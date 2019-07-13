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Патрик Зюскинд

ARCHIV: Historische Parfüm-Flakons aus dem Jahr 1830 stehen am Montag (12.01.2009) im Farina-Haus in Köln. Der im Jahr 1709 gegründete Hersteller des Eau de Cologne, Farina, feiert in diesem Jahr sein 300-jähriges Bestehen. Foto: Oliver Berg dpa/lnw (zu dpa-KORR: Farinas Luxus im Rokoko: 300 Jahre «Eau de Cologne» von 12.07.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

310 лет одеколону: история "кельнской воды" 13.07.2019

310 лет назад, 13 июля 1709 года, парфюмер Иоганн Мария Фарина основал в городе Кельне мануфактуру, которая стала выпускать "кельнскую воду" - eau de Cologne.
ARCHIV - 17.09.2018, USA, Los Angeles: Heidi Klum, Model und Moderatorin, trifft mit ihrem Freund Tom Kaulitz von der Band Tokio Hotel zur Verleihung der 70. Primetime Emmy Awards im Microsoft Theater ein. (zu dpa «Heidi Klum postet Ring-Foto - «Ich habe Ja gesagt»» vom 24.12.2018) Foto: Javier Rojas/Prensa Internacional via ZUMA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Главные немецкие юбиляры 2019 года 02.01.2019

Наступивший год будет в Германии урожайным на юбилеи знаменитостей. Каких именно и когда, - об этом в фотогалерее DW.
Süskind, Patrick: Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders. Diogenes .

Патрик Зюскинд: история одного затворника 25.03.2009

Несмотря на то, что роман Зюскинда "Парфюмер" был переведен на 39 языков и разошелся 12-миллионным тиражом, сам автор избегает контактов как с представителями СМИ, так и с многочисленными поклонниками его таланта.
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Фарина-хаус - самый ароматный музей Кёльна 01.08.2007

300 лет назад в Кёльне были изобретены первые духи - Eau de Cologne, или "Кёльнская вода". Истории их создания посвящен отдельный музей.
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Патрик Зюскинд, или История замолчавшего писателя 15.09.2006

Известный немецкий писатель Патрик Зюскинд отказался участвовать в работе над экранизацией своего романа "Парфюмер" и вообще ведет скрытный образ жизни. Но кое-что все-таки известно об этом удивительном эксцентрике.