 Парламент Венгрии запретил менять пол | Новости из Германии о Европе | DW | 19.05.2020

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Европа

Парламент Венгрии запретил менять пол

Венгерские трансгендеры теперь не смогут официально узаконить смену пола. Amnesty International считает, что страна отброшена в средневековье.

Вид на парламент Венгрии

Парламент Венгрии во вторник, 19 мая, принял поправку к закону, практически ставящую вне закона трансгендеров. Согласно этой поправке, граждане Венгрии не могут в течение жизни менять свой указанный при рождении пол. Эту поправку поддержали, в частности, депутаты партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", которую возглавляет премьер Виктор Орбан, неоднократно выступавший против практики гендерной коррекции.

Решение венгерского парламента подвергли критике правозащитники. "Это решение отбрасывает Венгрию назад в средневековье", - заявил директор венгерского отделения организации Amnesty International Дэвид Виг. Он предположил, что эта поправка откроет дорогу дальнейшей дискриминации трансгендеров и нападениям на них.

В начале мая парламент Венгрии отказался ратифицировать Конвенцию Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин и домашнем насилии, известную также как Стамбульская конвенция. Депутаты поддержали позицию правительства, согласно которой этот документ якобы поощряет "деструктивные гендерные идеологии" и "нелегальную иммиграцию".

По версии членов "ФИДЕС", действующего законодательства вполне достаточно, чтобы защитить женщин. Парламентарии также отказались от обязательства принимать мигрантов и беженцев, которые преследуются из-за их сексуальной ориентации или пола.

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    Автор: Виктор Вайц


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