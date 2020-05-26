Парад Победы в Москве проведут 24 июня

Президент России Владимир Путин во вторник, 26 мая, дал распоряжение провести парад Победы 24 июня.

"Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей", - цитирует главу государства агентство ТАСС.

В то же время Путин распорядился провести марш "Бессмертного полка" 26 июля, когда в России отмечается день военно-морского флота (ВМФ). В этот день, согласно приказу президента, также пройдет традиционный Военно-Морской парад на главных базах ВМФ страны.

Поручив начать подготовку к празднованию Дня Победы, Путин распорядился "исключить любые риски для здоровья его участников". Ответственность за обеспечения режима безопасности была возложена на министра обороны РФ Сергея Шойгу.

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