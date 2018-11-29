 Парламент Италии одобрил ужесточение миграционного законодательства | Новости из Германии о Европе | DW | 29.11.2018

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Европа

Парламент Италии одобрил ужесточение миграционного законодательства

В Италии ужесточение миграционного законодательства ранее было одобрено Сенатом. ООН выражает обеспокоенность за судьбу беженцев в этой стране.

Мигранты в Италии

Италия ужесточает миграционное законодательство. Через три недели после Сената, спорный декрет главы МВД Маттео Сальвини вечером в среду, 28 ноября, подавляющим большинством одобрила и Палата депутатов итальянского парламента. В поддержку радикального ужесточения миграционного законодательства проголосовали 396 депутатов, 99 высказались против, а 14 представителей популистского "Движения "5 звезд" в знак протеста не участвовали в вотуме.

Контекст

По мнению главы итальянского МВД, Берлин много лет недооценивал риски, которыми чревато принятие большого числа беженцев. (03.09.2018)

Италия, отказавшись принять судно с нелегальными мигрантами, вызвала дискуссию в ЕС. Кто должен спасать и принимать у себя потерпевших бедствие мигрантов? Странам ЕС предстоит найти компромисс. (12.06.2018)

Правительство, чтобы ускорить прохождение указа через парламент, увязало его в обеих палатах с вопросом о доверии. Согласно указу Сальвини, предоставление вида на жительство по гуманитарным причинам будет резко ограничено. Беженцев впредь планируется расселять в крупных приемных центрах. Мигранты, признанные опасными, будут депортироваться в ускоренном порядке. Полиции будет разрешено шире применять электрошоковые пистолеты для выдворения беженцев из незаконно занятых домов.

Верховный комиссариат ООН по делам беженцев в начале ноября выразил обеспокоенность планами правительства Италии. По мнению экспертов всемирной организации, указ Сальвини не обеспечивает адекватных гарантий лицам, нуждающимся в особой защите, таким, как жертвы пыток и изнасилований.

28 ноября правительство в Риме также оставило открытым вопрос о присоединении к запланированному миграционному пакту ООН. От участия в этом пакте уже отказался целый ряд стран, в том числе США, Австрия, Словакия и Чехия.

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    Автор: Нермин Исмаил


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Италия не справляется с потоком беженцев

 

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