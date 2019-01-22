Парламент Франции одобрил Ахенский договор о дружбе с Германией

Французский парламент ратифицировал Ахенский договор с Германией. Вслед за Сенатом, вечером во вторник, 8 октября, за новый договор о дружбе между двумя странами проголосовало подавляющее большинство депутатов Национального собрания в Париже. Германский бундестаг одобрил документ в конце сентября.

Ахенский договор о расширении двустороннего сотрудничества подписали в январе 2019 года лидеры обеих стран - канцлер ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон. Он призван вывести двусторонние отношения "на новый уровень" и пришел на смену заключенного в 1963 году Елисейского договора, который служит основой союзнических отношений ФРГ и Франции.

В рамках Ахенского договора Франция и ФРГ обязуются расширять сотрудничество в сфере европейской и внутренней политики, в том числе для борьбы с терроризмом и организованной преступностью. Приоритетом совместной дипломатии объявлена борьба за прием Германии в Совет Безопасности ООН в качестве полноправного члена. Запланировано также углубление сотрудничества в сферах экономики, образования, охраны природы, социального обеспечения и ряде других.

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