Париж призвал Трампа к сдержанности в связи с протестами "желтых жилетов"

После комментария президента США Дональда Трампа о протестах "желтых жилетов" глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал его к сдержанности и невмешательству во внутренние дела страны. "Мы не участвуем в американских дебатах, позвольте и нам как нации жить своей жизнью", - заявил французский министр в интервью, вышедшем в эфир La Chaîne Info и других телеканалов воскресенье, 9 ноября.

По его словам, он обращается к Трампу также от лица президента Франции Эмманюэля Макрона. Ле Дриан также подчеркнул, что Макрон намерен наладить диалог с протестным движением и планирует выступить с предложениями на следующей неделе. "Думаю, что его замечания будут достаточно серьезными, чтобы остановить протесты", - предположил глава французского внешнеполитического ведомства.

Ряд других французских политиков также резко раскритиковали последние высказывания Трампа. В частности, депутат Национального собрания Жоашен Сон-Форже, представляющий партию Макрона "Республика на марше", назвал Трампа "Дональдом Слабоумным" и призвал его "не оскорблять" Францию.

Скандальный твит

Накануне Трамп высказался о протестах во Франции, связав их с подписанным в Париже в декабре 2015 года глобальным соглашением о защите климата. "Парижское соглашение не слишком хорошо работает для Парижа. Протесты и беспорядки проходят по всей Франции. Люди не хотят платить крупные суммы денег, большей частью странам третьего мира (с сомнительным управлением), чтобы, возможно, защитить окружающую среду", - написал он в Twitter.

Одновременно Трамп предположил, что французы хотят видеть его своим президентом. "Люблю Францию", - заключил он. В следующем твите американский лидер предложил "покончить с нелепым и чрезвычайно дорогим Парижским соглашением и вернуть деньги людям в виде более низких налогов".

Кроме того, несколько дней назад Трамп ретвитнул несколько постов, в которых утверждается, что французские протестующие скандировали его имя. В действительности данные видеоролики были сняты во время ультраправых протестов в Лондоне, отмечает агентство AFP.

Протесты "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре из-за намерения властей ввести налог, который приведет к повышению цен на автомобильное топливо, продолжаются уже четвертую неделю. После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона. 8 декабря в ходе масштабных антиправительственных протестов были задержаны 1723 человека, 1220 из них отправлены под стражу. Всего в демонстрациях по всей стране приняли участие 125 тысяч человек, 10 тысяч из которых протестовали в Париже.

В июне 2017 года Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату. Цель договоренностей касается, в первую очередь, не климата, а финансовых выгод для ряда стран, заявил он.

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