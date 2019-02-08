 Паралимпийский комитет России условно восстановлен в правах | Новости из Германии о Германии | DW | 08.02.2019

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Германия

Паралимпийский комитет России условно восстановлен в правах

Российские паралимпийцы впервые с 2016 года смогут соревноваться под флагом России. Полностью ПКР будет восстановлен в правах, если выполнит все условия Международного паралимпийского комитета.

Российские паралимпийцы в Сочи, 2014 год

Российские паралимпийцы в Сочи, 2014 год

Международный паралимпийский комитет (МПК) решил с 15 марта условно восстановить в правах Паралимпийский комитет России (ПКР), дисквалифицированный на фоне скандала вокруг предполагаемого существования в России государственной программы применения допинга в спорте. Полностью ПКР может быть восстановлен в правах, если выполнит все требования МПК. Список этих требований будет опубликован до 15 марта, сообщил глава международного комитета Эндрю Парсонс на пресс-конференции в пятницу, 8 февраля, в Бонне.

"За период дисквалификации ПКР выполнил 69 из 70 критериев для восстановления в правах. Единственным невыполненным условием остается признание данных из доклада Ричарда Макларена. Через 28 месяцев после дисквалификации, мы пришли к выводу, что эта мера больше не нужна, поскольку сейчас мы видим в России совсем другую ситуацию", - сказал Парсонс.

Контекст

Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен заявил в интервью DW, что расстроен медленной реакцией спортивных федераций на его доклад о применении допинга в России. (27.04.2017)

Второй доклад WADA свидетельствует о беспрецедентных масштабах применения допинга российскими спортсменами. МОК, наконец, должен принять решительные меры, считает обозреватель DW Йоша Вебер. (10.12.2016)

Глава  МПК отметил, что Россия, по всей видимости, никогда официально не признает доклада Макларена, в котором говорится о существовании в России госпрограммы применения допинга и подмены допинг-проб. "Руководство МПК, тем не менее, решило вместе с ПКР найти путь, который сделает возможным отмену дисквалификации при соблюдении строгих условий", - пояснил он.

Открыт путь к участию в Паралимпиадах в Пекине и Токио

В результате решения МПК российские спортсмены впервые с 2016 года смогут выступать под флагом своей страны и участвовать в Паралимпиадах 2020 года в Пекине и 2022 года в Токио. Это, однако, станет возможным лишь при дополнительном допинг-тестировании, затраты на которое ПКР должен будет возместить. Еще в январе комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) допускал отстранение России от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде 2020 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) отменил дисквалификацию Олимпийского комитета России (ОКР) еще 28 февраля 2018 года - через три дня после завершения Олимпиады в Пхёнчхане несмотря на то, что в ходе Игр в применении допинга были уличены еще два российских спортсмена. К участию в прошлогодней Паралимпиаде в Пхёнчхане МПК допустила 30 россиян, которые, однако, выступали как "нейтральные спортсмены".

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    Автор: Владимир Дорохов


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