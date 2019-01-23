 ПАСЕ призвала страны Европы принять ″законы Магнитского″ | Новости из Германии о Европе | DW | 23.01.2019

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Европа

ПАСЕ призвала страны Европы принять "законы Магнитского"

Резолюция ПАСЕ призывает все страны Европы принять законы, позволяющие вводить санкции против виновных в серьезных нарушениях прав человека. В ней отмечается, что точечные санкции предпочтительнее экономических.

Фотография Магнитского на антикоррупционном плакате

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала все европейские государства принять законы, которые позволили бы вводить точечные санкции против подозреваемых в серьезных нарушениях прав человека, по аналогии с действующими в США и ряде стран ЕС "законами Магнитского". В поддержку соответствующей резолюции во вторник, 22 января, проголосовали 95 депутатов, три высказались против, шесть воздержались.

"ПАСЕ призывает все страны-члены Совета Европы, Европейского Союза и государства, имеющие в Совете Европы и Парламентской ассамблее статус наблюдателя или другой кооперативный статус, рассмотреть возможность принятия законодательства или других юридических инструментов, позволяющих исполнительным органам власти принимать под контролем парламента точечные санкции, такие как визовые запреты и замораживание активов, в отношении лиц, подозреваемых в личной ответственности за серьезные нарушения прав человека, за совершение которых они не несут ответственности по политическим причинам или из-за коррупции", - говорится в документе.

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"Умные санкции"

В резолюции приветствуется решение Эстонии, Латвии, Литвы, Великобритании, Канады и США принять законодательство по образцу "закона Магнитского". При этом приветствуется тот факт, что самые последние законы, принятые в США, Британии и Канаде, позволяют вводить санкции против нарушителей прав человека повсеместно, а не только в отдельной стране.

ПАСЕ вновь призвала власти России расследовать все обстоятельства смерти юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО, отметив, что РФ не только до сих пор не сделала этого, но и, напротив, продолжает преследовать инициатора принятия "закона Магнгитского" в США Уильяма Браудера.

ПАСЕ рекомендовала вводить точечные ("умные") санкции против конкретных лиц и связанных с ними компаний. Такие меры предпочтительнее всеобщих экономических или других санкций, направленных против целых стран, но фактически наказывающих не столько правящие элиты, сколько обычных людей, указано в резолюции.

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    Автор: Галина Петровская


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