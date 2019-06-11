Парламент Беларуси смягчает наказания за незаконный оборот наркотиков

Депутаты белорусской Палаты представителей в четверг, 13 июня, приняли во втором чтении поправки в статью 328 Уголовного кодекса (УК) "Незаконный оборот наркотических средств". Они предусматривают снижение на два года минимального наказания за нарушение частей 2-й и 3-й статьи 328-й УК.

Таким образом, незаконный оборот наркотических средств с целью сбыта будет наказываться лишением свободы на срок от 3 (было от 5) до 8 лет. Те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц, либо в крупном размере повлекут наказание от 6 (было от 8) до 15 лет лишения свободы. Тем не менее активистки созданного родственниками осужденных по статье 328 УК "Движения матерей 328", объявившие 11 июня голодовку протеста , не собираются ее прекращать.

Причиной голодовки, напоминает одна из ее участниц Алла Берналь, изначально является участившаяся практика применения сотрудниками органов наркоконтроля части 4-й статьи 328 УК. В ней речь идет об обороте наркотиков, совершенном организованной группой, либо о создании нарколаборатории.

Портреты белорусов, осужденных за наркопреступления на длительные сроки лишения свободы

Голодовка "Движения матерей 328" повлияла на депутатов?

За такие деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. При этом в организованную группу милиция включают даже несовершеннолетних и "неустановленных лиц", а доказательства в судах, по мнению правозащитников, выглядят сомнительно. На осужденных по это статье, указывает Алла Берналь, принятые поправки в УК никак не отразятся: "(Эти. - Ред.) изменения - просто пшик".

В то же время гомельская активистка инициативы "Наше право" Татьяна Каневская в комментарии для DW отметила, что у ее сына впервые появился шанс подать надзорную жалобу в Верховный суд, и при положительном исходе дела он вскоре может выйти на свободу.

Освобождение не будет автоматическим, добавляет Каневская, но такой шанс появляется у всех, кто был осужден по частям 2-й и 3-й статьи 328 УК и получил минимально возможное тогда наказание. По ее оценке, таких заключенных может набраться около тысячи.

Неформальный лидер "Движения матерей 328" Лариса Жигарь подчеркивает, что новость о возможном втором чтении законопроекта о внесении поправок в УК появилась за два дня до начала голодовки, когда информация о ней просочилась в некоторые региональные СМИ.

Голодовка, считает она, могла стать катализатором процессов, запущенных год назад - именно тогда президент Лукашенко допустил некоторое смягчение статьи наказания за нарушение статьи 328 УК.

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