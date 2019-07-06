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ПИВТ была единственной исламистской партией, официально действовавшей в Центральной Азии.
Оппозиционная политическая партия Таджикистана. Запрещена в сентябре 2015 года
Душанбе преследует родственников эмигрантов, неугодных властям, чтобы вынудить их замолчать или вернуться на родину. DW собрала свидетельства пострадавших.
Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) фактически перестала существовать. Большая часть лидеров организации арестована, офисы в регионах страны и в Душанбе опечатаны.
Судебные тяжбы между единственным в Таджикистане частным институтом и Министерством образования начались еще осенью прошлого года. В институте полагают, что главная причина преследований - политическая.
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