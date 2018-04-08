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Ультраправая националистическая партия в Венгрии.
Партия описывает себя как радикально-патриотическую христианскую партию, защищающую "венгерские ценности и интересы"
Партия Виктора Орбана набрала 48,5 процента на парламентских выборах в Венгрии. Этого достаточно для того, чтобы вместе с партнерами по коалиции контролировать две трети парламента.
В воскресенье 8 апреля в Венгрии состоятся парламентские выборы. Правящая партия премьера Виктора Орбана, проводящая антимиграционную и консервативную политику, имеет шансы получить наибольшее число голосов.
Расследование в отношении венгерского депутата Белы Ковача велось два года. Его обвиняют в шпионаже против институтов ЕС в пользу России.
По данным венгерской прокуратуры, 55-летний Бела Ковач, представляющий ультраправую партию "Йоббик", контактирует с представителями российских спецслужб начиная с 2010 года.
Решение приехать в аннексированный Россией Крым приняла группа итальянских депутатов из популистского Движения "5 звезд", которое активно критикует политику ЕС и США.
На парламентских выборах в Венгрии победила партия, которой руководит премьер-министр Орбан. Оппозиционная коалиция из социалистов и либералов потерпела сокрушительное поражение.
Партия ФИДЕС может получить конституционное большинство в парламенте Венгрии. Праворадикальная партия Йоббик показала лучший результат среди тех, что демонстрировали "правые" на выборах в странах ЕС в последние годы.
Венгерский премьер-министр проводит крайне правую политику в стране. Но критика его курса раздается на удивление тихо. С подробностями - корреспонденты DW.
Антисемитские высказывания депутата от партии "Йоббик" вызвали возмущение граждан. Но почему правительство отреагировало с недельным опозданием?
Многотысячная акция протеста прошла в Будапеште в ответ на требование одного из лидеров националистов составить списки венгерских евреев, представляющих, по его словам, угрозу национальной безопасности страны.
Правые радикалы стали третьей по численности фракцией в парламенте Венгрии. А ведь еще недавно в этой стране ультрапрвые были совсем незначительной политической силой.
Новым премьер-министром страны может стать лидер Венгерского гражданского союза Виктор Орбан. Впервые в парламент государства прошла крайне правая радикальная партия "За лучшую Венгрию".
В воскресенье, 11 апреля, жители Венгрии выберут новый парламент. Одним из фаворитов избирательной гонки является праворадикальная партия ''За лучшую Венгрию'' - Йоббик.
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