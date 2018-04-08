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Партия "Йоббик"

Ультраправая националистическая партия в Венгрии.

Партия описывает себя как радикально-патриотическую христианскую партию, защищающую "венгерские ценности и интересы"

Hungarian Prime Minister Viktor Orban addresses the supporters after the announcement of the partial results of parliamentary election in Budapest, Hungary, April 8, 2018.REUTERS/Leonhard Foeger

Коалиция Орбана получит две трети мест в парламенте Венгрии 08.04.2018

Партия Виктора Орбана набрала 48,5 процента на парламентских выборах в Венгрии. Этого достаточно для того, чтобы вместе с партнерами по коалиции контролировать две трети парламента.

Выборы в Венгрии: каковы шансы партии Орбана получить большинство? (06.04.2018) 06.04.2018

В воскресенье 8 апреля в Венгрии состоятся парламентские выборы. Правящая партия премьера Виктора Орбана, проводящая антимиграционную и консервативную политику, имеет шансы получить наибольшее число голосов.
ITAR-TASS: SIMFEROPOL, CRIMEA, UKRAINE. MARCH 16, 2014. European parliament member Bela Kovacs at a meeting between journalists and EU observers in Simferopol, Crimea, Ukraine. The meeting discussed the referendum on the political status of Crimea and Sevastopol. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY premiumd RE13CE57 ITAR TASS Simferopol Crimea Ukraine March 16 2014 European Parliament member Bela Kovacs AT a Meeting between Journalists and EU OBSERVERS in Simferopol Crimea Ukraine The Meeting discussed The Referendum ON The Political Status of Crimea and Sevastopol PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY premiumd RE13CE57

Парламентария ЕС из Венгрии обвинили в шпионаже в пользу России 06.12.2017

Расследование в отношении венгерского депутата Белы Ковача велось два года. Его обвиняют в шпионаже против институтов ЕС в пользу России.
epa03478957 Bela Kovacs, member of the European Parliament during the international Gas of Russia 2012 Forum in Moscow, Russia, 20 November 2012. EPA/YURI KOCHETKOV

Евродепутата лишили иммунитета из-за подозрений в шпионаже в пользу России 14.10.2015

По данным венгерской прокуратуры, 55-летний Бела Ковач, представляющий ультраправую партию "Йоббик", контактирует с представителями российских спецслужб начиная с 2010 года.
Beschreibung: Stadt Sewastopol Jahr/Ort: 2014/Krim Copyright: DW/Yuliya Vishnevetskaya Es handelt sich um die Fotos, die sie während ihrer Dienstreise auf die Krim am 15. November 2014 gemacht hat.

Вслед за французскими депутатами Крым посетит делегация из Италии 29.07.2015

Решение приехать в аннексированный Россией Крым приняла группа итальянских депутатов из популистского Движения "5 звезд", которое активно критикует политику ЕС и США.
Hungary's Prime Minister Viktor Orban waves hand as he addresses to supporters after partial results of parliamentary elections are announced in Budapest April 6, 2014. Hungarians have handed Orban another four years in power, early results showed from a parliamentary election on Sunday that also entrenched the far-right Jobbik party as a major political force. A partial tally released by election officials, based on a count of about a quarter of the ballots cast, gave Orban's Fidesz party 48.2 percent of the vote. REUTERS/Laszlo Balogh (HUNGARY - Tags: POLITICS ELECTIONS)

Почему венгры опять проголосовали за Виктора Орбана 07.04.2014

На парламентских выборах в Венгрии победила партия, которой руководит премьер-министр Орбан. Оппозиционная коалиция из социалистов и либералов потерпела сокрушительное поражение.
Hungary's Prime Minister Viktor Orban waves hand as he addresses to supporters after partial results of parliamentary elections are announced in Budapest April 6, 2014. Hungarians have handed Orban another four years in power, early results showed from a parliamentary election on Sunday that also entrenched the far-right Jobbik party as a major political force. A partial tally released by election officials, based on a count of about a quarter of the ballots cast, gave Orban's Fidesz party 48.2 percent of the vote. REUTERS/Laszlo Balogh (HUNGARY - Tags: POLITICS ELECTIONS)

