 Парламент Франции одобрил Ахенский договор о дружбе с Германией | Новости из Германии о Европе | DW | 09.10.2019

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Европа

Парламент Франции одобрил Ахенский договор о дружбе с Германией

Парламент в Париже проголосовал за ратификацию нового договора о дружбе между Францией и Германией. Ахенский договор, который пришел на смену Елисейскому, призван вывести двусторонние отношения "на новый уровень".

Флаги Франции и Германии

Французский парламент ратифицировал Ахенский договор с Германией. Вслед за Сенатом, вечером во вторник, 8 октября, за новый договор о дружбе между двумя странами проголосовало подавляющее большинство депутатов Национального собрания в Париже. Германский бундестаг одобрил документ в конце сентября.

Контекст

Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон подписали в Ахене договор о расширении сотрудничества на базе уже действующего Елисейского договора. Особое внимание в новом договоре уделяется сотрудничеству в сфере безопасности. (22.01.2019)

Впервые за последние 56 лет немцы и французы обновляют свое партнерство. Ахенский договор может стать отправной точкой для кардинальных изменений в европейской политике, пишет Кристиан Триппе. (22.01.2019)

Ахенский договор о расширении двустороннего сотрудничества подписали в январе 2019 года лидеры обеих стран - канцлер ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон. Он призван вывести двусторонние отношения "на новый уровень" и пришел на смену заключенного в 1963 году Елисейского договора, который служит основой союзнических отношений ФРГ и Франции.

В рамках Ахенского договора Франция и ФРГ обязуются расширять сотрудничество в сфере европейской и внутренней политики, в том числе для борьбы с терроризмом и организованной преступностью. Приоритетом совместной дипломатии объявлена борьба за прием Германии в Совет Безопасности ООН в качестве полноправного члена. Запланировано также углубление сотрудничества в сферах экономики, образования, охраны природы, социального обеспечения и ряде других.

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    Автор: Вера Керн, Илья Коваль


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