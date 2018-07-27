Пассажирка случайно парализовала работу аэропорта в Мюнхене

Работа второго терминала Мюнхенского международного аэропорта в субботу, 28 июля, оказалась полностью приостановлена на пять часов из-за того, что одна из пассажирок проникла в зону безопасности.

Скорее всего, женщина неумышленно попала в зону безопасности без надлежащего контроля. В настоящий момент правоохранителям удалось ее идентифицировать. По словам представителя федеральной полиции Кристиана Кёгльмайера (Christian Köglmeier), речь идет о "совершенно нормальной пассажирке". Власти информированы о том, откуда и куда направлялась женщина. В данный момент она не задержана. Пока остается неясным, какие последствия ей грозят за сбой в работе всего терминала.

Как сообщает радиостанция Bayerischer Rundfunk, в ручной клади пассажирки, вызвавшей хаос в аэропорту, сотрудники пограничного контроля обнаружили неправильно упакованную жидкость. Женщину попросили положить емкость в специальный пластиковый пакет, который находился за пределами зоны безопасности. Запись с видеокамеры показала, что женщина вскоре вернулась без емкости и прошла незамеченной через контрольный пункт, возле которого не было персонала.

Отменили 200 рейсов

В связи с инцидентом в аэропорту отменили 200 рейсов, еще 60 самолетов вылетели с задержкой. Сообщается, что терминал вновь приступил к работе после 14 часов, однако многие пассажиры продолжают жаловаться на задержки и плохую организацию работы аэропорта. Как сказал DW журналист Дмитрий Кожурин, у которого в Мюнхене была запланирована пересадка, в самолете им пообещали предоставить на месте всю необходимую информацию, однако сделано этого не было. "Люди часами стоят в очередях, периодически убегая за свой счет купить воды или бутербродов. Со стороны авиакомпании и руководства аэропорта полный информационный и продуктовый игнор", - рассказал Кожурин.

В субботу в аэропорту Мюнхена ожидался особенно сильный наплыв пассажиров. Поскольку с понедельника в Баварии начинаются школьные летние каникулы, сегодня многие семьи планировали начать свой отпуск. Предполагается, что в ближайшие шесть недель, аэропорт примет 6,5 миллиона пассажиров.

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