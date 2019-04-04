Парламент Алжира назначил временного президента страны

После того как президент Алжира Абдельазиз Бутефлика заявил об отставке, уступив внутриполитическому давлению, парламент североафриканской страны во вторник, 9 апреля, назначил временного главу государства. Им стал 77-летний Абделькадер Бенсалех, более 16 лет занимавший пост председателя Совета нации (верхней палаты парламента). В соответствии с конституцией Алжира, временный президент должен в течение 90 дней провести новые выборы главы государства, в которых он сам не может принимать участия.

В ряде городов страны прошли акции протеста против решения парламента. Демонстранты видят во временном президенте представителя прежней политической элиты.

Крупнейшие протесты после "арабской весны"

В Алжире несколько недель продолжаются крупнейшие со времен "арабской весны" 2011 года протесты. Сначала их участники выступали против предполагаемого пятого президентского срока 82-летнего Абдельазиза Бутефлики. В ходе протестов пострадали сотни человек.

Перенос президентских выборов в Алжире

11 марта глава государства отказался выдвигать свою кандидатуру на пост президента, а также объявил о переносе на более поздний срок президентских выборов, первоначально намеченных на 18 апреля. После заявления Бутефлики число участников протестных акций заметно увеличилось. Так, 29 марта на улицы столицы североафриканской страны вышел миллион человек.

2 апреля Бутефлика сообщил Конституционному совету страны, что он немедленно слагает с себя полномочия президента.

Абдельазиз Бутефлика являлся президентом Алжира с 1999 года. После инсульта в 2013 году Бутефлика прикован к инвалидной коляске, с тех пор он редко появляется на публике и не выступает с речами.

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