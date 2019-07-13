Патрик Зюскинд: история одного затворника

Несмотря на то, что роман Зюскинда "Парфюмер" был переведен на 39 языков и разошелся 12-миллионным тиражом, сам автор избегает контактов как с представителями СМИ, так и с многочисленными поклонниками его таланта.