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Клее был одной из ключевых фигур немецкого авангарда.
Немецкий художник, график, теоретик искусства после прихода к власти нацистов покинул Германию, переехав в Швейцарию.
В Мюнхене проходит выставка немецкого и швейцарского художника Пауля Клее. В Пинакотеке современности показывают картины, связанные с его работой в школе Баухауза.
По календарю весна наступила, но погода не спешит баловать нас своим теплом. Тем, кто соскучился по яркой зелени и солнцу, DW предлагает насладиться весной пока хотя бы на картинах.
Пауль Клее тщательно классифицировал свои картины, выделив некоторые из них в категорию "не подлежащих продаже".
Экспозиция под названием "До модерна" начинает серию презентаций графического собрания музея.
В Дюссельдорфе открылась выставка работ немецких художников Макса Слефогта и Пауля Клее, на создание которых их вдохновили путешествия по Северной Африке.
Экспозиция с работами двух знаменитых немецких художников проходит в Галерее новых мастеров.
Знаменитая серия картин с изображением крылатых божественных посланников, созданная выдающимся художником европейского авангарда в конце жизни, впервые представлена полностью.
"Ангел в детском саду", "Ангел, полный надежды" и еще около 80 изображений крылатых созданий авторства Пауля Клее представлены в Эссене.
Впервые выставляемые графические работы используют пародию как инструмент для осмысления фашизма.
Искусство 60-х в Амстердаме, Рой Лихтенштейн в Копенгагене, Эдуардо Чиллида на Майорке, Пауль Клее в Базеле.
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