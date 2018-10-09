 ПАСЕ вернула на доработку документ о ″реабилитации″ делегации РФ | Новости из Германии о Европе | DW | 09.10.2018

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Европа

ПАСЕ вернула на доработку документ о "реабилитации" делегации РФ

Утверждение резолюции об изменении регламента позволило бы России вновь стать участницей сессий ПАСЕ. За возвращение документа на доработку проголосовали 99 депутатов, против были 79.

Совет Европы в Страсбурге

Совет Европы в Страсбурге

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) вернула на доработку в профильный комитет проект резолюции об изменении регламента, которая позволила бы РФ вернуть право участия в сессиях организации. За это решение проголосовали 99 депутатов, против были 79, еще 16 воздержались, сообщила в своем микроблоге Twitter во вторник, 9 октября, пресс-служба ПАСЕ.

Контекст

Ранее в тот же день члены ПАСЕ отклонили предложение отложить обсуждение резолюции об изменениях в регламенте. Против этой инициативы проголосовали 128 депутатов, за - 51, сообщила далее пресс-служба.

Компромиссное предложение

В проекте резолюции под названием "Усовершенствование процесса принятия решений Парламентской ассамблеи в отношении полномочий и голосования" Россия не упоминается, но в случае его утверждения делегация РФ могла бы вернуться в ПАСЕ уже на следующей сессии в январе.

Один из членов комитета, подготовившего компромиссные предложения в конфликту ПАСЕ с Россией, немецкий социал-демократ Франк Швабе (Frank Schwabe) сообщил, что речь идет о "сбалансированных предложениях". Такой компромисс ни в коем случае не означает "индульгенцию для Москвы" и не приведет к полному восстановлению прав делегации РФ в ПАСЕ, подчеркнул Швабе.

После аннексии Россией украинского полуострова Крым в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса, а также возможности работать в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в наблюдении за выборами. В июне 2017 года Россия объявила, что приостанавливает уплату взносов в бюджет Совета Европы до полного и безоговорочного возобновления полномочий ее делегации в ПАСЕ. Ежегодный взнос Москвы составлял около 33 млн евро - почти 10 процентов бюджета организации. В настоящее время Россия не присутствует в ПАСЕ, но продолжает работу в Комитете министров Совета Европы.

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