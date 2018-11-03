 Париж, Берлин и Лондон требуют от Ирана вернуться к СВПД | Новости из Германии о Европе | DW | 12.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Париж, Берлин и Лондон требуют от Ирана вернуться к СВПД

Европейские лидеры считают необходимым "определить долгосрочные рамки для ядерной программы Ирана".

Флаг Ирана

Флаг Ирана

Главы государств и правительств Франции, Германии и Великобритании обнародовали в воскресенье, 12 января, совместное заявление, в котором выразили поддержку режиму нераспространения ядерного оружия и призвали Иран вернуться "к полному соблюдению своих обязательств" в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). 

"Мы выразили нашу глубокую обеспокоенность действиями, предпринятыми Ираном, начиная с июля 2019 года, в нарушение своих обязательств. Эти действия должны быть отменены", - уверены европейские лидеры.

Они напомнили, что четверка постоянных членов Совбеза ООН (Китай, РФ, Великобритания, Франция), Германия и ЕС в качестве координатора - равно как и сам Тегеран - ранее подтверждали свою "неизменную приверженность сохранению" ядерной сделки. Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и премьер Великобритании Борис Джонсон напомнили, что с озабоченностью восприняли решение США "выйти из СВПД и вновь ввести санкции против Ирана".

Дипломатические усилия и разумный подход

Контекст

Если украинский пассажирский самолет был сбит иранской ракетой, то жертвы трагедии - доказательство того, что ценой любой эскалации являются человеческие жизни, пишет Маттиас фон Хайн. (10.01.2020)

Острый конфликт США и Ирана может выявить реальную слабость позиций Москвы на Ближнем и Среднем Востоке, считает Константин Эггерт. (06.01.2020)

Лидеры трех стран уверены, что ответом на "дестабилизирующую региональную деятельность" Тегерана, в том числе его ракетную программу, должны стать дипломатические усилия и "разумный подход".

"Подтверждаем нашу готовность продолжать наш вклад в деэскалацию и стабильности в регионе", - отмечается далее в заявлении.

Макрон, Меркель и Джонсон отметили, что приняли к сведению признание Тегерана, что пассажирский Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" был сбит иранской стороной.

Европейские лидеры также указали на необходимость "определить долгосрочные рамки для ядерной программы Ирана".

Тегеран отказался от последнего ограничения

Совместный всеобъемлющий план действий, который подписали Иран, а также США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС.

После того как Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Вашингтон в ответ ужесточил ограничительные меры в отношении Тегерана и направил в ближневосточный регион военные корабли и бомбардировщики.

В понедельник, 6 января, Тегеран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось".

Смотрите также: 

  • Иранский флаг на фоне нефтяной вышки

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США ввели новые санкции против Ирана

    5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.

  • Президент Трамп после оглашения решения о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США вышли из соглашения по Ирану

    8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

  • Логотип МАГАТЭ

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран соблюдал условия сделки

    До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.

  • Трамп показывает свою подпись под документом о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Какие санкции вступили в силу

    После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.

  • Могерини и Зарифи

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    ЕС сожалеет о новых санкциях США

    Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.

  • Хасан Роухани

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран намерен продолжать торговлю нефтью

    Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

  • Мохаммад Джавад Зариф

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Угрозы Тегерана на фоне санкций США

    Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

  • Протесты в Иране (фото из архива)
    Еще по теме

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Введение санкций привело к протестам

    Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 03:08

Крушение украинского лайнера в Тегеране - Иран подозревают в попытке скрыть улики

Контекст

Санкции США против Ирана - хроника противостояния

В ноябре 2018 года США ввели новые санкции против Ирана, которые грозят парализовать экономику страны. До этого президент Трамп заявил о выходе из договора по иранской ядерной программе. Галерея DW о том, как это было. (18.01.2019)  

Ссылки в интернете

Заявление лидеров трех стран

Аудио- и видеофайлы по теме

Крушение украинского лайнера в Тегеране - Иран подозревают в попытке скрыть улики  

Трамп не стал отвечать военными действиями на ракетные удары Ирана  

Сенсационная версия крушения Boeing: Киев ищет в Иране российскую ракету. DW Новости  

Также по теме

Iran Urananreicherungsanlage Isfahan

В ЕС сожалеют о новых санкциях США в отношении Ирана 03.11.2018

Европейские политики считают ядерный договор с Ираном ключевым элементом в мировой системе безопасности. В ЕС недовольны новыми санкциями США против Ирана, которые должны вступить в силу 5 ноября.

Belgien EU-Außenministertreffen

ЕС введет в действие закон о защите от санкций США 06.08.2018

Соглашение с Ираном важно для безопасности Европы, утверждают Федерика Могерини и главы МИД трех стран. ЕС защитит европейские фирмы, которые могут подпасть под санкции США.

USA PK President Donald Trump zum Atomabkommen mit Iran

Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном 08.05.2018

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном и пообещал ввести против Ирана экономические санкции.

Реклама

Самые читаемые

Юлия Ауг: В России налицо все признаки формирования тоталитарного государства  

МОК призвал спортивный суд в Лозанне вынести однозначный вердикт по России  

Пожары в Австралии и в мире: замкнутый огненный круг  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно