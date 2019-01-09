 Париж заявил о поддержке ″желтых жилетов″ из-за рубежа | Новости из Германии о Европе | DW | 09.01.2019

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Европа

Париж заявил о поддержке "желтых жилетов" из-за рубежа

По словам пресс-секретаря правительства Франции Беньямина Гриву, действия склонных к насилию демонстрантов частично одобряются в других странах.

Демонстрации движения желтых жилетов в Париже

Демонстрации движения "желтых жилетов" в Париже

Французское правительство сообщило о том, что движение "желтых жилетов" получает поддержку из-за рубежа. Об этом заявил в среду, 9 января, в Париже пресс-секретарь кабинета министров Беньямин Гриву.

Контекст

Президент Эмманюэль Макрон в 2017 году обещал своим гражданам мирную революцию. Спустя 20 месяцев Францию парализуют "желтые жилеты". Французские писатели называют это "протестами отверженных". (13.12.2018)

По словам премьер-министра Франции, в 2019 году дефицит бюджета страны превысит разрешенные ЕС три процента из-за финансовых мер, обещанных Макроном протестному движению. (17.12.2018)

По его словам, некоторые демонстранты, проявляющие насилие, относятся к лагерю ультралевых, другие -  к лагерю ультраправых. "Только из того, что кто-то надел желтый жилет, не следует, что он разделяет те же идеи", - подчеркнул Гриву.

Пресс-секретарь правительства, в частности, критично высказался по поводу освещения демонстраций российским телеканалом "RT". "Известно и одобрение (протестов, - Ред.) некоторыми инструментами пропаганды, которые я не хочу называть СМИ, такими, как "Russia Today", - сказал он, указав, что для некоторых демонстрантов это, напротив, "единственные свободные медиа".

Поддержка "желтых жилетов" в Италии

Кроме того, Гриву обратил внимание на то, что некоторые члены правительства Италии открыто выразили моральную поддержку протестующим французам. В понедельник, 7 января, член правопопулистского движения "5 звезд", входящего в правящую коалицию Италии, Луиджи ди Майо высказал солидарность с демонстрантами в желтых жилетах. Их партнер в правительстве - правая партия "Лига", членом которой является глава МВД Маттео Сальвини, - осудила проявления насилия, однако в целом поддержала протесты.

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  • Президент Франции Эмманюэль Макрон

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    После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона. Митингующих устроит только отставка правительства, заявил представитель демонстрантов Кристоф Шаленсон.

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  • Перевернутые автомобили во Франции во время протестов желтых жилетов

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    Беспорядки обернулись потерями для бизнеса

    Многие розничные торговцы и отели жалуются на убытки из-за снижения количества туристов. Владельцы магазинов и ресторанов, оказавшихся в районах проведения акций, заявили о сокращении оборота на 20-70 процентов. Больше всего пострадали магазины на Елисейских полях, некоторые из которых разграбили.

    Автор: Никита Баталов


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