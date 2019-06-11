 Парламент Беларуси смягчает наказания за незаконный оборот наркотиков | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 13.06.2019

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Беларусь

Парламент Беларуси смягчает наказания за незаконный оборот наркотиков

Парламент РБ одобрил снижение на 2 года минимального наказания за незаконный оборот наркотиков. Матери осужденных по этой статье УК считают поправки недостаточными и продолжают голодовку протеста.

В зале заседаний Палаты представитель Беларуси

В зале заседаний Палаты представитель Беларуси

Депутаты белорусской Палаты представителей в четверг, 13 июня, приняли во втором чтении поправки в статью 328 Уголовного кодекса (УК) "Незаконный оборот наркотических средств". Они предусматривают снижение на два года минимального наказания за нарушение частей 2-й и 3-й статьи 328-й УК.

Таким образом, незаконный оборот наркотических средств с целью сбыта будет наказываться лишением свободы на срок от 3 (было от 5) до 8 лет. Те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц, либо в крупном размере повлекут наказание от 6 (было от 8) до 15 лет лишения свободы. Тем не менее активистки созданного родственниками осужденных по статье 328 УК "Движения матерей 328", объявившие 11 июня голодовку протеста , не собираются ее прекращать.

Причиной голодовки, напоминает одна из ее участниц Алла Берналь, изначально является участившаяся практика применения сотрудниками органов наркоконтроля части 4-й статьи 328 УК. В ней речь идет об обороте наркотиков, совершенном организованной группой, либо о создании нарколаборатории.

Портреты белорусов, осужденных за наркопреступления на длительные сроки лишения свободы

Портреты белорусов, осужденных за наркопреступления на длительные сроки лишения свободы

Голодовка "Движения матерей 328" повлияла на депутатов?

За такие деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. При этом в организованную группу милиция включают даже несовершеннолетних и "неустановленных лиц", а доказательства в судах, по мнению правозащитников, выглядят сомнительно. На осужденных по это статье, указывает Алла Берналь, принятые поправки в УК никак не отразятся: "(Эти. - Ред.) изменения - просто пшик".

Контекст

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В то же время гомельская активистка инициативы "Наше право" Татьяна Каневская в комментарии для DW отметила, что у ее сына впервые появился шанс подать надзорную жалобу в Верховный суд, и при положительном исходе дела он вскоре может выйти на свободу.

Освобождение не будет автоматическим, добавляет Каневская, но такой шанс появляется у всех, кто был осужден по частям 2-й и 3-й статьи 328 УК и получил минимально возможное тогда наказание. По ее оценке, таких заключенных может набраться около тысячи.

Неформальный лидер "Движения матерей 328" Лариса Жигарь подчеркивает, что новость о возможном втором чтении законопроекта о внесении поправок в УК появилась за два дня до начала голодовки, когда информация о ней просочилась в некоторые региональные СМИ.

Голодовка, считает она, могла стать катализатором процессов, запущенных год назад - именно тогда президент Лукашенко допустил некоторое смягчение статьи наказания за нарушение статьи 328 УК.

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