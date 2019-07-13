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310 лет назад, 13 июля 1709 года, парфюмер Иоганн Мария Фарина основал в городе Кельне мануфактуру, которая стала выпускать "кельнскую воду" - eau de Cologne.
Наступивший год будет в Германии урожайным на юбилеи знаменитостей. Каких именно и когда, - об этом в фотогалерее DW.
Несмотря на то, что роман Зюскинда "Парфюмер" был переведен на 39 языков и разошелся 12-миллионным тиражом, сам автор избегает контактов как с представителями СМИ, так и с многочисленными поклонниками его таланта.
300 лет назад в Кёльне были изобретены первые духи - Eau de Cologne, или "Кёльнская вода". Истории их создания посвящен отдельный музей.
Известный немецкий писатель Патрик Зюскинд отказался участвовать в работе над экранизацией своего романа "Парфюмер" и вообще ведет скрытный образ жизни. Но кое-что все-таки известно об этом удивительном эксцентрике.
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