Парламент Италии одобрил ужесточение миграционного законодательства

Италия ужесточает миграционное законодательство. Через три недели после Сената, спорный декрет главы МВД Маттео Сальвини вечером в среду, 28 ноября, подавляющим большинством одобрила и Палата депутатов итальянского парламента. В поддержку радикального ужесточения миграционного законодательства проголосовали 396 депутатов, 99 высказались против, а 14 представителей популистского "Движения "5 звезд" в знак протеста не участвовали в вотуме.

Правительство, чтобы ускорить прохождение указа через парламент, увязало его в обеих палатах с вопросом о доверии. Согласно указу Сальвини, предоставление вида на жительство по гуманитарным причинам будет резко ограничено. Беженцев впредь планируется расселять в крупных приемных центрах. Мигранты, признанные опасными, будут депортироваться в ускоренном порядке. Полиции будет разрешено шире применять электрошоковые пистолеты для выдворения беженцев из незаконно занятых домов.

Верховный комиссариат ООН по делам беженцев в начале ноября выразил обеспокоенность планами правительства Италии. По мнению экспертов всемирной организации, указ Сальвини не обеспечивает адекватных гарантий лицам, нуждающимся в особой защите, таким, как жертвы пыток и изнасилований.

28 ноября правительство в Риме также оставило открытым вопрос о присоединении к запланированному миграционному пакту ООН. От участия в этом пакте уже отказался целый ряд стран, в том числе США, Австрия, Словакия и Чехия.

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