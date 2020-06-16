Парламент Армении одобрил арест лидера оппозиционной партии

В Армении парламент удовлетворил ходатайство генпрокурора о лишении руководителя крупнейшей оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна депутатской неприкосновенности и начале против него уголовного преследования по обвинению в даче взяток на парламентских выборах 2017 года. Об этом сообщает информагентство "Интерфакс" во вторник, 16 июня.

По данным агентства, в тайном голосовании об удовлетворении ходатайства генпрокурора о лишении Царукяна депутатской неприкосновенности приняла участие лишь правящая фракция "Мой шаг", представленная в армянском парламенте 88 депутатами. В итоге за удовлетворение ходатайства Генпрокуратуры было отдано 87 голосов.

Депутаты парламента удовлетворили ходатайство об аресте Царукяна

Оппозиционные фракции "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" от голосования отказались. При этом глава фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян назвал голосование "политическим фарсом" и "нечестной игрой", которая ведется против "Процветающей Армении".

Также парламент удовлетворил ходатайство генпрокурора об аресте Гагика Царукяна. Ранее генпрокурор заявил, что, по мнению следствия, находясь на свободе, Царукян может препятствовать следственным мероприятиям. "Гагик Царукян имеет большое влияние на лиц, предположительно вовлеченных в преступление, учитывая его большие финансовые возможности, он может препятствовать работе следственных органов. Ходатайствую об аресте Гагика Царукяна", - заявил генпрокурор Армении Артур Давтян, выступая в парламенте. За одобрение лишения свободы Царукяна проголосовали также 87 депутатов.

Акции в поддержку Гагика Царукяна в Ереване

Заседание парламента проходило на фоне массовых акций в поддержку Царукяна, которые организовали в Ереване его сторонники, несмотря на действующий из-за коронавируса режим чрезвычайного положения. В ходе этих акций в армянской столице были задержаны как минимум 154 человека, сообщает "Интерфакс".

В СК Армении заявили о возбуждении уголовного дела по статье "организация массовых беспорядков" в связи с проведением акций протеста у здания Службы национальной безопасности сторонниками Царукяна. По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до десяти лет.

По данным Генпрокуратуры Армении, Гагик Царукян причастен к даче взяток избирателям в 2017 году в обмен на обещание проголосовать за возглавляемую им партию. Ранее в Службе национальной безопасности (СНБ) Армении также сообщили, что против Царукяна возбуждено дело о незаконном игорном бизнесе. По версии следствия, ущерб государству от него оценивается в более чем 60 млн долларов (52 млн евро).

16 июня состоялся допрос политика в СНБ. Сам Царукян считает возбуждение против него уголовного дела политическим преследованием. 5 июня политик заявил о необходимости отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его кабинета.

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