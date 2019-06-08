Парламент Молдавии принял декларацию о захваченном государстве

Государственные учреждения в Молдавии поражены коррупцией, утверждается в декларации парламента республики. Ранее Конституционный суд Молдавии постановил распустить парламент.
Парламент Молдавии в субботу, 8 июня принял декларацию, признающую республику "захваченным государством". Государственные и правовые учреждения Молдавии "захвачены и поражены тотальной коррупцией", говорится в документе, в поддержку которого высказался 61 депутат из 101. Декларация выражает вотум недоверия Конституционному суду (КС) республики.
Политический кризис после выборов в парламент Молдавии
Политический кризис в Молдавии связан с результатами парламентских выборов, состоявшихся 24 февраля. Ни одна из партий не смогла получить достаточно голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство. При этом партия социалистов, насчитывающая 35 депутатов из 101, не сумела сформировать коалицию ни с правым блоком, получившим 26 мандатов, ни с правящей демократической партией, имеющей 30 мандатов.
8 июня пророссийски настроенные социалисты и правый проевропейский блок ACUM подписали временное соглашение о деолигархизации государства и возвращении Молдавии в конституционное русло. В ходе экстренного заседания парламентарии избрали премьер-министром республики председателя "Партии действия и солидарности" Майю Санду.
В свою очередь, КС Молдавии издал постановление о роспуске парламента страны. Следующим шагом должно было стать подписание указа о роспуске парламента президентом страны Игорем Додоном и назначение даты новых парламентских выборов. Однако глава государства отказался подписывать такой указ.
ЕС призывает Кишинев уважать верховенство закона
Между тем Евросоюз призвал политические силы Молдавии к спокойствию и сдержанности. "Демократически избранные представители" должны отыскать выход из сложившейся ситуации "посредством диалога", говорится в заявлении Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS).
Европейский Союз ожидает, что Кишинев будет "уважать верховенство закона и гарантировать демократию в соответствии с основополагающими принципами нашего амбициозного соглашения об ассоциации". ЕС вновь подтвердил приверженность сотрудничеству с Молдавией, в частности, в области борьбы с коррупцией, и корыстными интересами, а также в обеспечении независимости судебной системы и деполитизации государственных институтов.
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