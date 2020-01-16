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Партия "Национальный фронт"

15.01.2020 People walk past destruction by the government airstrikes in the town of Ariha, in Idlib province, Syria, Wednesday, Jan. 15, 2020. Syrian government warplanes struck a market and an industrial area Wednesday in the last territory in the hands of rebel groups in the country's northwest, killing at least 15 people, opposition activists said. (AP Photo/Ghaith Alsayed) |

Сорок человек погибли в ходе боев в сирийской провинции Идлиб 16.01.2020

В Сирии возобновились боевые действия спустя несколько дней после объявления Россией и Турцией прекращения огня.

ARCHIV - 17.01.2012, Frankreich, Straßburg: Blick in den Plenarsaal des Europaparlaments. Die FDP in Hamburg und in Schleswig-Holstein wollen auf ihren Landesparteitagen ihre Spitzenkandidaten für die Europawahl 2019 bestimmen. Foto: Patrick Seeger/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Социологи предсказывают удвоение числа правопопулистов в парламенте ЕС 09.03.2019

Согласно опросу, по итогам выборов в Европарламент правоцентристская фракция ЕНП может получить на 20% меньше мандатов, а правопопулистская ЕНС - почти вдвое больше, чем сейчас.
FILE PHOTO: Rebel fighters from the Ahrar al-Sham Islamic Movement walk on a hill in Jabal al-Arbaeen, which overlooks the northern town of Ariha, one of the last government strongholds in the Idlib province May 26, 2015. REUTERS/Khalil Ashawi/File Photo

"Национальный фронт за освобождение" выводит тяжелое вооружение из Идлиба 06.10.2018

Сирийский "Национальный фронт за освобождение" объявил, что отведет тяжелое вооружение, но сами представители группировки собираются остаться в демилитаризованной зоне.
08.09.2018 +++ Smoke billows following Syrian government forces' bombardment around the town of Khan Sheikhun on the southern edges of the rebel-held Idlib province on September 8, 2018. - Russian air strikes on Syria's last major rebel bastion today were the most violent in a month since Damascus and its ally Moscow started threatening it with an imminent attack around a month ago, a monitor said. (Photo by OMAR HAJ KADOUR / AFP) (Photo credit should read OMAR HAJ KADOUR/AFP/Getty Images)

"Национальный фронт за освобождение" поддержал соглашение по Идлибу 23.09.2018

Близкие Турции вооруженные группировки высказались за создание демилитаризованной зоне в Идлибе, но сдать оружие они отказались.
FILE PHOTO: Marine Le Pen, France's far-right National Front (FN) political party leader, attends a news conference at the National Assembly in Paris, France January 10, 2018. Picture taken January 10, 2018. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

У партии Марин Ле Пен удержаны 2 миллиона евро 08.07.2018

Партия Марин Ле Пен не получила госдотации из-за дела о растрате денег Европарламента. Лидер "Национального объединения" раскритиковала такое решение судебных следователей.
01.06.2018+++++++++©PHOTOPQR/LE PROGRES/Photo Joel PHILIPPON - Marine Le Pen Rassemblement National -Marine Le Pen annonce le changement de nom du Front National en Rassemblement National. LE 01 06 2018 PARIS _ French far-right leader Marine Le Pen is announcing a name-change Friday for her National Front party, founded by her father nearly a half-century ago. It is expected to become the National Rally to appeal to a broader range of voters ahead of next year's European election. Foto: Photo Joel Philippon/MAXPPP/dpa |

"Национальный фронт" Франции переименован в "Национальное объединение" 02.06.2018

Крайне правая партия под руководством Марин Ле Пен отныне будет именоваться "Национальное объединение". Она ищет выход из кризиса после провала на выборах президента Франции.

©PHOTOPQR/VOIX DU NORD - congrÃ_s national du Front national Lille le 10 mars 2018 PHOTO PHILIPPE PAUCHET LA VOIX DU NORD LE 10 003 2018 FN CONGRESS IN LILLE MARCH 10, 2018 Foto: Philippe Pauchet/MAXPPP/dpa |

Правые популисты во Франции переименуют "Национальный фронт" 11.03.2018

После своего переизбрания на съезде в Лилле Марин Ле Пен предложила обновленный вариант названия своей партии - "Национальное объединение".
May 1, 2017 French far-right National Front founder Jean-Marie Le Pen delivers a speech in front of the statue of Jeanne d'Arc (Joan of Arc) as part of the National Front's annual May Day ceremonies in Paris, France, May 1, 2017. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Жан-Мари Ле Пен лишен поста почетного председателя "Национального фронта" 11.03.2018

