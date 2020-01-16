Партия "Национальный фронт"

Социологи предсказывают удвоение числа правопопулистов в парламенте ЕС

Согласно опросу, по итогам выборов в Европарламент правоцентристская фракция ЕНП может получить на 20% меньше мандатов, а правопопулистская ЕНС - почти вдвое больше, чем сейчас.