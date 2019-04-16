 Парламент Египта одобрил продление мандата президента | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.04.2019

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Мир

Парламент Египта одобрил продление мандата президента

Если поправки в конституцию будут одобрены на всенародном референдуме, Абдель Фаттах ас-Сиси сможет оставаться на своем посту до 2030 года.

Абдель Фаттах ас-Сиси

Абдель Фаттах ас-Сиси

Палата представителей - однопалатный парламент Египта - во вторник, 16 апреля, проголосовал за внесение поправок в конституцию страны, которые позволят президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси оставаться на своем посту до 2030 года.

Как уточняет газета Al-Ahram, скорректировать предполагается 140 статью Основного закона - таким образом, чтобы нынешний мандат главы государства, избранного в марте 2018 года, был продлен на два года и составил шесть лет.

После этого ас-Сиси сможет баллотироваться снова - на шестилетний период. При этом для президента это будет уже третий - после его прихода к власти в 2014 году - срок.

С инициативой проведения реформы выступили 156 членов египетского парламента, контролируемого сторонниками Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Впереди - всенародный референдум

Контекст

Единственный соперник президента ас-Сиси на выборах в Египте должен лишь создать видимость альтернативы, считает немецкий эксперт. При этом главная проблема властей - обеспечить явку. (26.03.2018)

Происшедшие 9 апреля атаки на две коптские церкви в Египте сплотили живущих в стране мусульман и христиан. Президент ас-Сиси не должен упустить этот шанс, считает Райнер Золлих. (10.04.2017)

Помимо изменений, связанных с  президентским мандатом, поправки предполагают создание верхней палаты парламента Египта, две трети которой будут избираться, а одна треть назначаться главой государства.

Кроме того, нововведения запрещают назначать министра обороны без согласия Высшего совета вооруженных сил страны.

Для вступления в силу нововведения еще должны быть одобрены на всенародном референдуме.

В марте 2018 года в стране прошли президентские выборы - уже третьи после революции в 2011 году, в результате которой был свергнут правивший с 1981 года Хосни Мубарак. За должность главы государства  боролись Абдель Фаттах ас-Сиси и лидер партии "Аль-Гад" Муса Мустафа Муса. Последний был чисто техническим кандидатом, задача которого состояла в создании видимости альтернативы действующему президенту.

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