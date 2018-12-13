 Парламент Ирландии легализовал аборты | Новости из Германии о Европе | DW | 14.12.2018

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Европа

Парламент Ирландии легализовал аборты

Премьер Ирландии Лео Варадкар назвал легализацию абортов "историческим моментом для ирландских женщин". Ранее ирландцы проголосовали за аборты на референдуме.

Сторонники абортов во время референдума в Ирландии

Сторонники абортов во время референдума в Ирландии

Парламент Ирландии проголосовал за легализацию абортов. Об этом сообщило агентство AFP в четверг, 13 декабря. Легализация вступит в силу после подписания закона президентом страны Майклом Хиггинсом. Теперь в Ирландии будут разрешены аборты в срок до 12 недель беременности и позднее в случае угрозы жизни матери или тяжелой патологии плода.

Контекст

В Ирландии 25 мая проходит референдум о легализации абортов. В этой стране одно из самых жестких законодательств в ЕС в области прерывания беременности. О чем именно говорится в конституции страны? (25.05.2018)

Протестующие, пришедшие к зданию польского Сейма в Варшаве, держали в руках транспаранты "Позор!" и "Женщины без абортов будут умирать". В акции участвовали около 2000 человек. (14.01.2018)

Премьер Ирландии Лео Варадкар назвал легализацию абортов "историческим моментом для ирландских женщин". На соответствующем референдуме в мае 66 процентов ирландцев высказались за аборты.

До этого аборты в Ирландии, где, как отмечает AFP, католическая церковь имеет значительное влияние, были запрещены даже в случае изнасилования, инцеста или смертельной патологии плода. Максимальное наказание за аборт составляло до 14 лет тюрьмы. Отмечается, что с 1980 года до 170 тысяч ирландских женщин сделали аборты в Великобритании.

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    Автор: Наталья Позднякова


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