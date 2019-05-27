 Парламент ЕС хочет видеть своего кандидата главой Еврокомиссии | Новости из Германии о Европе | DW | 28.05.2019

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Европа

Парламент ЕС хочет видеть своего кандидата главой Еврокомиссии

Главы государств и правительств стран Евросоюза решат, кого предложить на пост председателя Европейской комиссии. Большие шансы занять эту должность - у немца Мартина Вебера.

Результаты выборов в Европарламент в Брюсселе, 26 мая 2019 года

Результаты выборов в Европарламент в Брюсселе, 26 мая 2019 года

Европарламент намерен приложить усилия к тому, чтобы председателем Еврокомиссии стал один из кандидатов, предложенных его фракциями. Об этом договорились главы большинства фракций Парламента ЕС, сообщил его действующий председатель Антонио Таяни во вторник, 28 мая, в Брюсселе после встречи с председателями представленных в парламенте политических сил. Против выступил Альянс либералов и демократов за Европу, заявил его глава Ги Верхофстадт.

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Позднее в тот же день главы стран и правительств стран Евросоюза (Европейский совет) обсудят возможные кандидатуры на пост главы Еврокомиссии. Согласно законодательству ЕС, Евросовет предлагает одного кандидата на эту должность, учитывая при этом результаты выборов в Европарламент. Предложенную кандидатуру в свою очередь должен одобрить новый состав парламента ЕС.

Принцип главных кандидатов на пост главы Еврокомиссии

В ходе выборов в Европарламент, прошедших 23-26 мая, крупнейшие политические силы выдвигали своих кандидатов на пост главы Еврокомиссии. Этот принцип, впервые реализованный на выборах в 2014 году, рассчитан на то, чтобы граждане стран ЕС могли опосредованно влиять на то, кто займет эту высокую должность. Европарламент счел, что тогда этот принцип был реализован успешно: Еврокомиссию возглавил Жан-Клод Юнкер от Европейской народной партии, получившей большинство мест в парламенте.

В настоящий момент основными главными кандидатами являются немецкий политик Манфред Вебер (Manfred Weber) от ЕНП, социал-демократ Франс Тиммерманс и действующий комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер от Альянса либералов и демократов за Европу. Наблюдатели отмечают, что больше всего шансов возглавить Еврокомиссию - у Вебера, так как ЕНП, по предварительным официальным результатам, набрала наибольшее число мандатов - 180. По итогам предыдущих выборов депутаты ЕНП занимали 216 мест.

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    Автор: Александра Елкина


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