Партия премьер-министра Орбана победила на выборах в Венгрии 07.04.2014

Партия ФИДЕС может получить конституционное большинство в парламенте Венгрии. Праворадикальная партия Йоббик показала лучший результат среди тех, что демонстрировали "правые" на выборах в странах ЕС в последние годы.
Activists of the radical nationalist party For A Better Hungary Movement Jobbik attend the commemoration held on the 164th anniversary of the outbreak of the 1848 revolution and war of independence against the Habsburg rule in Budapest, Hungary, Thursday, March 15, 2012. (Foto:MTI,Tamas Kovacs/AP/dapd)

Венгрию все больше заносит вправо 07.02.2013

Венгерский премьер-министр проводит крайне правую политику в стране. Но критика его курса раздается на удивление тихо. С подробностями - корреспонденты DW.
epa03494275 Protesters wave Hungarian national flags and hold placards, one reading Never again fascism (C-L), during a protest in front of the Parliament building in Budapest, Hungary, 02 December 2012. Upset has been caused by comments made by one of the Jobbik legislators, Marton Gyongyosi, who said that Jews working in the government or parliament should be listed for posing a national security risk to Hungary. It took a full day for the government to issue a statement emphatically rejecting the comment from the Jobbik member, who has in the past cast doubt on the scope of the Holocaust. EPA/LASZLO BELICZAY HUNGARY OUT

Граждане Венгрии выступили против антисемизма раньше своих политиков 04.12.2012

Антисемитские высказывания депутата от партии "Йоббик" вызвали возмущение граждан. Но почему правительство отреагировало с недельным опозданием?
epa03494275 Protesters wave Hungarian national flags and hold placards, one reading Never again fascism (C-L), during a protest in front of the Parliament building in Budapest, Hungary, 02 December 2012. Upset has been caused by comments made by one of the Jobbik legislators, Marton Gyongyosi, who said that Jews working in the government or parliament should be listed for posing a national security risk to Hungary. It took a full day for the government to issue a statement emphatically rejecting the comment from the Jobbik member, who has in the past cast doubt on the scope of the Holocaust. EPA/LASZLO BELICZAY HUNGARY OUT

В Будапеште прошла демонстрация против антисемитизма 03.12.2012

Многотысячная акция протеста прошла в Будапеште в ответ на требование одного из лидеров националистов составить списки венгерских евреев, представляющих, по его словам, угрозу национальной безопасности страны.
Members of the controversial new extreme-right Magyar Garda or Hungarian guard are seen during their swearing-in ceremony in Budapest, Hungary; Saturday, Aug: 25, 2007. Magyar Garda members wear uniforms bearing a variation on the red-and-white Arpad Stripes associated with Hungary's Nazi-aligned Arrow Cross party in power during WWII. The creation of the guard by extreme-right party Jobbik had raised fears among the Jewish community both in Hungary and internationally. Prior to the establishment of the Magyar Garda, Hungarian Jews had been warning that anti-Semitism was on the rise. (AP Photo/Bela Szandelszky)

Почему правый популизм в Венгрии набирает обороты 25.04.2010

Правые радикалы стали третьей по численности фракцией в парламенте Венгрии. А ведь еще недавно в этой стране ультрапрвые были совсем незначительной политической силой.
Viktor Orban, former prime minister and candidate of Fidesz, Hungary's main center right opposition party, talks to the press in front of a polling station after his vote in Budapest, Hungary, Sunday, April 11, 2010. The latest polls expect a landslide victory of Fidesz and Orban in the parliamentary elections. (AP Photo/Bela Szandelszky)

Правые консерваторы победили на парламентских выборах в Венгрии 12.04.2010

Новым премьер-министром страны может стать лидер Венгерского гражданского союза Виктор Орбан. Впервые в парламент государства прошла крайне правая радикальная партия "За лучшую Венгрию".
Young members of the controversial Hungarian Guard, wearing paramilitary-style uniforms, place an election banner depicting Krisztina Morvai European Parliament member and presidential candidate of Jobbik, Hungarian far-right wing party, during a campaign event in Budaoers, Hungary, Wednesday, April 7, 2010. The latest polls expect the extremist Jobbik winning more than 10 percent of the vote in Sunday's parliamentary elections. Jobbik claims to be an anti establishment, nationalist party with anti-Gypsy and anti-Semitic rhetoric by party leaders. (AP Photo/Bela Szandelszky)

Венгерские националисты на выборах в парламент могут получить 10 процентов голосов 10.04.2010

В воскресенье, 11 апреля, жители Венгрии выберут новый парламент. Одним из фаворитов избирательной гонки является праворадикальная партия ''За лучшую Венгрию'' - Йоббик.