 Парк Горького проведет фестиваль Meat&Beat в день акции 10 августа | Новости из Германии о России | DW | 07.08.2019

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Россия

Парк Горького проведет фестиваль Meat&Beat в день акции 10 августа

Ряд музыкантов уже заявили, что отказываются от участия в "музыкально-гастрономическом" фестивале Meat&Beat. Среди них группы OQJAV и "Курара".

Символическая картинка - пульт диджея

Московский Парк Горького анонсировал проведение крупного "музыкально-гастрономического" фестиваля Meat&Beat 10 и 11 августа. Новость об этом опубликована на официальном сайте парка в среду, 7 августа.

В рамках фестиваля состоится концерт, он пройдет 10 августа с полудня до 8 часов вечера. В этот же день в 14 часов на проспекте Сахарова должна начаться крупная акция протеста за честные выборы, согласованная с властями города.

Ряд музыкантов отказались от участия

В сообщении Парка Горького сказано, что на концерте выступят, в том числе Егор Крид, Полина Гагарина, Бьянка, MC Doni и группа "Градусы". По данным "Медузы", ранее там также была указана группа OQJAV, однако она на своей странице "Вконтакте" объявила, что информация об ее участии не соответствует действительности. Сейчас OQJAV в числе групп не значится. Кроме того, группа "Курара" сообщила на своей странице "Вконтакте", что ее звали на этот фестиваль, но она отказалась.

Контекст

Недавние акции протеста в Москве закончились задержаниями их участников. Теперь в России обвиняют DW во вмешательстве во внутренние дела. DW обвинения отвергает. (05.08.2019)

Ни уступки властей, ни жесткие действия полиции не могут сбить накал оппозиционных протестов в Москве, пишут масс-медиа Германии. Самое интересное из публикаций на эту тему - в обзоре DW. (05.08.2019)

3 августа в Парке Горького, также во время акции протеста, был организован фестиваль "Шашлык Live". Ряд групп отказались от участия в нем, в том числе группы "Браво", "Ногу свело", Tequilajazzz и певец Алексей Кортнев.

Массовые акции протеста в Москве за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму продолжаются уже несколько недель, кроме согласованной акции на вечер 10 августа запланированы также гуляния по бульварам в центре города. Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь призвала мэрию Москвы обеспечить право прогулки граждан по всему городу, а не только на отдельно взятом проспекте Сахарова.

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    Автор: Евгений Жуков


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Ссылки в интернете

Страница "Вконтакте" группы OQJAV

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