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Пауль Клее

Клее был одной из ключевых фигур немецкого авангарда.

Немецкий художник, график, теоретик искусства после прихода к власти нацистов покинул Германию, переехав в Швейцарию.

Paul Klee, Raum der Häuser, 1921 Ölpause und Aquarell auf Papier mit Leimtupfen auf Karton, 23,2 x 35,2 cm Privatsammlung, Schweiz, courtesy Galerie Kornfeld, Bern © Galerie Kornfeld, Bern

Фотогалерея: Пауль Клее и Баухауз 15.03.2018

В Мюнхене проходит выставка немецкого и швейцарского художника Пауля Клее. В Пинакотеке современности показывают картины, связанные с его работой в школе Баухауза.
Bildergalerie Frühlingsanfang Gemälde picture-alliance/dpa/akg-images 3FK-S13-A5 (46917) 'Obstgarten im Frühling' Sisley, Alfred 1839-1899. 'Obstgarten im Frühling', 1881. Öl/Lw., 54x72 cm. E: 'Fruit Garden in Spring' Sisley, Alfred 1839-1899. 'Fruit Garden in Spring', 1881. Oil on canvas 54 x 72cm. F: 'Verger au printemps' Sisley, Alfred ; 1839-1899. - 'Verger au printemps', 1881. Huile sur toile, H. 0,54 ; L. 0,72.

Дыхание весны в живописи 21.03.2016

По календарю весна наступила, но погода не спешит баловать нас своим теплом. Тем, кто соскучился по яркой зелени и солнцу, DW предлагает насладиться весной пока хотя бы на картинах.
2-L13-A1-1924-47 (1109681) 'Sizilien bei S. Andrea' Klee, Paul 1879-1940. 'Sizilien bei S. Andrea' 1924 (1924.219). Aquarell auf Kreidegrund auf Papier, 22,6 x 28,4 cm. Dauerleihgabe aus dem Nachlass von Etta Stangl (geb. Ibach),

"Картины не на продажу" Пауля Клее выставляются в Лейпциге 02.03.2015

Пауль Клее тщательно классифицировал свои картины, выделив некоторые из них в категорию "не подлежащих продаже".
Eine Frau steht am 18.11.2013 in Mannheim (Baden-Württemberg) in der Kunsthalle in der Ausstellung Dix/Beckmann: Mythos Welt vor zwei Bildern der Künstler Max Beckmann (l) mit dem Titel Pierrette und Clown sowie Otto Dix mit dem Titel Selbstbildnis mit Muse. Die erste Ausstellung im generalsanierten Billing-Bau der Mannheimer Kunsthalle wird offiziell am Freitag (22.11.) fürs Publikum geöffnet. Foto: Uwe Anspach/dpa (zu lsw-Korr vom 19.11.2013)

Предтечи модерна в Ганновере 14.01.2015

Экспозиция под названием "До модерна" начинает серию презентаций графического собрания музея.
In der Sonderausstellung «Nach Ägypten! Die Reisen von Max Slevogt und Paul Klee» werden am 29.04.2014 im Albertinum in Dresden (Sachsen) rund 140 Reisebilder der Maler Slevogt (1868-1932, orange Ausstellung) und Klee (1879-1940, graue Ausstellung) ausgestellt. Im Bild links «Sandsturm in der Lybischen Wüste» und rechts «Palmengarten in Luxor» beides von Max Slevogt. Vom 30. April bis zum 03. August 2014 ist die Ausstellung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) zu besichtigen. Foto: Arno Burgi/dpa pixel

Клее и Слефогт в стране фараонов: в Дюссельдорфе открылась новая выставка 05.09.2014

В Дюссельдорфе открылась выставка работ немецких художников Макса Слефогта и Пауля Клее, на создание которых их вдохновили путешествия по Северной Африке.
In der Sonderausstellung «Nach Ägypten! Die Reisen von Max Slevogt und Paul Klee» werden am 29.04.2014 im Albertinum in Dresden (Sachsen) rund 140 Reisebilder der Maler Slevogt (1868-1932, orange Ausstellung) und Klee (1879-1940, graue Ausstellung) ausgestellt. Im Bild links «Sandsturm in der Lybischen Wüste» und rechts «Palmengarten in Luxor» beides von Max Slevogt. Vom 30. April bis zum 03. August 2014 ist die Ausstellung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) zu besichtigen. Foto: Arno Burgi/dpa pixel

В Дрездене можно посмотреть на Египет глазами Пауля Клее и Макса Слефогта 30.04.2014

Экспозиция с работами двух знаменитых немецких художников проходит в Галерее новых мастеров.
Den Engel übervoll (1939) von Paul Klee schaut sich am 31.01.2013 iim Folkwang Museum Essen (Nordrhein-Westfalen) eine Fachbesucherin an. Es ist eine von rund 80 Zeichnungen und Aquarellen von Paul Klee, die das Museum in der Ausstellung Die Engel von Paul Klee vom 02. Februar bis zum 14. April 2013 zeigt. Foto: Roland Weihrauch/dpa

Гамбург показывает ангелов Пауля Клее 25.04.2013

Знаменитая серия картин с изображением крылатых божественных посланников, созданная выдающимся художником европейского авангарда в конце жизни, впервые представлена полностью.
Den Engel übervoll (1939) von Paul Klee schaut sich am 31.01.2013 iim Folkwang Museum Essen (Nordrhein-Westfalen) eine Fachbesucherin an. Es ist eine von rund 80 Zeichnungen und Aquarellen von Paul Klee, die das Museum in der Ausstellung Die Engel von Paul Klee vom 02. Februar bis zum 14. April 2013 zeigt. Foto: Roland Weihrauch/dpa

В музее Folkwang пройдет "слет ангелов" 01.02.2013

"Ангел в детском саду", "Ангел, полный надежды" и еще около 80 изображений крылатых созданий авторства Пауля Клее представлены в Эссене.
Ausschnitt aus Paul Klee, der Gegenpfeil, Pressefoto zur Klee Ausstellung in der Schirn Kunsthalle Frankfurt 2003

Пауль Клее: год 1933-й 17.09.2003

Впервые выставляемые графические работы используют пародию как инструмент для осмысления фашизма.
Roy Lichtenstein As I Opened Fire 1964

Туристам на заметку: лучшие европейские выставки 14.08.2003

Искусство 60-х в Амстердаме, Рой Лихтенштейн в Копенгагене, Эдуардо Чиллида на Майорке, Пауль Клее в Базеле.