Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Папа римский Франциск

.

.

Папа римский Франциск в сентябре посетит Казахстан

Папа римский Франциск в сентябре посетит Казахстан 31.05.2022

Глава Римско-католической церкви приедет в Нур-Султан на Конгресс мировых религий, который запланирован на сентябрь 2022 года.
В Ватикане критикуют патриарха Кирилла

В Ватикане критикуют патриарха Кирилла 08.05.2022

В Ватикане потрясены тем, что война России против Украины может получать еще и "религиозную легитимацию" в РПЦ. Июньская встреча Франциска и Кирилла отменена.
Комментарий: Дивизии папы Франциска в войне РФ против Украины

Комментарий: "Дивизии" папы Франциска в войне РФ против Украины 04.05.2022

Необычное интервью папы римского Франциска дает надежду на дипломатическое посредничество церкви для прекращения войны в Украине, считает обозреватель DW Кристоф Штрак.
Urbi et Orbi: папа римский призвал к миру в Украине

Urbi et Orbi: папа римский призвал к миру в Украине 17.04.2022

Война в Украине омрачает празднование Пасхи в этом году, отметил папа Франциск в традиционном пасхальном обращении. Он призвал прекратить "демонстрировать мускулы, в то время как страдают люди".
Христос воскрес!: Папа Франциск во время пасхального бдения помолился на украинском

"Христос воскрес!": Папа Франциск во время пасхального бдения помолился на украинском 17.04.2022

Папа Франциск в ходе Всенощного пасхального бдения обратился к делегации из Украины и побывавшему в плену мэру Мелитополя.

Уроженки Украины и России совместно пронесли крест в присутствии папы Франциска

Уроженки Украины и России совместно пронесли крест в присутствии папы Франциска 15.04.2022

Уроженки Украины и России Ирина и Альбина совместно приняли участие в традиционном Крестном пути в Риме - несмотря на критику со стороны УГКЦ.

Фотохроника войны в Украине - 06 апреля: Буча, Бородянка, Черниговщина

Фотохроника войны в Украине - 06 апреля: Буча, Бородянка, Черниговщина 06.04.2022

Расследование преступлений в Киевской области, папа римский Франциск с флагом из Бучи, Владимир Зеленский перед Совбезом ООН, фотографии из Бородянки и Черниговской области.
Папа римский не исключает поездки в Киев

Папа римский не исключает поездки в Киев 02.04.2022

На вопрос журналиста о возможности визита в столицу Украины папа римский Франциск ответил, что это предложение рассматривается.
Папа римский назвал войну РФ в Украине извращенным злоупотреблением властью

Папа римский назвал войну РФ в Украине "извращенным злоупотреблением властью" 18.03.2022

Глава римско-католической церкви заявил, что происходящее в Украине повергает его в шок. Одновременно он поблагодарил всех, кто оказывает помощь жертвам войны в Украине.
Папа римский призвал ответственных за кризис на востоке Украины к миру

Папа римский призвал ответственных за кризис на востоке Украины к миру 23.02.2022

Папа римский Франциск заявил, что как и многие люди во всем мире, он испытывает страх и тревогу в связи с эскалацией конфликта между Россией и Украиной.
Иезуит-фудсейвер. Зачем немецкий священник ходит по мусоркам

Иезуит-фудсейвер. Зачем немецкий священник ходит по мусоркам 20.01.2022

Немецкий священник Йорг Альт собирает еду, предназначенную на выброс, против него ведется расследование. Альт - не единственный священник, который прибегает к акциям гражданского неповиновения.
Папа римский призвал поддерживать матерей и защищать женщин

Папа римский призвал поддерживать матерей и защищать женщин 01.01.2022

"Обидеть женщину - значит оскорбить Бога", - сказал папа Франциск на первой новогодней мессе в соборе Святого Петра.
Urbi et Orbi: папа Франциск призвал к диалогу для разрешения мировых конфликтов

Urbi et Orbi: папа Франциск призвал к диалогу для разрешения мировых конфликтов 25.12.2021

В традиционном рождественском обращении папа римский напомнил о множестве конфликтов по всему миру, отметив, что их возможно уладить только путем диалога.

Папа римский в Рождество призвал верующих к непритязательности

Папа римский в Рождество призвал верующих к непритязательности 25.12.2021

Человек хочет взобраться на пьедестал и жаждет величия, тогда как Господь снизошел в мир в смирении, заявил понтифик на литургии в Ватикане. Папа Франциск призвал распрощаться с жадностью.
Папа римский осудил использование беженцев в целях пропаганды

Папа римский осудил использование беженцев в целях пропаганды 05.12.2021

В лагере беженцев на острове Лесбос понтифик повторил свою критику западного мира из-за жестких мер в отношении мигрантов. "Мы живем в эпоху стен и колючей проволоки", - сказал Франциск.
Митрополит Иларион заявил о планах второй встречи глав РПЦ и Ватикана

Митрополит Иларион заявил о планах второй встречи глав РПЦ и Ватикана 07.10.2021

Новая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска, подобно состоявшейся в 2016 году в Гаване, может быть организована, сказал глава ОВЦС Московского Патриархата.
Показать еще