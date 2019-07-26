 Парламент Болгарии преодолел вето президента на закупку F-16 | Новости из Германии о Европе | DW | 26.07.2019

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Европа

Парламент Болгарии преодолел вето президента на закупку F-16

В поддержку миллиардной сделки высказались 128 из 240 депутатов. Первый американский истребитель будет поставлен в страну в 2023 году. Полностью сделка должна быть закрыта в 2024 году.

Многофункциональный истребитель F-16 (Фото из архива)

Многофункциональный истребитель F-16 (Фото из архива)

Парламент Болгарии в пятницу, 26 июля, преодолел вето президента страны Румена Радева и большинством голосов высказался за ратификацию сделки по приобретению для ВВС страны восьми новых американских многофункциональных истребителей F-16 Block 70. Поддержали договор 128 народных избранников из 240, против высказались 73 парламентария.

Контекст

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Стоимость сделки должна была составить 1,1 млрд евро. Болгария, вошедшая в НАТО в 2004 году, планировала заменить американскими самолетами устаревшие советские истребители МиГ-29. (23.07.2019)

Стоимость сделки составит 1,1 млрд евро, и она станет самой дорогой в посткоммунистической истории Болгарии. Как ожидается, первый американский истребитель, которыми ВВС Болгарии намерены заменить морально устаревшие советские МиГ-29, будет поставлен в страну в 2023 году. Полностью сделка должна быть закрыта в 2024 году. Чтобы удовлетворить требование американской стороны о стопроцентной предоплате, парламентарии были вынуждены внести изменения в бюджет страны на 2019 год, повысив дефицит с 0,5 до 2,1 процента ВВП, напоминает агентство AFP.

Договор о приобретении F-16 был ратифицирован парламентом страны после бурной дискуссии  сразу в первом и втором чтении 19 июля. 23 июля президент Болгарии наложил ветона принятый закон. Свою позицию Румен Радев, сам в прошлом военный летчик, генерал-майор авиации и бывший командующий ВВС, мотивировал "отсутствием общественного согласия" по поводу приобретения самолетов. Кроме того, он выразил сомнение в содержании договора правительства с американским производителем. Важно, чтобы Болгария получила не только самолеты, но и "полный комплект оснащения, сопутствующее оборудование и подготовку персонала", заявил Радев.

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