 Парламент Греции одобрил переименование Македонии | Новости из Германии о Европе | DW | 25.01.2019

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Европа

Парламент Греции одобрил переименование Македонии

Греческие депутаты поддержали соглашение с Македонией о ее переименовании в Республику Северная Македония. Это решение открывает Скопье путь в Евросоюз и НАТО.

Дебаты в парламенте Греции о переименовании Македонии

Дебаты в парламенте Греции о переименовании Македонии

Парламент Греции одобрил соглашение с Македонией о переименовании этой страны в Республику Северная Македония. За этот договор со Скопье в пятницу, 25 января, проголосовали 153 депутата - представители правящей партии премьер-министра Алексиса Ципраса, а также несколько независимых парламентариев. Против высказались 146 депутатов, еще один воздержался, сообщил председатель парламента.

Решение о переименовании страны в Республику Северная Македония парламент в Скопье одобрил еще 11 января, соответствующие поправки в конституцию поддержало необходимое большинство депутатов в две трети (81 из 120).

Преспанское соглашение

В июне 2018 года премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев подписали Преспанское соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Через несколько месяцев в Македонии прошел референдум, участники которого отвечали на вопрос: "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО, соглашаясь с договором между Македонией и Грецией?"

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Плебисцит был признан несостоявшимся, так как в нем участвовали лишь 37 процентов из 1,8 миллиона избирателей. Тем не менее, 91 процент проголосовавших поддержали соглашение.

Конфликт между Афинами и Скопье

Спор вокруг наименования государства Македония возник в 1991 году после провозглашения независимости этой бывшей югославской республики. Причина конфликта кроется в наличии в составе Греции области Македония. Афины опасаются, что в случае закрепления названия "Македония" за соседней страной Скопье может предъявить территориальные претензии на греческую область. Из-за этого официальным названием Македонии в ООН с 1993 года является словосочетание "Бывшая югославская республика Македония", а Афины блокируют вступление Скопье в Евросоюз и НАТО.

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    Автор: Александра Елкина


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