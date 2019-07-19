 Парламент Косово объявил о самороспуске | Новости из Германии о Европе | DW | 22.08.2019

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Европа

Парламент Косово объявил о самороспуске

В Косово в ближайшие 45 дней должны состояться внеочередные выборы. Самороспуск парламента произошел через месяц после отставки премьер-министра Харадиная, который предстал перед судом в Гааге.

Парламент Косово

Парламент Косово

Парламент Косово объявил о самороспуске. Соответствующее решение поддержали 89 из 120 депутатов, сообщил председатель парламента Кадри Весели в четверг, 22 августа, в Приштине. Внеочередные выборы в бывшей мятежной провинции Сербии должны состояться в течение 45 дней.

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Месяц назад после отставки премьер-министра Косово Рамуша Харадиная сразу несколько партий призвали провести досрочные выборы. Харадинай обосновал отставку повесткой в спецтрибунал в Гааге по военным преступлениям в ходе войны в Косово. На судебном заседании в конце июля он хранил молчание и лишь в самом конце заявил, что "всегда действовал в соответствии с нормами права".

Во время войны в Косово в 1998-99 годах Рамуш Харадинай командовал косовской повстанческой армией UCK. Власти Сербии обвиняют его в преступлениях против сербского меньшинства в Косово в годы войны. В результате войны в Косово погибли более 13 тысяч человек.

В 2008 году Косово в одностороннем порядке объявило о независимости от Сербии. Правительство в Белграде по-прежнему считает Косово одной из своих провинций. Россия, Китай, а также некоторые страны ЕС тоже не признают независимости Косово.

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