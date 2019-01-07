Папа Франциск осудил войну на востоке Украины

Папа римский Франциск на следующий день после встречи с президентом России Владимиром Путиным принял в пятницу, 5 июля, в Ватикане украинских епископов и осудил войну в Донбассе. В этом регионе ведется гибридная война, отмеченная печатью пропагандистской лжи и манипуляций и сопровождающаяся попытками "втянуть в дело и религиозный аспект", сказал римский первосвященник. При этом понтифик не упомянул Россию.

На встрече с Путиным 4 июля папа римский также затронул вопрос о войне на востоке Украины. В официальном коммюнике по итогам встречи на эту тему, однако, не было приведено никаких подробностей.

Призыв к единству и бдительности

Франциск призвал католическую церковь в Украине к единству и бдительности. "В ночь конфликта, которую вы переживаете, Господь призывает своих чад, как в Гефсиманском саду, к бдительности и молитве, а не к самообороне и уж тем более не к нападению. Иисус ожидает от своих учеников молитвы и полной самоотдачи. Лишь так можно остановить спираль насилия", - подчеркнул римский первосвященник. Он призвал украинских епископов не вовлекаться в борьбу за церковные, националистические или политические интересы.

Встреча понтифика с руководством Украинской греко-католической церкви была запланирована уже давно и продолжится в субботу. Два месяца тому назад Франциск пригласил в Ватикан постоянный синод греко-католической церкви во главе с католикосом Святославом Шевчуком для обсуждения ситуации на востоке Украины и поиска путей мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

В преимущественно православной Украине почти каждый десятый житель - греко-католик. Украинская греко-католическая церковь находится в подчинении у папы римского.

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