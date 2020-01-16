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В Сирии возобновились боевые действия спустя несколько дней после объявления Россией и Турцией прекращения огня.
Согласно опросу, по итогам выборов в Европарламент правоцентристская фракция ЕНП может получить на 20% меньше мандатов, а правопопулистская ЕНС - почти вдвое больше, чем сейчас.
Сирийский "Национальный фронт за освобождение" объявил, что отведет тяжелое вооружение, но сами представители группировки собираются остаться в демилитаризованной зоне.
Близкие Турции вооруженные группировки высказались за создание демилитаризованной зоне в Идлибе, но сдать оружие они отказались.
Партия Марин Ле Пен не получила госдотации из-за дела о растрате денег Европарламента. Лидер "Национального объединения" раскритиковала такое решение судебных следователей.
Крайне правая партия под руководством Марин Ле Пен отныне будет именоваться "Национальное объединение". Она ищет выход из кризиса после провала на выборах президента Франции.
После своего переизбрания на съезде в Лилле Марин Ле Пен предложила обновленный вариант названия своей партии - "Национальное объединение".
Крайне правая французская партия "Национальный фронт" окончательно рассталась со своим создателем одиозным Жан-Мари Ле Пеном. Его дочь в третий раз избрана на пост главы партии.
"Национальному фронту" нужны перемены и обновление, полагает Марин Ле Пен. С этой целью не исключено переименование партии.
Основатель французского "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен и его соратник Брюно Гольниш должны вернуть Европарламенту сотни тысяч евро. Они оспорили в суде ЕС требование Европарламента, но проиграли.
Апелляционный суд в Версале сохранил за Жан-Мари Ле Пеном статус почетного председателя основанного им "Национального фронта". Ле Пен был исключен из партии в 2015 году за провокационные высказывания.
На конгрессе фракции Европарламента "Европа наций и свобод" Марин Ле Пен и другие лидеры националистски настроенных партий стран ЕС высказались против миграции.
Cинее полотно с кольцом из звезд, привычное глазу в европейских широтах, действует на некоторых французов как красная тряпка на быка. Макрона это не смущает - он готов украсить флагами ЕС всю страну.
За последние 20 лет правопопулистские партии в ЕС расширили сферу своего влияния: они уже представлены в парламентах 20 стран Евросоюза.
В руководстве французского "Национального фронта" нарастает конфликт. Замглавы крайне правой партии Флориан Филиппо заявил о выходе из организации.
18 июня во Франции состоялся второй тур парламентских выборов. Коалиция президента Эмманюэля Макрона одержала безоговорочную победу. О том, как голосовали французы, галерея DW.
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