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Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ)

ПИВТ была единственной исламистской партией, официально действовавшей в Центральной Азии.

Оппозиционная политическая партия Таджикистана. Запрещена в сентябре 2015 года