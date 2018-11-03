Париж, Берлин и Лондон требуют от Ирана вернуться к СВПД

Главы государств и правительств Франции, Германии и Великобритании обнародовали в воскресенье, 12 января, совместное заявление, в котором выразили поддержку режиму нераспространения ядерного оружия и призвали Иран вернуться "к полному соблюдению своих обязательств" в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Мы выразили нашу глубокую обеспокоенность действиями, предпринятыми Ираном, начиная с июля 2019 года, в нарушение своих обязательств. Эти действия должны быть отменены", - уверены европейские лидеры.

Они напомнили, что четверка постоянных членов Совбеза ООН (Китай, РФ, Великобритания, Франция), Германия и ЕС в качестве координатора - равно как и сам Тегеран - ранее подтверждали свою "неизменную приверженность сохранению" ядерной сделки. Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и премьер Великобритании Борис Джонсон напомнили, что с озабоченностью восприняли решение США "выйти из СВПД и вновь ввести санкции против Ирана".

Дипломатические усилия и разумный подход

Лидеры трех стран уверены, что ответом на "дестабилизирующую региональную деятельность" Тегерана, в том числе его ракетную программу, должны стать дипломатические усилия и "разумный подход".

"Подтверждаем нашу готовность продолжать наш вклад в деэскалацию и стабильности в регионе", - отмечается далее в заявлении.

Макрон, Меркель и Джонсон отметили, что приняли к сведению признание Тегерана, что пассажирский Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" был сбит иранской стороной.

Европейские лидеры также указали на необходимость "определить долгосрочные рамки для ядерной программы Ирана".

Тегеран отказался от последнего ограничения

Совместный всеобъемлющий план действий, который подписали Иран, а также США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС.

После того как Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Вашингтон в ответ ужесточил ограничительные меры в отношении Тегерана и направил в ближневосточный регион военные корабли и бомбардировщики.

В понедельник, 6 января, Тегеран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось".

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