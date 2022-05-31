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Глава Римско-католической церкви приедет в Нур-Султан на Конгресс мировых религий, который запланирован на сентябрь 2022 года.
В Ватикане потрясены тем, что война России против Украины может получать еще и "религиозную легитимацию" в РПЦ. Июньская встреча Франциска и Кирилла отменена.
Необычное интервью папы римского Франциска дает надежду на дипломатическое посредничество церкви для прекращения войны в Украине, считает обозреватель DW Кристоф Штрак.
Война в Украине омрачает празднование Пасхи в этом году, отметил папа Франциск в традиционном пасхальном обращении. Он призвал прекратить "демонстрировать мускулы, в то время как страдают люди".
Папа Франциск в ходе Всенощного пасхального бдения обратился к делегации из Украины и побывавшему в плену мэру Мелитополя.
Уроженки Украины и России Ирина и Альбина совместно приняли участие в традиционном Крестном пути в Риме - несмотря на критику со стороны УГКЦ.
Расследование преступлений в Киевской области, папа римский Франциск с флагом из Бучи, Владимир Зеленский перед Совбезом ООН, фотографии из Бородянки и Черниговской области.
На вопрос журналиста о возможности визита в столицу Украины папа римский Франциск ответил, что это предложение рассматривается.
Глава римско-католической церкви заявил, что происходящее в Украине повергает его в шок. Одновременно он поблагодарил всех, кто оказывает помощь жертвам войны в Украине.
Папа римский Франциск заявил, что как и многие люди во всем мире, он испытывает страх и тревогу в связи с эскалацией конфликта между Россией и Украиной.
Немецкий священник Йорг Альт собирает еду, предназначенную на выброс, против него ведется расследование. Альт - не единственный священник, который прибегает к акциям гражданского неповиновения.
"Обидеть женщину - значит оскорбить Бога", - сказал папа Франциск на первой новогодней мессе в соборе Святого Петра.
В традиционном рождественском обращении папа римский напомнил о множестве конфликтов по всему миру, отметив, что их возможно уладить только путем диалога.
Человек хочет взобраться на пьедестал и жаждет величия, тогда как Господь снизошел в мир в смирении, заявил понтифик на литургии в Ватикане. Папа Франциск призвал распрощаться с жадностью.
В лагере беженцев на острове Лесбос понтифик повторил свою критику западного мира из-за жестких мер в отношении мигрантов. "Мы живем в эпоху стен и колючей проволоки", - сказал Франциск.
Новая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска, подобно состоявшейся в 2016 году в Гаване, может быть организована, сказал глава ОВЦС Московского Патриархата.
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