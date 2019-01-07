 Папа Франциск осудил войну на востоке Украины | Новости из Германии о Европе | DW | 05.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Папа Франциск осудил войну на востоке Украины

По словам понтифика, в Донбассе ведется гибридная война, отмеченная печатью пропагандистской лжи и манипуляций. На встрече с украинскими епископами Франциск в этой связи не упомянул о России.

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск на следующий день после встречи с президентом России Владимиром Путиным принял в пятницу, 5 июля, в Ватикане украинских епископов и осудил войну в Донбассе. В этом регионе ведется гибридная война, отмеченная печатью пропагандистской лжи и манипуляций и сопровождающаяся попытками "втянуть в дело и религиозный аспект", сказал римский первосвященник. При этом понтифик не упомянул Россию.

На встрече с Путиным 4 июля папа римский также затронул вопрос о войне на востоке Украины. В официальном коммюнике по итогам встречи на эту тему, однако, не было приведено никаких подробностей. 

Контекст

Отсутствие четкой стратегии возвращения оккупированного Донбасса под контроль Украины может лишить Владимира Зеленского президентского будущего, считает Сергей Руденко. (05.07.2019)

Кремль не только не поздравил нового президента Украины с победой, но и прилагает усилия для эскалации конфликта в Донбассе, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер в комментарии DW. (26.04.2019)

Призыв к единству и бдительности

Франциск призвал католическую церковь в Украине к единству и бдительности. "В ночь конфликта, которую вы переживаете, Господь призывает своих чад, как в Гефсиманском саду, к бдительности и молитве, а не к самообороне и уж тем более не к нападению. Иисус ожидает от своих учеников молитвы и полной самоотдачи. Лишь так можно остановить спираль насилия", - подчеркнул римский первосвященник. Он призвал украинских епископов не вовлекаться в борьбу за церковные, националистические или политические интересы.

Встреча понтифика с руководством Украинской греко-католической церкви была запланирована уже давно и продолжится в субботу. Два месяца тому назад Франциск пригласил в Ватикан постоянный синод греко-католической церкви во главе с католикосом Святославом Шевчуком для обсуждения ситуации на востоке Украины и поиска путей мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

В преимущественно православной Украине почти каждый десятый житель - греко-католик. Украинская греко-католическая церковь находится в подчинении у папы римского.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом в Донецкой области

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Прошитые пулями

    Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом - немые свидетели упорных боев в Донецкой области. Корпус брошенной машины уже успел покрыться ржавчиной, а конца конфликту не видно.

  • Разрушенные дома в районе аэропорта Донецка

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Брошенные дома

    Десятки домов вокруг донецкого аэропорта стали непригодны для проживания после артобстрелов. Их хозяева вынуждены были оставить жилье, спасаясь бегством.

  • Полуразрушенный дом в Донецкой области

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Аварийный ремонт

    Часть крыши этого дома была разрушена в ходе боев. Мужчины занимаются ее временным аварийным ремонтом, чтобы жильцы по крайней мере были защищены от дождя. Но надежной защиты от обстрелов и атак нет.

  • Мучжина курит возле его разбитого дома

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Оставаться или бежать?

    На месте дома этого мужчины остались одни руины. Тем не менее, он не уверен в том, что есть смысл отстраивать дом заново. Эта фотография была сделана в конце октября, и тогда в Донбассе было еще не так холодно, как сейчас.

  • Разрушенная станция по очистке питьевой воды

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Пришла зима

    В ходе боев в Донбассе были разрушены не только жилые дома, пострадали также и объекты жизнеобеспечения. Как, например, эта станция по очистке питьевой воды. Системы водо-, электро- и газоснабжения в регионе все сложнее поддерживать в работоспособном состоянии.

  • Мама и дочка за столом в комнате в общежитии

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Жизнь на чемоданах

    Эта семья потеряла свой дом более трех лет назад. С тех пор люди живут в крошечной комнате в общежитии - в весьма стесненных условиях.

    Автор: Кристоф Хассельбах, Владимир Дорохов


Смотреть видео 07:28

Донбасс после победы Зеленского: что говорят жители региона по обе стороны линии разграничения?

Контекст

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

Более трех лет на востоке Украины длится военное противостояние, унесшее жизни уже около 10 000 человек. Но мировая общественность его почти не замечает. О следах этого конфликта и его жертвах - галерея DW. (25.12.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Донбасс после победы Зеленского: что говорят жители региона по обе стороны линии разграничения?  

Российские паспорта для украинцев: к чему ведет "паспортная война" Кремля. DW Новости  

Адреналин и агрессия: жизнь военных после Донбасса - "Европа в фокусе"  

Также по теме

Dreikönigsfest - Vatikan, Papst Franziskus

Папа римский выразил обеспокоенность конфликтом в Донбассе 07.01.2019

Глава Святого престола заявил о "новых тревожных событиях в Черном море", пообещав продолжать гуманитарные проекты в помощь украинскому населению.

Реклама

Самые читаемые

Спецслужбы Украины задержали экс-зенитчика из Снежного, близ которого сбили MH17  

Что нужно знать о российском ЗРК С-400, и зачем он Турции на самом деле  

В Вашингтоне впервые за 27 лет прошел крупный военный парад  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно