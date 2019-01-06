 Патриарх Филарет не признает томос об автокефалии украинской церкви | Новости из Германии об Украине | DW | 11.06.2019

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Украина

Патриарх Филарет не признает томос об автокефалии украинской церкви

Если бы содержание томоса было известно, "мы бы не голосовали бы за автокефалию, так как нам не надо переходить из одной зависимости в другую", заявил патриарх Филарет.

Ukraine Kiew - Massengebet teil um dem Ökumenischen Patriarchat in Istanbul für die Genehmigung zur Gründung der unabhängigen Kirche zu danken (Reuters/G. Garanich)

Филарет, почетный патриарх Автокефальной поместной православной церкви Украины

Бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что не признаёт томос (указ) об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). "Этот томос мы не принимаем, потому что мы не знали его содержания", - объяснил Филарет во вторник, 6 июня, выступая в Киеве на Форуме украинской интеллигенции "За Украинскую православную церковь! За Киевский патриархат".

Контекст

В церковном споре с Киевом Москва нагнетает раскол мирового православия. Церковную тему использует и украинский президент. О верующих речь идет в последнюю очередь, считает Евгений Тейзе. (15.01.2019)

Получением томоса об автокефалии торжественная часть создания Православной церкви Украины завершена. Впереди многолетний бюрократический процесс и, возможно, судебные тяжбы. (12.01.2019)

"Если бы мы знали его (томоса. - Ред.) содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию, так как нам не надо переходить из одной зависимости в другую", - пояснил экс-глава УПЦ КП, который после признания автокефалии ПЦУ получил титул почетного патриарха.

Одним из доказательств зависимости ПЦУ от Вселенского патриархата Филарет назвал назначение викарным епископом ее предстоятеля митрополита Епифания выходца из Греции, бывшего епископа Ольвийского Епифания, отмечает информагентство "Интерфакс". "Для чего ты грека поставил? Для того чтобы грек наблюдал, что происходит в Украине и передавал информацию Вселенскому патриарху, и через него же Епифанию поступали указания, что нужно делать", - заявил Филарет.

Создании единой Православной церкви Украины 

15 декабря 2018 года объединительный поместный собор в Киеве принял решение о создании единой ПЦУ и избрал митрополита Епифания ее предстоятелем. Вселенский патриарх Варфоломей 5 января 2019 года подписал томос о предоставлении ПЦУ автокефалии, а на следующий день передал его Епифанию. 30 мая 2019 года Епифаний признал недействительным все документы УПЦ КП, выданные после 30 января. Варфоломей заявил, что не признаёт УПЦ КП.

В Украине также действует Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), которая не признала решение объединительного поместного собора и считает сам собор неканоническим. В конце января министерство культуры обязало целый ряд религиозных объединений, включая УПЦ МП, в течение трех месяцев изменить устав, указав в своем названии принадлежность к религиозным организациям в России, и зарегистрироваться.

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    Автор: Ольга Мищенко


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