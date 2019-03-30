 Партия Эрдогана проиграла муниципальные выборы в Анкаре | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Партия Эрдогана проиграла муниципальные выборы в Анкаре

Кандидат Народно-республиканской партии набрал более 50% голосов на выборах в столице Турции. О своих победах в Стамбуле заявили как Партия справедливости и развития, так и оппозиционная НРП.

Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле (фото из архива)

Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле (фото из архива)

Консервативная Партия справедливости и развития (ПСР), председателем которой является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, проиграла муниципальные выборы в Анкаре. После подсчета 99% голосов на выборах в столице представляющий оппозиционную Народно-республиканскую партию (НРП) Мансур Яваш набрал 50,89% голосов, а член ПСР и действующий мэр Мехмет Ожасеки - 47,06%, сообщает турецкое государственное информагентстве Anadolu в понедельник, 1 апреля.

Кандидаты двух партий заявили о победе в Стамбуле

При этом в Стамбуле о своей победе заявили как кандидат от ПСР, так и представитель оппозиции. В частности, бывший премьер-министр Бинали Йылдырым в беседе с журналистами сослался на данные ПСР, согласно которым он опередил соперника почти на 28 тысяч голосов.

Контекст

Вслед за Венесуэлой в экономическом кризисе оказался еще один крупный внешнеполитический, но при этом куда более важный торговый партнер России - Турция. РФ уже несет серьезные убытки. (13.03.2019)

Турция избрала президента и парламент, сделав свой исторический выбор. Оппозицию в стране ждет непростое будущее, считает обозреватель DW Седа Сердар. (25.06.2018)

Спустя несколько минут представитель оппозиционной НРП сообщил, что за ее кандидата Экрема Имамоглу проголосовали примерно на четыре тысячи избирателей больше, чем за Йылдырыма. Ранее сам Имамоглу называл слова экс-премьера "манипуляцией".

По данным информагентства AFP, после обработки почти всех протоколов Йылдырым набрал 48,7% голосов, а его оппонент - 48,65%.

Муниципальные выборы в Турции прошли 31 марта одновременно во всех провинциях страны. Около 57 миллионов граждан выбирали мэров, общественные советы и других муниципальных политиков. Безопасность обеспечивали свыше полумиллиона правоохранителей.

____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Укрепление власти Эрдогана

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится у власти уже больше 15 лет. За это время он медленно, но верно, как утверждают его оппоненты, превратил страну в республику имени себя. Укреплению власти Эрдогана предшествовали разнообразные события...

  • 16 июля 2016 года, танки в Анкаре

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Попытка путча как начало перемен

    В июле 2016 года в Турции имела место провалившаяся попытка вооруженного переворота. Путч, полагают наблюдатели, стал отличным поводом для проведения в стране изменений, выгодных лично Эрдогану. А начал он с многочисленных арестов людей, по мнению властей, причастных к мятежу.

  • Демонстрация в поддержку Эрдогана, апрель 2017 года

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Конституционный референдум

    16 апреля 2017 года в Турции по инициативе Эрдогана состоялся конституционный референдум, на котором гражданам было предложено одобрить 18 поправок к турецкой конституции. Они предусматривали, в частности, переход от парламентской формы правления к президентской, упразднение должности премьер-министра и ряд других изменений.

  • Акция противников конституционного референдума в Турции, Стамбул

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Неубедительная победа

    Победу на референдуме одержали сторонники Эрдогана, но она оказалось не слишком убедительной. При явке свыше 85% от имеющих право голоса изменения конституции, по официальным данным, поддержали чуть больше 51% участников голосования. На фото - акция протеста противников президента, которые несут плакат "Не победили" (сторонники Эрдогана. - Ред.).

  • Турецкие солдаты в Африне

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Турция в Сирии

    Турция в гражданской войне в Сирии - один из ключевых игроков. После проведения военной операции в районе Африн на севере Сирии Эрдоган объявил, что будет продолжать наступления, пока там не останется ни одного террориста. Цель турецкого лидера - расширить сферы влияния в Сирии, а также ликвидировать очаги курдского сопротивления в приграничных областях.

  • Турецкие лиры

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Под звуки падающей лиры

    С начала 2018 года курс турецкой лиры упал почти на 20%. Эрдоган заявил, что причина падения - не экономические проблемы, а манипуляции игроков финансового рынка. И призвал жителей страны менять евро и доллары на лиры. Между тем проблемы со стабильностью нацвалюты возникли, в том числе, из-за снижения у инвесторов доверия к экономике Турции из-за волны арестов.

  • Предвыборное мероприятие оппозиционной Хорошей партии

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Внеочередные выборы - хитрый ход Эрдогана

    24 июня 2018 года в Турции прошли внеочередные парламентские и президентские выборы. За контроль над парламентом боролись два блока - проправительственный "Народный альянс" (в его составе и Партия справедливости и развития Эрдогана) и оппозиционный "Национальный альянс", а также прокурдская Партия демократии народов. Каждая из трех политических сил выдвигала и своего кандидата в президенты.

  • Оппозиционная демонстрация в Стамбуле, 23 июня

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Оппозиция вывела на улицы миллионы людей

    Накануне выборов в Стамбуле прошла крупнейшая оппозиционная демонстрация. По данным организаторов, в ней приняли участие около 5 миллионов человек. Они выступили в поддержку кандидата в президенты от Народно-республиканской партии (НРП) Мухаррема Индже.

  • Эрдоган объявляет о своей победе на выборах, 25 июня 2018 г.

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Итоги выборов: все предсказуемо

    Итоги выборов вряд ли кого-то удивили: Высшая избирательная комиссия (ЦИК) Турции объявила о победе (52,5%) Эрдогана уже в первом туре президентских выборах и о победе блока с участием его партии (53,6%) на парламентских. При этом оппозиционному "Национальному альянсу" удалось набрать 32,7% на выборах в парламент.

  • Полиция в Стамбуле

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Что дальше?

    Кандидат в президенты от оппозиции Мухаррем Индже признал победу Эрдогана, выразив при этом опасение, что в Турции может установиться "правление одного человека". Индже деликатно сформулировал то, о чем оппоненты президента говорят уже давно - и что, по их мнению, уже произошло. Какой дорогой пойдет Турция в ближайшем будущем?

    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


Смотреть видео 26:02

Почему дети в тюрьме: шокирующая правда о Турции - "Европа в фокусе"

Контекст

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

В последние годы турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган многое сделал для укрепления своей власти. Массовые аресты, конституционная реформа, досрочные выборы. Об этом - галерея DW. (25.06.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Замок в Турции недорого, но все равно не берут - "Европа в фокусе"  

Почему дети в тюрьме: шокирующая правда о Турции - "Европа в фокусе"  

Вся власть в одних руках: Эрдоган празднует победу на выборах  

Также по теме

Kommunalwahlen Türkei

Пять опасностей для Эрдогана на муниципальных выборах в Турции 30.03.2019

Турецкая оппозиция претендует на победу в Стамбуле и Анкаре, двух крупнейших городах страны. Для правящей партии и президента это может стать первым серьезным поражением за 17 лет.

Реклама

Самые читаемые

В заграничном округе на выборах президента Украины лидирует Порошенко. Главное о выборах  

Что нужно знать о выборах президента Украины 2019 года  

Победа не по приколу: как встретили результаты выборов в штабе Зеленского  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно