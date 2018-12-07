Парламентарии требуют принятия в ЕС "закона Магнитского"

Парламентарии из 18 стран ЕС выступили с призывом принять в Евросоюзе "закон Магнитского", который бы предусматривал штрафные меры в отношении лиц, нарушающих права человека во всем мире. Об этом говорится в открытом письме, опубликованном в пятницу, 7 декабря, в газете Tagesspiegel.

Нарушителям прав человека грозят санкции согласно "законам Магнитского", принятым в шести странах: США, Канаде, Великобритании, Эстонии, Латвии и Литве. Европарламент еще в 2014 году призвал запретить въезд в ЕС и заморозить активы тем, кто повинен в смерти Сергея Магнитского, однако немногие страны Евросоюза последовали этому призыву, отмечают авторы письма.

Летом нынешнего года правительство Нидерландов представило законопроект, предусматривающий "глобальный санкционный режим за нарушения прав человека". На встрече 10 декабря министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят предложение Нидерландов. В связи с этим авторы письма призвали правительства всех стран ЕС одобрить европейский "закон Магнитского" и таким образом увековечить имя Сергея Магнитского и бороться с безнаказанностью нарушителей прав человека во всем мире.

При этом европейские парламентарии отмечают, что нидерландский законопроект не носит имя российского юриста, умершего в российском СИЗО. "Есть мнение, что имя Магнитского осложнит единогласное одобрение этого законопроекта. Однако мы не верим, что страны ЕС наложат вето на закон о защите прав человека из-за имени", - говорится в письме.

Дело Магнитского

Российский юрист Сергей Магнитский оказывал юридические услуги инвестфонду Hermitage Capital Management (HCM) Уильяма Браудера, работавшему на российском рынке с 1995 по 2006 годы. В 2007 году в России дочерние предприятия фонда заподозрили в уклонении от налогов. После обысков Магнитский обвинил чиновников российского МВД и прокуратуры в использовании полученных ими материалов для хищения у государства более 230 млн долларов. В ответ юриста обвинили в уклонении от налогов. Он был арестован и умер в больнице СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года. По утверждению адвокатов, причиной стал отказ предоставить юристу необходимую медпомощь.

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