverbrecher Wolf wegen Entführung und Bankraubs in mehreren Fällen begonnen. Foto: Fredrik von Erichsen dpa/lhe

Суд в немецком Висбадене приговорил педофила к 13 годам тюрьмы 02.11.2020

Очередной судебный процесс по делу крупнейшей в ФРГ сети педофилов прошел в Висбадене.
FILE - This Friday, Dec. 2, 2016 file photo shows the headquarters of Europol in The Hague, Netherlands. A massive law-enforcement effort across Europe has resulted in the seizure of 24 tons of raw steroid powder and closure of nine underground labs that produced performance-enhancing drugs and other illegal substances. Europol said Monday, July 8, 2019 the operation, which included 33 countries and was led by national police forces in Italy and Greece, was the largest of its kind and led to the arrest of 234 people and the dismantling of 17 organized-crime groups. (AP Photo/Mike Corder, File) |

Европол разыскивает 18 самых опасных педофилов и насильников 27.10.2020

Находящиеся в розыске лица уже осуждены заочно или находятся под подозрением. Европол обнародовал их список на своем сайте в надежде получить информацию, которая приведет к их задержанию.
17.08.2020, Nordrhein-Westfalen, Köln: Der Angeklagte (r) im Prozess wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern sitzt neben seinem Verteidiger Udo Klemt im Landgericht, und hält sich eine Mappe mit aufgeklebten Fotos von Filmszenen des Films «Der Strafverteidiger» vor das Gesicht. Im zweiten Anlauf verhandelt das Landgericht Köln über die Vorwürfe gegen einen zentralen Verdächtigen im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt den 43-Jährigen unter anderem, seine 2017 geborene Tochter immer wieder sexuell missbraucht zu haben. Foto: Oliver Berg/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über den Prozess im Missbrauchsfall Bergisch Gladbach und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

По всей Германии прошли обыски в рамках дела о сети педофилов 01.09.2020

Дело о сети педофилов, начатое после задержания одного из подозреваемых в городе Бергиш-Гладбах в октябре 2019 года, стало крупнейшим в истории страны. 1 сентября обыски прошли в квартирах 50 подозреваемых.
ARCHIV - 11.11.2019, Nordrhein-Westfalen, Alsdorf: Ein Haus wird von der Polizei mit Unterstützung des THW durchsucht. Hier wurde im Zusammenhang mit dem Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach ein Verdächtiger festgenommenen und seine Wohnung durchsucht. Im Fall Bergisch Gladbach sind die Ermittler auf Spuren von mehr als 30 000 Verdächtigen gestoßen. Das hat NRW-Justizminister Biesenbach (CDU) am Montag in Düsseldorf mitgeteilt. In Foren und Messengerdiensten gingen die Pädo-Kriminellen ganz unverhohlen mit ihren Missbrauchstaten um, heizten sich an und gäben sich Tipps. Foto: Dagmar Meyer-Roeger/dmp press/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Кельне начался суд по делу о сети крупнейшей в ФРГ сети педофилов 17.08.2020

Главного фигуранта обвиняют в многократном изнасиловании своей малолетней дочери. Видеозаписи преступлений он выкладывал в интернете.
11.11.2019, Nordrhein-Westfalen, Alsdorf: Ein Haus wird von der Polizei mit Unterstützung des THW durchsucht. Hier wurde ein Verdächtiger festgenommenen und seine Wohnung durchsucht. Der Missbrauchsfall von Bergisch Gladbach weitet sich aus. Mehrere Männer sollen Kinder sexuell missbraucht haben. Kennzeichen teilweise unkenntlich gemacht. Foto: Dagmar Meyer-Roeger/dmp press/dpa | Verwendung weltweit

Дело о крупнейшей сети педофилов в Германии: как защитить детей 17.08.2020

Обыск дома Йорга Л. из Бергиш-Гладбаха стал первым звеном в деле о крупнейшей в ФРГ сети педофилов. Она насчитывает не менее 30 тыс человек. Суд над Йоргом Л. начинается 17 августа.
ARCHIV - 11.11.2019, Nordrhein-Westfalen, Alsdorf: Ein Haus wird von der Polizei mit Unterstützung des THW durchsucht. Hier wurde im Zusammenhang mit dem Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach ein Verdächtiger festgenommenen und seine Wohnung durchsucht. Im Fall Bergisch Gladbach sind die Ermittler auf Spuren von mehr als 30 000 Verdächtigen gestoßen. Das hat NRW-Justizminister Biesenbach (CDU) am Montag in Düsseldorf mitgeteilt. In Foren und Messengerdiensten gingen die Pädo-Kriminellen ganz unverhohlen mit ihren Missbrauchstaten um, heizten sich an und gäben sich Tipps. Foto: Dagmar Meyer-Roeger/dmp press/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Что известно о крупнейшей сети педофилов, раскрытой в Германии 02.07.2020

По данным следствия, онлайн-сеть педофилов насчитывала порядка 30 000 анонимных пользователей. Они обменивались детской порнографией и обсуждали свои преступные действия. Подробности - у DW.
Paedophilia. Image manipulated by Tiina Oasmaa. (Fotomontage)Foto: LEHTIKUVA +++(c) dpa - Report+++ |

"Эксперимент", сломавший жизнь: зачем беспризорников отдавали педофилам? 29.06.2020

В 60-х годах многих беспризорных немецких мальчиков отдавали на воспитание опекунам-педофилам. Это был "эксперимент" на фоне сексуальной революции. Сейчас его жертвы добиваются справедливости.
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