Крайне правая французская партия "Национальный фронт" окончательно рассталась со своим создателем одиозным Жан-Мари Ле Пеном. Его дочь в третий раз избрана на пост главы партии.
21.11.2017 ©Thomas Padilla/MAXPPP - 21/11/2017 ; Paris, FRANCE ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RECOIT LA PRESIDENTE DU FRONT NATIONAL, MARINE LE PEN AU PALAIS DE L' ELYSEE. Foto: Thomas Padilla/MAXPPP/dpa |

Французские правые популисты задумались об обновлении 10.03.2018

"Национальному фронту" нужны перемены и обновление, полагает Марин Ле Пен. С этой целью не исключено переименование партии.
May 11, 2016 France's far right National Front party founder and Member of the European Parliament Jean-Marie Le Pen arrives to take part in a voting session at the European Parliament in Strasbourg, France, May 11, 2016. REUTERS/Vincent Kessler/File Photo

Жан-Мари Ле Пен должен выплатить Европарламенту 320 тысяч евро 07.03.2018

Основатель французского "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен и его соратник Брюно Гольниш должны вернуть Европарламенту сотни тысяч евро. Они оспорили в суде ЕС требование Европарламента, но проиграли.
12. Jan 2014 Front national honorary president Jean-Marie Le Pen is pictured next to a campaign poster of his daughter, the president of the party Marine Le Pen, on January 12, 2014 in Agen, prior to give a press conference after sharing an epiphany cake with militants as part of a support visit to local candidates for the upcoming mayoral elections. AFP MEHDI FEDOUACH (Photo credit should read MEHDI FEDOUACH/AFP/Getty Images)

Суд в Париже подтвердил исключение Ле Пена из "Национального фронта" 09.02.2018

Апелляционный суд в Версале сохранил за Жан-Мари Ле Пеном статус почетного председателя основанного им "Национального фронта". Ле Пен был исключен из партии в 2015 году за провокационные высказывания.
(LtoR) Marine Le Pen, head of French far-right National Front (FN) party, Tomio Okamura, leader of Czech far-right Freedom and Direct Democracy party (SPD) and Dutch far-right politician Geert Wilders of the PVV party (Partij voor de Vrijheid) give a press conference during a conference of the rightwing Europe of Nations and Freedom (ENF) group in the European parliament on December 16, 2017 outside Prague. / AFP PHOTO / Michal CIZEK (Photo credit should read MICHAL CIZEK/AFP/Getty Images)

Правые популисты Европы выступили за распад Евросоюза 16.12.2017

На конгрессе фракции Европарламента "Европа наций и свобод" Марин Ле Пен и другие лидеры националистски настроенных партий стран ЕС высказались против миграции.
Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron spricht am 10.10.2017 in Frankfurt am Main (Hessen) an der Johann Wolfgang Goethe-Universität. Das Thema der Festveranstaltung lautet Debatte über die Zukunft Europas. Macron wird anschließend die Frankfurter Buchmesse eröffnen, deren Gastland in diesem Jahr Frankreich ist. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa | Verwendung weltweit

Возмутительные звезды, или Почему Франция официально не признала флаг ЕС? 19.10.2017

Cинее полотно с кольцом из звезд, привычное глазу в европейских широтах, действует на некоторых французов как красная тряпка на быка. Макрона это не смущает - он готов украсить флагами ЕС всю страну.

Правые популисты в ЕС набирают обороты (26.09.2017) 26.09.2017

За последние 20 лет правопопулистские партии в ЕС расширили сферу своего влияния: они уже представлены в парламентах 20 стран Евросоюза.
French far-right Front National (FN) party's vice-president and member of the European Parliament, Florian Philippot, poses on January 19, 2015 in Paris, during a photocall for the 70th anniversary of the news agency Agence France Presse. AFP PHOTO MARTIN BUREAU (Photo credit should read MARTIN BUREAU/AFP/Getty Images)

Замглавы "Национального фронта" Филиппо покидает свою партию 21.09.2017

В руководстве французского "Национального фронта" нарастает конфликт. Замглавы крайне правой партии Флориан Филиппо заявил о выходе из организации.
French President Emmanuel Macron gestures from his car as he leaves to vote in Le Touquet, northern France, during the second round of the French parliamentary elections (elections legislatives in French), on June 18, 2017. / AFP PHOTO / Philippe HUGUEN (Photo credit should read PHILIPPE HUGUEN/AFP/Getty Images)

Президент Франции с абсолютным большинством (фотогалерея) 18.06.2017

18 июня во Франции состоялся второй тур парламентских выборов. Коалиция президента Эмманюэля Макрона одержала безоговорочную победу. О том, как голосовали французы, галерея DW.
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